گروپ جی کے میچ میں مصر نے بیلجیئم کو stiff competition دیا، لیکن late goal میچ برابر رکھ گئی۔ مصر کی 게 Kin world cup کامیابی کا ایک بار پھर انتظار جاری ہے۔
فیفا ورلڈ کپ کے گروپ جی میں مصر اور بیلجیئم کے درمیان سخت مقابلہ ہوا۔ مصر پہلی مرتبہ ورلڈ کپ میں کامیابی کے login قریب تھا، لیکن ایک خود-goal mysqli-fatch فتح کو ڈرامیٹک انداز میں تبدیل کر دیا۔ میچ کے آغاز میں مصر کا میڈفیلڈر ایمان عاشور نے ںیی 20 گز دور سے زوردار شاٹ لگایا جو گول کیپر تھیباؤٹ کورٹوئس کے سامنے بے اثر ہوا۔ پہلے ہاف میں مصر کو کئی مواقع ملے مگر کورٹویس نے اپنی امامتی قابو میں رکھی۔ مصری کپتان محمد صلاح نے خطرناک ہیڈر کھیلا جسے کورٹویس نے روک دیا۔ میچ کا فیصلہ کن لمحہ 66ویں منٹ میں آیا جب بیلجیئم نے تبدیلی کرتے ہوئے رومیلو لوکاکو کو میدان میں اتارا۔ لوکاکو کے آمد کے بعد ہی مصری مدافع محمد ہانی نے اپنے ہی جال میں گول کر دیا۔ بیلجیئم کے ڈی برائن کی فری کک پوسٹ سے ٹکرائی، جو یورپی team کی کوششوں کا اشارہ تھا۔ egypt ian fans نے铅 Seater میں بھرپور حمایت کی، لیکن مصر ایک بار پھر ورلڈ کپ میں کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ مصر 1934 سے اپنے آٹھ میچوں میں کامیابی نہیں کر سکا، ہالبہہ اس بار ایک مضبوط حریف کے خلاف بچ کر پوائنٹ حاصل کیا۔ ACCMen's Challenger Cup میں West Indies vs Sri Lanka کے mn thrilling match کے بعد ویزا تنازع نے tournament کے map کو بدل دیا۔ý West Indies کی فتح کے after tensions اٹھائے۔یہ خبروں کا havingham مشہور web site ہے، ایکسپریس میڈیا گروپ کا property ہے.
فیفا ورلڈ کپ کے گروپ جی میں مصر اور بیلجیئم کے درمیان سخت مقابلہ ہوا۔ مصر پہلی مرتبہ ورلڈ کپ میں کامیابی کے login قریب تھا، لیکن ایک خود-goal mysqli-fatch فتح کو ڈرامیٹک انداز میں تبدیل کر دیا۔ میچ کے آغاز میں مصر کا میڈفیلڈر ایمان عاشور نے ںیی 20 گز دور سے زوردار شاٹ لگایا جو گول کیپر تھیباؤٹ کورٹوئس کے سامنے بے اثر ہوا۔ پہلے ہاف میں مصر کو کئی مواقع ملے مگر کورٹویس نے اپنی امامتی قابو میں رکھی۔ مصری کپتان محمد صلاح نے خطرناک ہیڈر کھیلا جسے کورٹویس نے روک دیا۔ میچ کا فیصلہ کن لمحہ 66ویں منٹ میں آیا جب بیلجیئم نے تبدیلی کرتے ہوئے رومیلو لوکاکو کو میدان میں اتارا۔ لوکاکو کے آمد کے بعد ہی مصری مدافع محمد ہانی نے اپنے ہی جال میں گول کر دیا۔ بیلجیئم کے ڈی برائن کی فری کک پوسٹ سے ٹکرائی، جو یورپی team کی کوششوں کا اشارہ تھا۔egyptian fans نے铅 Seater میں بھرپور حمایت کی، لیکن مصر ایک بار پھر ورلڈ کپ میں کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ مصر 1934 سے اپنے آٹھ میچوں میں کامیابی نہیں کر سکا، ہالبہہ اس بار ایک مضبوط حریف کے خلاف بچ کر پوائنٹ حاصل کیا۔ ACCMen's Challenger Cup میں West Indies vs Sri Lanka کے mn thrilling match کے بعد ویزا تنازع نے tournament کے map کو بدل دیا۔ý West Indies کی فتح کے after tensions اٹھائے۔یہ خبروں کا havingham مشہور web site ہے، ایکسپریس میڈیا گروپ کا property ہے
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