فیلڈ مارشل اشفاق Muñoz ملائیشیا کے وزیر اعظم سے ملاقات
فیلڈ مارشل سیّد عاصم منیر نے ملائیشیا کے وزیر اعظم انوار الحق قادری سے ملاقات کی۔ دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی پر بات چیت ہوئی۔
فیلڈ مارشل سیّد عاصم منیر نے ملائیشیا کے دارالحکومت پروجائے کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ملائیشیا کے وزیر اعظم انوار الحق قادری سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا مقصد پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان دفاعی تعاون ، فوجی تعلقات اور باہمی روابط کو مزید مضبوط بنانا تھا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات باہمی اعتماد اور دوستی کو فروغ دینے کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔
دفاعی اور سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال
اسپانسرڈ سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے مطابق، وزیر اعظم دفتر میں منعقدہ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی اور سلامتی کے تعاون پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ دونوں طرف نے علاقائی اور عالمی سلامتی کی بدلتی ہوئی صورتحال پر بھی اہم نکات پر بات کی۔ وزیر اعظم انوار الحق قادری نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا گرم جوشی سے خیرمقدم کیا اور دونوں ممالک کے درمیان صدیوں پرانے دوستی کے تعلق کا اعادہ کیا۔Also readپاکستان کی سروسز برآمدات پہلی بار دس ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں
وزیر اعظم نے ملائیشیا کی جانب سے مختلف شعبوں، خاص طور پر دفاعی اور سلامتی کے شعبے میں باہمی تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن، استحکام اور سلامتی کو فروغ دینے کے لیے مسلسل سرگرمی اور تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنوب مشرقی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے ملائیشیا کے تعمیری کردار کی تعریف کی۔
فوجی عہدے داروں سے ملاقات اور اعزازی تعزیت
فیلڈ مارشل سیّد عاصم منیر نے ملائیشیا کے وزارت دفاع کا بھی دورہ کیا جہاں انہیں اعزازی تعزیت پیش کی گئی۔ اس تقریب میں ملائیشیا کے چیف آف ڈیفنس فورس اور اس کی فوج، بحریہ اور فضائیہ کے چیف آپس میں موجود تھے۔ آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق، اس موقع پر فوجی پروٹوکول کا مکمل خیال رکھا گیا اور دونوں ممالک کے فوجی اداروں کے درمیان ادارتی رشتوں کو بڑھانے پر بات چیت ہوئی۔
اس دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ملائیشیا کے وزیر دفاع ڈاکٹر سید محمد خالد بن نورین سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات کا مرکزی نقطہ باہمی دفاعی تعاون کو مضبوط بنانا اور پاک فوج اور ملائیشیا کی مسلح افواج کے درمیان نئے تعاون کے مواقع دریافت کرنا تھا۔ دونوں طرف نے دفاعی تعاون کو مزید وسیع کرنے اور باہمی فوجی اداروں کے درمیان تعاون کو بہتر بنانے کے مواقع پر تفصیلی بات کی۔
قومی دفاعی اسٹڈیز سینٹر کا دورہ اور ہال آف فیم
فیلڈ مارشل سیّد عاصم منیر ملائیشیا کے قومی دفاعی اسٹڈیز سینٹر کا بھی دورہ کریں گے جہاں انہیں اس پرجوق ہال آف فیم میں شامل کیا جائے گا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق، وہ قومی دفاعی اسٹڈیز سینٹر، جسے پیسپاہاناس بھی کہا جاتا ہے، کے 21 ویں رکن بنیں گے۔ یہ اعزاز ان کے فوجی کیریئر اور علاقائی سلامتی میں کردار کے اعتراف کے طور پر دیا جا رہا ہے۔
دونوں ممالک نے باقاعدہ اعلیٰ سطح کے تبادلے کو فروغ دینے اور فوجی تعاون کو بہتر بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے علاقائی اور عالمی سلامتی کے معاملات پر مشاورت جاری رکھنے کا عہد کیا ہے۔ اس دورے کے ذریعے پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان فوجی اور دفاعی تعلقات میں مزید گہرائی اور استحکام لانے کی امید کی جا رہی ہے۔
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