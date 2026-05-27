فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بیان: بھارت کی سرپرستی میں کام کرنے والی فتنۃ الہندوستان کی بزدلانہ کارروائیاں پاکستان کی مسلح افواج اور قوم کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتیں۔

فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ بھارت کی سرپرستی میں کام کرنے والی فتنۃ الہندوستان اور اس کے سہولت کاروں کی بزدلانہ کارروائیاں پاکستان کی مسلح افواج اور قوم کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتیں۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ بھارت کی سرپرستی میں کام کرنے والی فتنۃ الہندو ستان اور اس کے سہولت کاروں کی بزدلانہ کارروائیاں پاکستان کی مسلح افواج اور قوم کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کی جانب سے جاری بیان کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عیدالاضحیٰ کے موقع پر بلوچستان کے ضلع ژوب کا دورہ کیا۔ ژوب آمد پر فیلڈ مارشل کا استقبال کور کمانڈر کوئٹہ نے کیا۔ فیلڈ مارشل نے مغربی سرحدوں پر اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ فیلڈ مارشل نے یادگارِ شہداء پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی، وطن کے دفاع میں شہادت کا رتبہ پانے والے جوانوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ بیان کے مطابق دورے کا آغاز نمازِ عید کی ادائیگی سے ہوا، جس میں پاکستان کے پائیدار امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں، وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے افسران اور جوانوں کو عید کی مبارکباد دی اور افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے، غیر متزلزل عزم، آپریشنل تیاری کو سراہا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ فیلڈ مارشل نے دہشت گردی اور دشمن قوتوں کے خطرات کے خلاف ملکی دفاع میں افواجِ پاکستان کی قربانیوں اور بہادری کو زبردست خراجِ تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بھارت کی سرپرستی میں کام کرنے والی فتنۃ الہندو ستان اور اس کے سہولت کاروں کی بزدلانہ کارروائیاں پاکستان کی مسلح افواج اور قوم کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتیں، افواجِ پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور بلوچستان کے عوام کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے تمام سہولت کاروں، معاونین اور عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی جاری رکھیں گی۔ اسحاق ڈار کی سلامتی کونسل مباحثے کے دوران مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے اہم ملاقاتیں آن لائن منشیات بیچنے والے تین ملزمان گرفتار، 19 کلو چرس برآمد خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں.
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ بھارت کی سرپرستی میں کام کرنے والی فتنۃ الہندوستان اور اس کے سہولت کاروں کی بزدلانہ کارروائیاں پاکستان کی مسلح افواج اور قوم کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کی جانب سے جاری بیان کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عیدالاضحیٰ کے موقع پر بلوچستان کے ضلع ژوب کا دورہ کیا۔ ژوب آمد پر فیلڈ مارشل کا استقبال کور کمانڈر کوئٹہ نے کیا۔ فیلڈ مارشل نے مغربی سرحدوں پر اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ فیلڈ مارشل نے یادگارِ شہداء پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی، وطن کے دفاع میں شہادت کا رتبہ پانے والے جوانوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ بیان کے مطابق دورے کا آغاز نمازِ عید کی ادائیگی سے ہوا، جس میں پاکستان کے پائیدار امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں، وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے افسران اور جوانوں کو عید کی مبارکباد دی اور افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے، غیر متزلزل عزم، آپریشنل تیاری کو سراہا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ فیلڈ مارشل نے دہشت گردی اور دشمن قوتوں کے خطرات کے خلاف ملکی دفاع میں افواجِ پاکستان کی قربانیوں اور بہادری کو زبردست خراجِ تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بھارت کی سرپرستی میں کام کرنے والی فتنۃ الہندوستان اور اس کے سہولت کاروں کی بزدلانہ کارروائیاں پاکستان کی مسلح افواج اور قوم کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتیں، افواجِ پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور بلوچستان کے عوام کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے تمام سہولت کاروں، معاونین اور عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی جاری رکھیں گی۔ اسحاق ڈار کی سلامتی کونسل مباحثے کے دوران مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے اہم ملاقاتیں آن لائن منشیات بیچنے والے تین ملزمان گرفتار، 19 کلو چرس برآمد خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھارت کی سرپرستی میں کام کرنے والی فتنۃ الہندو پاکستان کی مسلح افواج قوم کا عزم