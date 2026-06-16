فیفا ورلڈ کپ 2026: سعودی عرب کو یوراگوئے نے میچ برابر کر دیا

فیفا ورلڈ کپ 2026 کے گروپ ایچ میں سعودی عرب اور یوراگوئے کے درمیان ایک سنسنی خیز مقابلہ ہوا جس کے اختتام پر دونوں ٹیموں نے ایک ایک پوائنٹ حاصل کیا۔
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے گروپ ایچ کے ایک سنسنی خیز مقابلے میں سعودی عرب نے ایک بار پھر بڑے اپ سیٹ کے قریب پہنچ کر بھی جیت برقرار نہیں رکھی اور یوراگوئے نے آخری منٹوں میں گول کر کے میچ کو ایک ایک سے برابر کر دیا۔ یہ گول اس وقت آیا جب کارنر پر آنے والے ہیڈر کو یوراگوئے کے گول کیپر فرنانڈو موسلیرا نے روکنے کی کوشش کی لیکن ریباؤنڈ پر گیند جال میں چلی گئی۔ سعودی ٹیم نے پہلے ہاف میں شاندار دفاعی حکمت عملی اپنائی اور ایک بار پھر دنیا کو حیران کرنے کی کوشش کی جیسا کہ انہوں نے 2022 کے ورلڈ کپ میں ارجنٹائن کو شکست دے کر کیا تھا۔ تاہم دوسرے ہاف میں یوراگوئے کے کوچ مارسیلو بیلسا نے حکمت عملی بدلتے ہوئے دو اہم تبدیلیاں کیں جن میں اسٹرائیکر ڈارون ننیز کو ہٹا دیا گیا تاکہ ٹیم کی رفتار بڑھائی جا سکے۔ اس تبدیلی کے بعد یوراگوئے نے میچ پر دباؤ بڑھا دیا اور سعودی گول کیپر محمد ال اویس نے کئی شاندار سیوز کر کے اپنی ٹیم کو میچ میں برقرار رکھا۔ تاہم 80 ویں منٹ کے قریب دباؤ بالآخر رنگ لے آیا جب میکسی آروجو نے ریباؤنڈ پر گیند کو جال میں پہنچا کر اسکور برابر کر دیا۔ یوراگوئے نے میچ کے آخری لمحات میں بھی بھرپور حملے کیے جن میں فیڈریکو والورڈی کا خطرناک شاٹ بھی شامل تھا لیکن سعودی گول کیپر نے شاندار ردعمل دیتے ہوئے اسے ناکام بنا دیا۔ میچ کے اختتام پر دونوں ٹیموں نے ایک ایک پوائنٹ حاصل کیا اور گروپ ایچ اب مکمل طور پر کھلا ہوا ہے جہاں کوالیفکیشن کی دوڑ مزید دلچسپ ہو گئی ہے.
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے گروپ ایچ کے ایک سنسنی خیز مقابلے میں سعودی عرب نے ایک بار پھر بڑے اپ سیٹ کے قریب پہنچ کر بھی جیت برقرار نہیں رکھی اور یوراگوئے نے آخری منٹوں میں گول کر کے میچ کو ایک ایک سے برابر کر دیا۔ یہ گول اس وقت آیا جب کارنر پر آنے والے ہیڈر کو یوراگوئے کے گول کیپر فرنانڈو موسلیرا نے روکنے کی کوشش کی لیکن ریباؤنڈ پر گیند جال میں چلی گئی۔ سعودی ٹیم نے پہلے ہاف میں شاندار دفاعی حکمت عملی اپنائی اور ایک بار پھر دنیا کو حیران کرنے کی کوشش کی جیسا کہ انہوں نے 2022 کے ورلڈ کپ میں ارجنٹائن کو شکست دے کر کیا تھا۔ تاہم دوسرے ہاف میں یوراگوئے کے کوچ مارسیلو بیلسا نے حکمت عملی بدلتے ہوئے دو اہم تبدیلیاں کیں جن میں اسٹرائیکر ڈارون ننیز کو ہٹا دیا گیا تاکہ ٹیم کی رفتار بڑھائی جا سکے۔ اس تبدیلی کے بعد یوراگوئے نے میچ پر دباؤ بڑھا دیا اور سعودی گول کیپر محمد ال اویس نے کئی شاندار سیوز کر کے اپنی ٹیم کو میچ میں برقرار رکھا۔ تاہم 80 ویں منٹ کے قریب دباؤ بالآخر رنگ لے آیا جب میکسی آروجو نے ریباؤنڈ پر گیند کو جال میں پہنچا کر اسکور برابر کر دیا۔ یوراگوئے نے میچ کے آخری لمحات میں بھی بھرپور حملے کیے جن میں فیڈریکو والورڈی کا خطرناک شاٹ بھی شامل تھا لیکن سعودی گول کیپر نے شاندار ردعمل دیتے ہوئے اسے ناکام بنا دیا۔ میچ کے اختتام پر دونوں ٹیموں نے ایک ایک پوائنٹ حاصل کیا اور گروپ ایچ اب مکمل طور پر کھلا ہوا ہے جہاں کوالیفکیشن کی دوڑ مزید دلچسپ ہو گئی ہے
فیفا ورلڈ کپ 2026 سعودی عرب یوراگوئے کرکٹ گروپ ایچ
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