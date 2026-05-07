عالمی میڈیا اور بین الاقوامی ماہرین نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت اور امن کے لیے ان کی کوششوں کو سراہا ہے، خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی رابطوں میں ان کے کردار کو اہم قرار دیا گیا ہے۔
پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں اور کامیاب فوجی سفارت کاری کو عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ دنیا بھر کے معتبر میڈیا اداروں اور بین الاقوامی جرائد نے ان کے اس کردار کو نمایاں کیا ہے جس کے ذریعے انہوں نے علاقائی استحکام اور عالمی امن کے فروغ میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی مسلسل کوششوں نے انہیں عالمی فوجی قیادت میں ایک ممتاز مقام دلا دیا ہے، جہاں انہیں نہ صرف ایک ماہر فوجی کمانڈر بلکہ ایک انتہائی قابلِ اعتماد سفارت کار کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی حلقوں کا ماننا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جس مہارت اور بصیرت کے ساتھ پیچیدہ سیکیورٹی حالات کو سنبھالا ہے، اس نے پاکستان کی عالمی ساکھ کو مزید بلند کیا ہے۔ خاص طور پر عالمی امن کے لیے ان کے اقدامات اور تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی ان کی منفرد صلاحیت کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کا دفاعی نظام نہ صرف مضبوط ہے بلکہ امن پسندی کا علمبردار بھی ہے۔ اسپین کی مشہور اور معتبر اشاعتی تنظیم ال پائیس نے اپنی ایک تفصیلی رپورٹ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک انتہائی مضبوط اور مؤثر فوجی رہنما کے طور پر پیش کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مئی 2025 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پیدا ہونے والی شدید کشیدگی کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار انتہائی کلیدی اور فیصلہ کن رہا۔ انہوں نے اپنی تزویراتی بصیرت اور ٹھوس حکمت عملی کے ذریعے نہ صرف صورتحال کو قابو میں رکھا بلکہ علاقائی معاملات میں اپنی تزویراتی اہمیت کو بھی پوری دنیا کے سامنے ثابت کیا۔ ال پائیس نے واضح کیا کہ فیلڈ مارشل منیر کی موجودگی اور ان کے بروقت فیصلے خطے میں امن برقرار رکھنے اور ایک ممکنہ بڑے تصادم کو روکنے کے لیے انتہائی ضروری ثابت ہوئے۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ان کی قیادت نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ مشکل ترین اور دباؤ والے حالات میں بھی تحمل اور حکمت عملی کے ساتھ بہترین نتائج حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اب عالمی برادری ان کی طرف ایک رہنما کے طور پر متوجہ ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں ایک اور اہم پہلو یہ بھی اجاگر کیا گیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی رابطوں اور جنگ بندی کے لیے ہونے والی کوششوں میں انتہائی اہم اور مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ امریکہ کے صدر نے پاکستان کے ایک ایسے فوجی سربراہ کی میزبانی کی جو ریاست کا سربراہ نہیں تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے انہیں ایک غیر معمولی، بہادر اور عظیم جنگجو قرار دیا۔ یہ اعتراف اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عالمی طاقتیں پاکستان کی فوجی قیادت کی صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ کرتی ہیں۔ فیلڈ مارشل منیر نے واشنگٹن اور تہران دونوں کے ساتھ اپنے تزویراتی رابطوں کو نہایت مہارت سے استعمال کرتے ہوئے ایک ایسے پل کا کردار ادا کیا جس نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو بڑھنے سے روکنے میں مدد فراہم کی۔ ان کی یہ صلاحیت کہ وہ بیک وقت دو متضاد عالمی طاقتوں کے ساتھ رابطے برقرار رکھ سکتے ہیں، انہیں دنیا کے چند گنے چنے رہنماؤں کی فہرست میں شامل کرتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وقت عالمی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں کیونکہ ان کی قیادت اور بڑھتا ہوا سفارتی اثر و رسوخ خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق، پاکستان کی فوجی قیادت کو ملنے والی یہ بین الاقوامی شناخت دراصل پاکستان کے پیشہ ورانہ معیار اور اس کے عالمی تزویراتی مقام کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نہ صرف دفاعی محاذ پر بلکہ سفارتی محاذ پر بھی پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ ان کی صلاحیتوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان عالمی امن کے لیے ایک اہم ستون ہے اور اس کی قیادت پیچیدہ ترین بین الاقوامی تنازعات کو حل کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے، جس سے مستقبل میں پاکستان کے خارجہ تعلقات میں مزید بہتری اور استحکام آنے کی قوی توقع ہے۔ ان کی یہ کامیابی پاکستان کے لیے عالمی سطح پر نئے دروازے کھولنے کا سبب بنے گی جس سے ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے.
پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں اور کامیاب فوجی سفارت کاری کو عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ دنیا بھر کے معتبر میڈیا اداروں اور بین الاقوامی جرائد نے ان کے اس کردار کو نمایاں کیا ہے جس کے ذریعے انہوں نے علاقائی استحکام اور عالمی امن کے فروغ میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی مسلسل کوششوں نے انہیں عالمی فوجی قیادت میں ایک ممتاز مقام دلا دیا ہے، جہاں انہیں نہ صرف ایک ماہر فوجی کمانڈر بلکہ ایک انتہائی قابلِ اعتماد سفارت کار کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی حلقوں کا ماننا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جس مہارت اور بصیرت کے ساتھ پیچیدہ سیکیورٹی حالات کو سنبھالا ہے، اس نے پاکستان کی عالمی ساکھ کو مزید بلند کیا ہے۔ خاص طور پر عالمی امن کے لیے ان کے اقدامات اور تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی ان کی منفرد صلاحیت کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کا دفاعی نظام نہ صرف مضبوط ہے بلکہ امن پسندی کا علمبردار بھی ہے۔ اسپین کی مشہور اور معتبر اشاعتی تنظیم ال پائیس نے اپنی ایک تفصیلی رپورٹ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک انتہائی مضبوط اور مؤثر فوجی رہنما کے طور پر پیش کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مئی 2025 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پیدا ہونے والی شدید کشیدگی کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار انتہائی کلیدی اور فیصلہ کن رہا۔ انہوں نے اپنی تزویراتی بصیرت اور ٹھوس حکمت عملی کے ذریعے نہ صرف صورتحال کو قابو میں رکھا بلکہ علاقائی معاملات میں اپنی تزویراتی اہمیت کو بھی پوری دنیا کے سامنے ثابت کیا۔ ال پائیس نے واضح کیا کہ فیلڈ مارشل منیر کی موجودگی اور ان کے بروقت فیصلے خطے میں امن برقرار رکھنے اور ایک ممکنہ بڑے تصادم کو روکنے کے لیے انتہائی ضروری ثابت ہوئے۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ان کی قیادت نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ مشکل ترین اور دباؤ والے حالات میں بھی تحمل اور حکمت عملی کے ساتھ بہترین نتائج حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اب عالمی برادری ان کی طرف ایک رہنما کے طور پر متوجہ ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں ایک اور اہم پہلو یہ بھی اجاگر کیا گیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی رابطوں اور جنگ بندی کے لیے ہونے والی کوششوں میں انتہائی اہم اور مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ امریکہ کے صدر نے پاکستان کے ایک ایسے فوجی سربراہ کی میزبانی کی جو ریاست کا سربراہ نہیں تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے انہیں ایک غیر معمولی، بہادر اور عظیم جنگجو قرار دیا۔ یہ اعتراف اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عالمی طاقتیں پاکستان کی فوجی قیادت کی صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ کرتی ہیں۔ فیلڈ مارشل منیر نے واشنگٹن اور تہران دونوں کے ساتھ اپنے تزویراتی رابطوں کو نہایت مہارت سے استعمال کرتے ہوئے ایک ایسے پل کا کردار ادا کیا جس نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو بڑھنے سے روکنے میں مدد فراہم کی۔ ان کی یہ صلاحیت کہ وہ بیک وقت دو متضاد عالمی طاقتوں کے ساتھ رابطے برقرار رکھ سکتے ہیں، انہیں دنیا کے چند گنے چنے رہنماؤں کی فہرست میں شامل کرتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وقت عالمی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں کیونکہ ان کی قیادت اور بڑھتا ہوا سفارتی اثر و رسوخ خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق، پاکستان کی فوجی قیادت کو ملنے والی یہ بین الاقوامی شناخت دراصل پاکستان کے پیشہ ورانہ معیار اور اس کے عالمی تزویراتی مقام کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نہ صرف دفاعی محاذ پر بلکہ سفارتی محاذ پر بھی پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ ان کی صلاحیتوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان عالمی امن کے لیے ایک اہم ستون ہے اور اس کی قیادت پیچیدہ ترین بین الاقوامی تنازعات کو حل کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے، جس سے مستقبل میں پاکستان کے خارجہ تعلقات میں مزید بہتری اور استحکام آنے کی قوی توقع ہے۔ ان کی یہ کامیابی پاکستان کے لیے عالمی سطح پر نئے دروازے کھولنے کا سبب بنے گی جس سے ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے
فیلڈ مارشل عاصم منیر بین الاقوامی سفارت کاری عالمی امن پاکستان فوج امریکہ ایران تعلقات