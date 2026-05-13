فیلموں کو فروغ دینے کے لیے فنڈ، شمولیت اور مارکا-ی-حق کے موضوع کو شامل کرنے کا فیصلہ

پنجاب حکومت نے شمولیت اور مارکا-ی-حق کے موضوع کو صوبے کے تعلیمی کتب میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ طلباء میں قومی یکپارچگی اور آگاہی کو فروغ دیا جائے۔ اس کے علاوہ، خصوصی تعلیمی اداروں کو مارکا-ی-حق کے بارے میں پروگرام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ مارکا-ی-حق کے فروغ کے لیےفیلم بنانے کے لیے فنڈ بھی فراہم کیے جائیں۔
فیلم وں کو قومی یکپارچگی اور مارکا-ی-حق کے فروغ کے لیے تیار کیا جائے گا، پروانسیل کے فنڈ کے ذریعے - لاہور (دونيا نیوز) - پنجاب حکومت نے شمولیت اور مارکا-ی-حق کے موضوع کو صوبے کے تعلیمی کتب میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ طلباء میں قومی یکپارچگی اور آگاہی کو فروغ دیا جائے۔ یہ فیصلہ پنجاب معلوماتی کمیٹی کی شوری میں پنجاب معلوماتی سیکرٹریٹری جنرل طاہر راجہ حامدانی اور دیگر اعلیٰ افسران کی موجودگی میں کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی نے صوبے میں تعلیمی مواد میں شمولیت اور مارکا-ی-حق کی کہانی کو شامل کرنے کی سفارش کی۔ اس کے علاوہ، خصوصی تعلیمی اداروں نے مارکا-ی-حق کے بارے میں اس طرح کے پروگرام نہیں کیے جیسے کہ سرکاری ادارے۔ اس لیے، خصوصی اسکولوں کو اس طرح کے شعور اور تعلیمی سرگرمیوں کو شامل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کمیٹی نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ پروانسیل فنڈ کے ذریعے مارکا-ی-حق کے فروغ کے لیے فیلم بنانے چاہئیں۔ علاوہ ازیں، آلہرامراٹس کونسل شائدھ لیاقت کی ایک ڈرامہ تیار کرے گی۔ کمیٹی نے بھی ایک عوامی شعور سازی مہم کے آغاز کی منظوری دی ہے جو قومی یکپارچگی کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرے گی۔ کمیٹی کے ممبران نے بھی کہا کہ ڈائریکٹر جنرل انتر-سروسز پبلک ریلاٹس کی شوریوں کے دورانیے کو جاری رکھنا چاہئیں۔ اس کے علاوہ، کمیٹی نے بھی ہٹتا مواد کے خلاف کارروائی کو بڑھانے کی ہدایت کی۔ اس نے کہا کہ مارکاء-ی-حق کے دوران کوئی تشہیر یا نفرت انگیز زبان استعمال نہ کیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ اس طرح کے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی.
فیلموں کو قومی یکپارچگی اور مارکا-ی-حق کے فروغ کے لیے تیار کیا جائے گا، پروانسیل کے فنڈ کے ذریعے - لاہور (دونيا نیوز) - پنجاب حکومت نے شمولیت اور مارکا-ی-حق کے موضوع کو صوبے کے تعلیمی کتب میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ طلباء میں قومی یکپارچگی اور آگاہی کو فروغ دیا جائے۔ یہ فیصلہ پنجاب معلوماتی کمیٹی کی شوری میں پنجاب معلوماتی سیکرٹریٹری جنرل طاہر راجہ حامدانی اور دیگر اعلیٰ افسران کی موجودگی میں کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی نے صوبے میں تعلیمی مواد میں شمولیت اور مارکا-ی-حق کی کہانی کو شامل کرنے کی سفارش کی۔ اس کے علاوہ، خصوصی تعلیمی اداروں نے مارکا-ی-حق کے بارے میں اس طرح کے پروگرام نہیں کیے جیسے کہ سرکاری ادارے۔ اس لیے، خصوصی اسکولوں کو اس طرح کے شعور اور تعلیمی سرگرمیوں کو شامل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کمیٹی نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ پروانسیل فنڈ کے ذریعے مارکا-ی-حق کے فروغ کے لیےفیلم بنانے چاہئیں۔ علاوہ ازیں، آلہرامراٹس کونسل شائدھ لیاقت کی ایک ڈرامہ تیار کرے گی۔ کمیٹی نے بھی ایک عوامی شعور سازی مہم کے آغاز کی منظوری دی ہے جو قومی یکپارچگی کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرے گی۔ کمیٹی کے ممبران نے بھی کہا کہ ڈائریکٹر جنرل انتر-سروسز پبلک ریلاٹس کی شوریوں کے دورانیے کو جاری رکھنا چاہئیں۔ اس کے علاوہ، کمیٹی نے بھی ہٹتا مواد کے خلاف کارروائی کو بڑھانے کی ہدایت کی۔ اس نے کہا کہ مارکاء-ی-حق کے دوران کوئی تشہیر یا نفرت انگیز زبان استعمال نہ کیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ اس طرح کے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی
فیلم فنڈ شمولیت مارکا-ی-حق تعلیمی کتب خصوصی تعلیمی ادارے فیلم بنانے کے لیے فنڈ فیلم بنانے کے لیے فنڈ فیلم بنانے کے لیے فنڈ فیلم بنانے کے لیے فنڈ فیلم بنانے کے لیے فنڈ