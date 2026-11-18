فیلڈ مارشل اسیم منیر بلوچستان کے سیکیورٹی حالات کا جائزہ لینے کے لیے توربٹ پہنچ گئے
فیلڈ مارشل اسیم منیر نے توربٹ کا دورہ کیا اور شہدا کے مزار پر پھول چڑھائے۔ انہوں نے بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز اور فوج کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔
آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز (CDF) فیلڈ مارشل سید asymmetric منیر نے بلوچستان کے شہر توربٹ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سیکیورٹی صورتحال کا براہ راست جائزہ لیا۔ اسلامک ریلیپشنز پبلکیشنز آف راولپنڈی ( آئی ایس پی آر) کے ہفتہ صبح جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق، فیلڈ مارشل اسیم منیر نے یہ اہم دورہ اس عزم کا اظہار کرنے کے لیے کیا کہ مسلح افواج چیلنجگام آپریشنل حالات کے باوجود ملک کی دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے شہدا کے مزار پر پھولوں کی مالہ چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی جس سے علاقے میں فوج کی عزم و حوصلے کی واضح تصویر سامنے آئی۔
آپریشنل تیاریوں اور سیکیورٹی صورتحال کی تفصیلات
توربٹ پہنچنے کے بعد فیلڈ مارشل سید asymmetric منیر کو موجودہ سیکیورٹی ماحول، آپریشنل تیاریوں، اور خارجی طور پر حمایت یافتہ دہشت گردی کے خلاف جاری کامیاب آپریشنز کے حوالے سے ایک جامع بریفنگ دی گئی۔ اس تفصیلی بریفنگ میں فوجی قیادت کو بتایا گیا کہ کتنی سخت ترین حالات میں بھی فوجی یونٹس اپنے فرائض کا اچھی طرح سے ادا کر رہے ہیں۔ بریفنگ کے دوران ان نکات پر خاص توجہ دی گئی کہ کس طرح مختلف علاقوں میں دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیوں کو موثر بنایا گیا ہے تاکہ عام شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔Also readسم-می وی 5 کیبل خرابی: پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز متاثر
فیلڈ مارشل اسیم منیر نے فوجی اہلکاروں اور جوانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کی اور ان کی اعلیٰ سطح کی آپریشنل تیاری، پیشہ ورانہ رویہ، اور ملک کی حفاظت کے لیے غیر منحصر عزم کی تعریف کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ چیلنجنگ آپریشنل حالات کے باوجود فوج کی جڑیں مضبوط ہیں اور وہ اپنے مشن کو مکمل کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ اس ملاقات میں فوجی رہنماؤں نے فوجیوں کی ذمہ داریوں اور ان کی قربانیوں کو تسلیم کیا جو قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے سرحدوں اور اندرونی علاقوں میں شب و روز کوشاں ہیں۔
بلوچستان کے عوام کے ساتھ فوج کا عہد و پیمان
چیف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید asymmetric منیر نے پاکستان آرمی کے غیر منحصر عزم کو دوبارہ قائم کیا کہ وہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ امن، خوشحالی، اور پائیدار ترقی کے اپنے مسلسل کوششوں میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ اس اعلان سے علاقائی ترقی اور سیکیورٹی کے درمیان گہرے تعلق کو اجاگر کیا گیا ہے جہاں امن کی فضا کو ترقی کی بنیاد مانا جاتا ہے۔ فوج کی اس پالیسی کا مقصد صرف فوجی کارروائیوں تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ معاشرتی اور اقتصادی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے بھی پرعزم ہے۔
علاقائی رہنماؤں اور عوامی نمائندوں کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران یہ بھی واضح کیا گیا کہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ فوج کا رشتہ محض فوجی نہیں بلکہ قومی یکجہتی کا بھی اظہار ہے۔ فیلڈ مارشل اسیم منیر نے زور دیا کہ بلوچستان کی ترقی میں فوج کا کردار اہم ہے اور وہ اس صوبے کی تعمیر و ترقی کے لیے تمام ممکنہ وسائل فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ اس عزم کے تحت مختلف ترقیاتی منصوبوں اور سماجی بہبود کے پروگراموں کو جاری رکھا جائے گا تاکہ مقامی آبادی کے معیار زندگی میں بہتری آ سکے۔
منصوبہ بند اقدامات اور مستقبل کا نقطہ نظر
اس دورے کے دوران طے پایا کہ سیکیورٹی کے مسائل کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ ترقیاتی کاموں کو تیز کیا جائے گا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا کہ یہ دورہ علاقے میں امن قائم کرنے کی کوششوں کی ایک اور اہم قدم ہے۔ فوجی قیادت کا یہ دورہ نہ صرف عوامی حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہے بلکہ یہ انتظامیہ اور فوجی حکام کے درمیان ہم آہنگی کو بھی یقینی بناتا ہے۔
آئندہ مراحل میں ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے جن سے مقامی لوگوں کو سیکیورٹی اور ترقی کے فائدے حاصل ہو سکیں۔ فیلڈ مارشل اسیم منیر کے دورے سے یہ پیغام بھی گیا ہے کہ پاکستان آرمی صرف فوجی کارروائیوں تک محدود نہیں بلکہ قومی یکجہتی اور ترقی کے بھی شریک پارٹنر ہیں۔ اس عمل میں مقامی لیڈرشپ کی مدد لی جائے گی تاکہ پائیدار امن قائم کیا جا سکے اور صوبے کی ترقی میں تمام جماعتیں اور شخصیات شامل ہوں۔
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