فیلڈ مارشل عاصم منیر اور چینی وزیر لیو ہائیکسنگ کا GHQ میں اہم ملاقات
فیلڈ مارشل عاصم منیر نے چین کے سینئر عہدیدار لیو ہائیکسنگ سے راولپنڈی میں ملاقات کی جس میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی سلامتی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
02 نومبر 2026 کو راولپنڈی واقع جنرل ہیڈ کوارٹرز ( GHQ) میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، جو کہ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورز ہیں، نے چین کے سینئر کمیونسٹ پارٹی عہدیدار لیو ہائیکسنگ سے اہم ملاقات کی۔ اس ملاقات کا بنیادی مقصد پاکستان اور چین کے درمیان موجود تاریخی اور مضبوط دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر بنانا تھا۔ دونوں قومی رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور، بدلتے ہوئے علاقائی اور عالمی سیکیورٹی کے مسائل، اور خطے میں جاری امن و استحکام کی کوششوں پر گہری بات چیت کی۔
اسٹریٹجک شراکت داری کا جائزہ
ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے پاکستان اور چین کے درمیان قائم 'آل ویدر اسٹریٹجک کو آپریٹو پارٹنرشپ' کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے زور دیا کہ موجودہ پیچیدہ عالمی صورتحال میں ان دو ممالک کے درمیان تعاون انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ تعلقات محض سیاسی نہیں بلکہ صدیوں پر مشتمل باہمی اعتماد اور حکمت عملی کی سمجھ بوجھ پر مبنی ہیں۔ چینی وفد نے بھی پاکستان کی جانب سے خطے میں امن برقرار رکھنے کی کوششوں کی تعریف کی اور مستقبل میں اس شراکت داری کو مزید آگے بڑھانے کا یقین ظاہر کیا۔Also readShireen Mazari, eight others indicted in GHQ attack case
بilateral تعلقات اور ادارتی روابط
لیو ہائیکسنگ، جو کہ چین کے کمیونسٹ پارٹی سینٹرل کمیٹی کے بین الاقوامی محکمے کے منسٹر ہیں، نے اپنی تقریر میں دونوں ممالک کے درمیان تاریخی دوستی کو وقت کی آزمائش سے گزرے ہوئے رشتے کے طور پر بیان کیا۔ انہوں نے سفارتی اور عسکری سطح پر باہمی رابطوں کو مستحکم کرنے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان بلند ترین سطح کے باہمی ملاقاتیں اور ادارتی روابط کو برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ باہمی مفادات کے شعبوں میں تعاون کو وسیع تر بنایا جا سکے۔
علاقائی اور عالمی سلامتی کے تحفظات
دونوں رہنماؤں نے ملکر اس بات کا نوٹ لیا کہ جنوبی ایشیا اور بیرونی خطوں میں سیکیورٹی کے نئے چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اتفاق رائے کیا کہ پاکستان اور چین کو ایسی صورت حال میں ایک دوسرے کے ساتھ قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنی چاہیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وضاحت کی کہ پاکستان کسی بھی قسم کے تنازعے یا عدم استحکام کو پسند نہیں کرتا اور وہ علاقائی امن کو فروغ دینے کے لیے مسلسل کوشاں رہتا ہے۔ چینی جانب نے بھی اس موقف کی حمایت کی اور کہا کہ دونوں ممالک عالمی سطح پر بھی ایسے امور پر بات چیت جاری رکھیں گے جو دونوں کی قومی سلامتی کے لیے اہم ہیں۔
تعاون کے نئے افق اور مستقبل کے اقدامات
اس تاریخی ملاقات کے نتیجے میں دونوں ممالک نے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ وہ مختلف شعبوں جیسے تجارت، دفاع، اور ٹیکنالوجی میں باہمی تعاون کو وسعت دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں آنے والے دور میں بھی یہ تعلقات اتنے ہی مضبوط رہیں گے جتنے کہ اب تک رہے ہیں۔ لیو ہائیکسنگ نے پاکستانی حکام کی میزبانی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ چین کی پالیسیوں میں پاکستان کو ہمیشہ ترجیحی مقام حاصل رہے گا۔ یہ ملاقات دونوں ممالک کے درمیان جاری سفارتی اور عسکری ہم آہنگی کی ایک مزید مثال ثابت ہوئی۔
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