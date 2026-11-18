فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تربت میں شہدا کے لیے فاتحہ خوانی
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تربت کا دورہ کیا اور شہدا کے لیے فاتحہ خوانی کی، بچوچستان میں امن و ترقی پر پاکستان آرمی کے عزم کا اعادہ کیا۔
راولپنڈی میں جاری بیان کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بلوچستان کے شہر تربت کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ملک کی خاطر جانوں کے نذرانہ پیش کرنے والے شہدا کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے تربت میں منعقدہ ایک یادگار تقریب میں شرکت کی اور شہدا کے مزار پر پھولوں کی پرتکلف چادر چڑھائی۔ اس موقع پر انہوں نے فاتحہ خوانی بھی کی تاکہ ان بہادر سپاہیوں اور اہلِ وطن کی قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کیا جا سکے۔
سوشل ڈیولپمنٹ اور آپریشنل تیاری پر بریفنگ
اس دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو آپریشنل تیاریوں اور بیرون ملک حمایت یافتہ دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائیوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ انہیں بلوچستان میں مختلف سوشل اور معاشی ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ فوجی قیادت نہ صرف سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کر رہی ہے بلکہ عوام کی بہبود کے لیے بھی مسلسل کام کر رہی ہے۔Also readسم-می وی 5 کیبل خرابی: پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز متاثر
آئی ایس پی آر کے مطابق، فیلڈ مارشل نے بلوچستان میں امن، پائیدار ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستان آرمی کے غیر متزلزل عزم کو دوبارہ واضح کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج صوبے کے عوام کے کندھے سے کندھا ملائے ہوئے ہے اور وہ اس علاقے میں استحکام لانے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ بیان اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ فوجی قیادت نہ صرف دفاعی امور بلکہ عوامی بہبود کو بھی اپنی ترجیح دے رہی ہے۔
فوجی اہلکاروں کی کارکردگی اور جوش و جذبے کی تعریف
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چیلنجنگ حالات میں خدمات سرانجام دینے والے پاکستان آرمی کے اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، آپریشنل قابلیت اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ انہوں نے فوجی اہلکاروں کے غیر متزلزل عزم اور وطن کی دفاع کے لیے ان کی دھیمی اور مستقل مزاجی کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کی خدمات کو انتہائی قابلِ ستائش قرار دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ فوجی اہلکاروں کا یہ جذبہ اور لگن ہی ملک کی سالمیت کو یقینی بنانے کا کلیدی عنصر ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فوجی قیادت اپنے جوانوں کی قربانیوں کو سراہتی ہے اور وہ انہیں مزید بہترین وسائل اور سہولیات فراہم کرنے کے لیے بھی پرعزم ہیں تاکہ وہ اپنی فرائض کو مزید موثر انداز میں نبھا سکیں۔
بلوچستان میں امن اور ترقی کے لیے نیا عزم
فیلڈ مارشل نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان آرمی بلوچستان میں امن، استحکام، خوشحالی اور پائیدار ترقی کے فروغ کے لیے صوبے کے عوام کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے گی۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ فوج کا مقصد نہ صرف سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے بلکہ وہ اندرونی امن قائم کرنے اور عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔
یہ دورہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فوجی قیادت بلوچستان کے مسائل کو سمجھنے اور ان کا حل نکالنے کے لیے مقامی سطح پر رابطے میں ہے۔ ان کا یہ عزم کہ فوج عوام کے ساتھ کھڑی ہے، صوبے میں نفرت اور بے یقینی کے دور کو ختم کرنے اور ایک مثبت ماحول قائم کرنے کے لیے ایک اہم قدم سمجھا جا سکتا ہے۔ فوج کی جانب سے ترقیاتی منصوبوں کی پیشگی کی گئی بریفنگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیکیورٹی اور ترقی کے امور کو ایک دوسرے سے الگ نہیں بلکہ جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔
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