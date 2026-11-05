فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایس ایس جی تربیلا کا دورہ اور دفاعی تیاریوں کا جائزہ
چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایس ایس جی تربیلا کا دورہ کیا، شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا اور آپریشنل تیاریوں پر غیر متزلزل توجہ کی اہمیت پر زور دیا۔
چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاک فوج کے خصوصی خدمات گروپ (ایس ایس جی) کے تربیلا ہیڈکوارٹرز کا سرکاری دورہ کیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر ادارے کی جدید ترین جنگی مہارتوں اور آپریشنل تیاریوں کا براہ راست معائنہ کیا۔
ایس ایس جی کا دورہ اور شہدا کو خراج عقیدت
آئی ایس پی آر کے جاری کردہ باضابطہ بیان کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آمد پر ایس ایس جی کے جی او سی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے پہلے شہدا یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔Also readفیمیلیئل نیچرل شارٹ سلیپ جینیاتی تحقیقات اور کم نیند کا سائنسی حقیقت
انہوں نے وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ایس ایس جی کے تمام شہداؤں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ عمل پاک فوج کی تاریخ میں قربانیوں کو سلامی کے طور پر ایک اہم تقریب کے طور پر انجام دیا گیا۔
آپریشنل تیاریوں اور جدید آلات کا جائزہ
اس دوران آرمی چیف کو ایس ایس جی کی خصوصی تربیت، آپریشنل تیاریوں اور مشن کی تکمیل کے لیے موجود استعداد کار پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ادارے کے پاس موجود جدید ترین خصوصی آلات کا بھی معائنہ کیا۔
انہوں نے ایس ایس جی کی جنگی مہارت اور خصوصی آپریشنز کا عملی مظاہرہ بھی دیکھا۔ اس مظاہرے سے متعلق بیان میں بتایا گیا کہ ادارے کے افسران اور جوانوں کے پیشہ ورانہ معیار، بلند حوصلے اور فرض شناسی کو سراہا گیا۔
سیکیورٹی خطرات اور مسلسل تربیت کی ضرورت
فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بدلتے ہوئے سیکیورٹی خطرات اور نئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلسل تربیت ناگزیر ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مقامی سطح پر دفاعی صلاحیتوں کی ترقی اور آپریشنل تیاریوں پر غیر متزلزل توجہ دینا انتہائی ضروری ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ ایس ایس جی کو بدلتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کے مقابلے میں برتری برقرار رکھنے کے لیے اعلیٰ معیار کی تیاری جاری رکھنی ہوگی۔ ان ہدایات کا مقصد ادارے کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانا ہے۔
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