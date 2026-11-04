فیفا کونسل کو ورلڈ کپ نجی سرمایہ کاری منصوبے کے اسناد دستیاب ہوں گی
فیفا نے فیفا فورورڈ انٹرپرائز منصوبے سے متعلق اہم دستاویزات کونسل ممبران کے لیے کھول دی ہیں۔ یہ اقدام یوفا کی شدید تنقید اور قانونی دباؤ کے بعد سامنے آیا ہے۔
فیفا نے اپنے رائلنگ کونسل کے اراکین کو ورلڈ کپ میں نجی سرمایہ کاری لانے کے متروک منصوبے سے متعلق اہم دستاویزات دیکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ عالمی فٹ بال کی گورننگ باڈی کے ایک قریبی ذرائع نے اے ایف پی کو بتایا کہ فیفا نے اپنی کونسل کے تمام ارکان، بشمول تمام وائس چیئرمینز، کو آگاہ کیا ہے کہ وہ 'فیفا فورورڈ انٹرپرائز' (FFE) سے متعلق کلیدی دستاویزات تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔
دستاویزات کی معائنہ کی عملی تفصیلات
فیفا سیکرٹری جنرل میٹیا گرافسٹروم نے پیر کے روز ایک خط میں کونسل کے ارکان سے درخواست کی ہے کہ وہ دو ہفتوں کے اندر اندر واضح کریں کہ وہ ان دستاویزات کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ یہ دستاویزات شام کے زوریخ میں فیفا ہیڈ کوارٹر میں دستیاب ہوں گی اور انہیں 'ذاتی طور پر اور مخصوص شرائط' کے تحت دیکھا جا سکے گا۔Also readامریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے نتائج کا اعلان، ڈیموکریٹس کو کامیابی کا امکان
یہ منصوبہ فیفا کے صدر جانی انفانتینو سے منسلک ہے جو پریمیم مقابلوں، بشمول ورلڈ کپ، کو نجی سرمایہ کاری کے لیے کھولنے کا مقصد رکھتا تھا۔ تاہم، اس منصوبے پر سخت تنقید کے بعد انفانتینو نے اسے ختم کر دیا تھا۔ اب فیفا اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ کونسل کے اراکین اس معاملے سے متعلق مکمل معلومات حاصل کر سکیں۔
یوفا کا قانونی دباؤ اور سوالنامہ
یہ قدم یوفا کے دباؤ کے بعد سامنے آیا ہے جس نے جولائی کے آخر سے 'فیفا فورورڈ انٹرپرائز' منصوبے کی مخالفت کی تھی۔ یوفا نے فلوریڈا کی عدالت میں ثبوت طلب کیے ہیں اور سوئٹزرلینڈ میں فیفا صدر کے خلاف 'جرمانہ انتظامی' کا الزام لگانے والی ممکنہ شکایت پر غور کر رہا ہے۔
15 اکتوبر کو یوفا کے جنرل سیکرٹری تھیوڈور تھیوڈوریڈس نے گرافسٹروم کو ایک خط بھیجا جس میں منصوبے کے بارے میں 40 سے زائد سوالات اور معلومات کی درخواستیں شامل تھیں۔ یوفا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن انعام دینے کے فیفا کے فیصلے اور امریکی کھلاڑی فیلارن بالاگون کے کارڈ معطل کرنے کے معاملے پر بھی تحفظات ظاہر کیے تھے۔
فیفا کا جواب اور انتخابی صورتحال
فیفا نے 1 نومبر کی حتمی تاریخ کے مطابق یوفا کا جواب نہ دیتے ہوئے استدلال کیا کہ اس درخواست کو پورا کرنا 'غیر عملی' ہے۔ اس تنازعے کے درمیان انفانتینو مارچ کے اگلے ماہ ہونے والے انتخابات میں دوبارہ صدر بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ممکنہ مقابلہ کرنے والے امیدواروں کے پاس 18 نومبر تک اپنی نامزدگی کا اعلان کرنے کا وقت ہے۔
ایشین فٹ بال کانفیڈریشن نے 23 اکتوبر کو اعلان کیا کہ وہ انفانتینو کی دوبارہ انتخابی مہم کی حمایت کرے گی۔ کانکاکاف کے صدر وکٹر مونٹالیانی کو ممکنہ چیلنجنگ امیدوار سمجھا جا رہا تھا لیکن انہوں نے شمالی امریکن کانفیڈریشن کی قیادت کے لیے دوبارہ مہم چلانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ سابق ٹوٹینہام اور سیلٹک ڈیفینڈر رامن ویگا نے امیدواری کا اظہار کیا ہے لیکن ان کے پاس کافی حمایت حاصل کرنے کی قابلیت ابھی غیر یقینی ہے۔
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