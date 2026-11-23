فیلڈ مارشل عاصم منیر ملائیشیا کا دورہ، وزیراعظم انور ابراہیم سے ملاقات
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ملائیشیا کا سرکاری دورہ شروع، جہاں انہوں نے وزیراعظم انور ابراہیم سے ملاقات کی اور دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، جو کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، نے ملائیشیا کا سرکاری دورہ کیا ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور عسکری تعاون کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ اس اہم سفارتی اقدام کے تحت فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ملائیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم سے ملاقات کی، جس میں باہمی تعلقات اور علاقائی سلامتی کے امور پر تفصیلی بحث ہوئی۔
دفاعی تعلقات کی مضبوطی پر اتفاق
ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیراعظم انور ابراہیم نے مشترکہ مفادات کے امور پر گفتگو کی اور یہ واضح کیا گیا کہ دونوں ممالک علاقائی امن، استحکام اور سلامتی کے لیے مسلسل رابطوں کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے دفاعی اور سیکیورٹی کے مختلف شعبوں میں دوطرفہ روابط کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مستقبل قریب میں اسٹیبلشمنٹ سطح پر نئے معاہدے طے پائیں گے۔Also readجرمن معیشت میں تیزی، نومبر میں پی ایم آئی انڈیکس کی تاریخ ساز بلندی
دونوں رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ اعلیٰ سطح کے باقاعدہ دوروں اور عسکری تعاون میں اضافے کے ذریعے دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ انہوں نے خطے سمیت عالمی سطح پر بدلتی ہوئی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور اس بات پر زور دیا کہ مشترکہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ادارہ جانی روابط کو وسعت دینا ناگزیر ہے۔
عسکری قیادت سے ملاقاتیں اور اعزازات
ملائیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خیرمقدم کرتے ہوئے پاکستان اور ملائیشیا کے دیرینہ دوستانہ تعلقات اور باہمی اعتماد کو سراہا۔ انہوں نے جنوب مشرقی ایشیا میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے ملائیشیا کے مثبت کردار کو بھی قابلِ ستائش قرار دیا، جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ دفاعی شراکت داری میں توسیع کے لیے پرعزم ہیں۔
اس دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کوالالمپور میں ملائیشین وزارت دفاع پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، جس میں ملائیشیا کے چیف آف ڈیفنس فورس جنرل تان سری حاجی مالک رزاق سلیمان اور بری فوج، شاہی بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان موجود تھے۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وزیر دفاع محمد خالد بن نورالدین سے بھی ملاقات کی، جہاں دفاعی شراکت داری میں توسیع اور افواج کے درمیان براہ راست روابط مضبوط بنانے پر بات چیت کی گئی۔
اپنے اہم سفارتی دورے کے تسلسل میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملائیشیا کے نیشنل ڈیفنس اسٹڈیز سینٹر کا بھی دورہ کریں گے، جہاں انہیں ایک خصوصی تقریب میں ادارے کے ممتاز ہال آف فیم میں 21ویں رکن کی حیثیت سے شامل کیا جائے گا۔ یہ اعزاز دونوں ممالک کے درمیان عسکری تعلقات کی گہرائی اور باہمی احترام کی علامت ہے، جو مستقبل میں مشترکہ تربیتی پروگراموں اور تحقیقی منصوبوں کے لیے راستہ ہموار کرے گا۔
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