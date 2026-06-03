فیفا ورلڈکپ 2026: تاریخ کے سب سے بڑے فٹبال ٹورنامنٹ کا اعزاز

فیفا ورلڈکپ 2026 نے تاریخ کے سب سے بڑے فٹبال ٹورنامنٹ کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ اس میں 48 ٹیمیں اور 1248 کھلاڑی میدان میں اتریں گے۔ یہ ٹورنامنٹ امریکا، میکسیکو اور کینیڈا کی مشترکہ میزبانی میں کھیلا جائے گا۔
فیفا ورلڈکپ 2026 نے تاریخ کے سب سے بڑے فٹبال ٹورنامنٹ کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ اس میں 48 ٹیمیں اور 1248 کھلاڑی میدان میں اتریں گے۔ یہ ٹورنامنٹ امریکا، میکسیکو اور کینیڈا کی مشترکہ میزبانی میں کھیلا جائے گا۔ اس بار ٹورنامنٹ کا فارمیٹ بھی پہلے سے بالکل مختلف ہے۔ 48 ٹیموں کو 12 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر گروپ میں 4 ٹیمیں شامل ہوں گی۔ اس ورلڈکپ میں شامل 1248 کھلاڑیوں میں سے 357 ایسے ہیں جو پہلے بھی عالمی کپ کھیل چکے ہیں۔ جبکہ 891 کھلاڑی پہلی بار اس بڑے اسٹیج پر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گے.
فیفا ورلڈکپ 2026 نے تاریخ کے سب سے بڑے فٹبال ٹورنامنٹ کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ اس میں 48 ٹیمیں اور 1248 کھلاڑی میدان میں اتریں گے۔ یہ ٹورنامنٹ امریکا، میکسیکو اور کینیڈا کی مشترکہ میزبانی میں کھیلا جائے گا۔ اس بار ٹورنامنٹ کا فارمیٹ بھی پہلے سے بالکل مختلف ہے۔ 48 ٹیموں کو 12 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر گروپ میں 4 ٹیمیں شامل ہوں گی۔ اس ورلڈکپ میں شامل 1248 کھلاڑیوں میں سے 357 ایسے ہیں جو پہلے بھی عالمی کپ کھیل چکے ہیں۔ جبکہ 891 کھلاڑی پہلی بار اس بڑے اسٹیج پر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گے
فیفا ورلڈکپ 2026، فٹبال، ٹورنامنٹ، امریکا، میکسیکو
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