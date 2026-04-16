فیفا صدر کا ایران کی ورلڈ کپ شرکت کی تصدیق، امریکہ کے مشورے کے باوجود

فیفا کے صدر گیانی انفینٹینو نے امریکہ کے ساتھ کشیدگی کے باوجود ایران کی ورلڈ کپ میں شرکت کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ امریکی صدر نے سلامتی کے خدشات کا اظہار کیا ہے۔
فیفا کے صدر گیانی انفینٹینو نے واضح کر دیا ہے کہ ایران ، جو اس وقت امریکہ کے ساتھ شدید کشیدگی کا شکار ہے، آئندہ ورلڈ کپ میں اپنی شرکت جاری رکھے گا۔ انہوں نے ایک حالیہ فورم سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ ایران ی ٹیم کی شرکت قطعی ہے اور وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کی مستحق ہے۔
انفینٹینو نے اس بات پر زور دیا کہ ایران نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا ہے اور اس کے کھلاڑی اس بین الاقوامی مقابلے میں حصہ لینے کے لیے پرجوش ہیں، لہذا انہیں یہ موقع فراہم کیا جانا چاہیے۔
فیفا کے صدر نے حال ہی میں ترکی کے شہر انطالیہ میں ایرانی فٹ بال ٹیم کے ساتھ ملاقات کی، جہاں انہوں نے ٹیم کی صلاحیتوں کو سراہا اور انہیں ایک مضبوط حریف قرار دیا۔ اس ملاقات کے دوران، انفینٹینو نے یہ بھی تسلیم کیا کہ کھیل اور سیاست کے درمیان لکیر کھینچنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، تاہم ان کے مطابق فٹ بال کا کردار ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں ایک اہم پل کا کام کر سکتا ہے۔
دوسری جانب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے لیے سلامتی کے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اس ٹورنامنٹ میں شرکت سے گریز کا مشورہ دیا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت مزید اہم ہو جاتی ہے جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ آئندہ ورلڈ کپ کی میزبانی امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو مشترکہ طور پر کریں گے، اور ایران کے میچز امریکہ کے مختلف شہروں میں مقرر ہیں۔
اس کے علاوہ، خبروں میں یہ بھی شامل ہے کہ کراچی کنگز نے متحدہ عرب امارات کے دو کھلاڑیوں کو ٹیم سے باہر کر کے انگلینڈ کے ایک کھلاڑی کو شامل کیا ہے، اور ریلی روسو پاکستان سپر لیگ (PSL) میں 100 میچز مکمل کرنے والے پہلے غیر ملکی کھلاڑی بن گئے ہیں۔
