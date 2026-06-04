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فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہندوستان کو جنگ میں بد ترین شکست دی

اخبار News

فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہندوستان کو جنگ میں بد ترین شکست دی
فیلڈ مارشل عاصم منیرسینیٹر فیصل واوڈاہندوستان
📆04/06/2026 1:14 pm
📰ExpressNewsPK
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سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نہ صرف پیچیدہ مذاکرات کی راہ ہموار کی بلکہ ممکنہ امن معاہدے کی ڈرافٹنگ خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔

سینیٹر فیصل واوڈا کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نہ صرف پیچیدہ مذاکرات کی راہ ہموار کی بلکہ ممکنہ امن معاہدے کی ڈرافٹنگ خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہندوستان کو جنگ میں بد ترین شکست دی اور پاکستان کے بعد صرف خطے تک محدود نہیں رہے بلکہ بین الاقوامی طور پر پوری دنیا کے امن کےلیے خود بطور فرد واحد زبردست کردار ادا کر رہے ہیں۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا کہ انہوں نے نہ صرف پیچیدہ مذاکرات کی راہ ہموار کی بلکہ ممکنہ امن معاہدے کی ڈرافٹنگ خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، دنیا کے تجزیے اور دعوے کچھ بھی ہوں سب غلط ثابت ہوں گے انشااللہ اکیلے فیلڈ مارشل پاکستان کے دارلحکومت میں تاریخ رقم کریں گے.

سینیٹر فیصل واوڈا کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نہ صرف پیچیدہ مذاکرات کی راہ ہموار کی بلکہ ممکنہ امن معاہدے کی ڈرافٹنگ خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہندوستان کو جنگ میں بد ترین شکست دی اور پاکستان کے بعد صرف خطے تک محدود نہیں رہے بلکہ بین الاقوامی طور پر پوری دنیا کے امن کےلیے خود بطور فرد واحد زبردست کردار ادا کر رہے ہیں۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا کہ انہوں نے نہ صرف پیچیدہ مذاکرات کی راہ ہموار کی بلکہ ممکنہ امن معاہدے کی ڈرافٹنگ خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، دنیا کے تجزیے اور دعوے کچھ بھی ہوں سب غلط ثابت ہوں گے انشااللہ اکیلے فیلڈ مارشل پاکستان کے دارلحکومت میں تاریخ رقم کریں گے

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فیلڈ مارشل عاصم منیر سینیٹر فیصل واوڈا ہندوستان پاکستان امن معاہدہ

 

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