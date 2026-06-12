فیفا فٹبال ورلڈ کپ 2026 کی افتتاحی تقریب ٹورنٹو میں بھی شاندار ہوئی

فیفا فٹبال ورلڈ کپ 2026 کی افتتاحی تقریب میکسیکو میں بھی شاندار ہوئی تھی لیکن ٹورنٹو میں بھی اس تقریب کا رنگا رنگ آغاز ہوا۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں کینیڈا اور بوسنیا کے میچ سے قبل ہونے والی اس تقریب میں مختلف نامور فنکاروں نے شاندار پرفارمنس پیش کی۔ اس موقع پر ایلیسیا کارا، جیسی ریز، نورا فتحی اور ایلیانا سمیت متعدد فنکاروں نے اسٹیج پر اپنی پرفارمنس سے شائقین کو خوب محظوظ کیا۔ La cantante canadiense de origen marroquí, Nora Fatehi, se sumó al rapero francés Vegedream y al DJ de Bangladesh Sanjoy para interpretar 'Siir Siir' در افتتاحی تقریب کے دوران ٹورنٹو کا اسٹیڈیم کینیڈا کے روایتی سرخ اور سفید رنگوں میں ڈھل گیا جس سے پورا ماحول جشن کا منظر پیش کرنے لگا۔ دوسرے دن کے پہلے میچ میں میزبان کینیڈا اور بوسنیا کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوئیں جبکہ دوسرے میچ میں صبح 6 بجے امریکا اور پیراگوئے کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل میکسیکو میں بھی ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی تھی جہاں شکیرا اور برنا بوائے کی شاندار پرفارمنس نے دنیا بھر کے شائقین فٹبال کو جھومنے پر مجبور کر دیا ہے۔
فیفا فٹبال ورلڈ کپ 2026 کی میکسیکو کے بعد کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں بھی شاندار افتتاحی تقریب نے شائقین کے دل جیت لیے۔ ٹورنٹو میں کینیڈا اور بوسنیا کے میچ سے قبل ہونے والی اس تقریب میں مختلف نامور فنکاروں نے شاندار پرفارمنس پیش کی۔ اس موقع پر ایلیسیا کارا، جیسی ریز، نورا فتحی اور ایلیانا سمیت متعدد فنکاروں نے اسٹیج پر اپنی پرفارمنس سے شائقین کو خوب محظوظ کیا۔ La cantante canadiense de origen marroquí, Nora Fatehi , se sumó al rapero francés Vegedream y al DJ de Bangladesh Sanjoy para interpretar ' Siir Siir ' در افتتاحی تقریب کے دوران ٹورنٹو کا اسٹیڈیم کینیڈا کے روایتی سرخ اور سفید رنگوں میں ڈھل گیا جس سے پورا ماحول جشن کا منظر پیش کرنے لگا۔ دوسرے دن کے پہلے میچ میں میزبان کینیڈا اور بوسنیا کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوئیں جبکہ دوسرے میچ میں صبح 6 بجے امریکا اور پیراگوئے کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل میکسیکو میں بھی ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی تھی جہاں شکیرا اور برنا بوائے کی شاندار پرفارمنس نے دنیا بھر کے شائقین فٹبال کو جھومنے پر مجبور کر دیا ہے.
فیفا فٹبال ورلڈ کپ 2026 کی میکسیکو کے بعد کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں بھی شاندار افتتاحی تقریب نے شائقین کے دل جیت لیے۔ ٹورنٹو میں کینیڈا اور بوسنیا کے میچ سے قبل ہونے والی اس تقریب میں مختلف نامور فنکاروں نے شاندار پرفارمنس پیش کی۔ اس موقع پر ایلیسیا کارا، جیسی ریز، نورا فتحی اور ایلیانا سمیت متعدد فنکاروں نے اسٹیج پر اپنی پرفارمنس سے شائقین کو خوب محظوظ کیا۔ La cantante canadiense de origen marroquí, Nora Fatehi, se sumó al rapero francés Vegedream y al DJ de Bangladesh Sanjoy para interpretar 'Siir Siir' در افتتاحی تقریب کے دوران ٹورنٹو کا اسٹیڈیم کینیڈا کے روایتی سرخ اور سفید رنگوں میں ڈھل گیا جس سے پورا ماحول جشن کا منظر پیش کرنے لگا۔ دوسرے دن کے پہلے میچ میں میزبان کینیڈا اور بوسنیا کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوئیں جبکہ دوسرے میچ میں صبح 6 بجے امریکا اور پیراگوئے کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل میکسیکو میں بھی ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی تھی جہاں شکیرا اور برنا بوائے کی شاندار پرفارمنس نے دنیا بھر کے شائقین فٹبال کو جھومنے پر مجبور کر دیا ہے
فیفا فٹبال ورلڈ کپ 2026 ٹورنٹو میں افتتاحی تقریب کینیڈا اور بوسنیا کے میچ ایلیسیا کارا، جیسی ریز، نورا فتحی اور ایلیانا La Cantante Canadiense De Origen Marroquí Nora Fatehi Siir Siir
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