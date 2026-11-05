فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایس ایس جی کے تربیتی مشنز کا معائنہ کیا
آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹاربیلا میں اسپیشل سروسز گروپ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ٹیم کی تربیت اور آپریشنل تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔
پاکستان کے آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے حالیہ دورے میں ٹاربیلا میں واقع اسپیشل سروسز گروپ (ایس ایس جی) کے ہیڈ کوارٹرز کا معائنہ کیا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق، اس اہم ملاقات کا بنیادی مقصد الائٹ فورس کی تربیت، آپریشنل تیاری اور خصوصی صلاحیتوں کا براہ راست جائزہ لینا تھا۔
شہدا کے قریب خراج عقیدت پیش کیا
فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اسپیشل سروسز گروپ کے ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر فورس کے جنرل آفیسر کمانڈنگ (جی او سی) نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف نے شہداء کے مومینٹ پر پھولوں کا ہار چڑھایا اور ان لوگوں کی یاد میں نماز ادا کی، جنہوں نے ملک کی حفاظت کے دوران شہادت کو گلے لگایا۔ یہ عمل ایس ایس جی کے ان افسران اور جوانوں کے عزم کا اعتراف تھا جنہوں نے وطن کے تحفظ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔Also readفیمیلیئل نیچرل شارٹ سلیپ جینیاتی تحقیقات اور کم نیند کا سائنسی حقیقت
جدید آرتھلٹی اور تربیتی صلاحیتوں کا جائزہ
دورے کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اسپیشل سروسز گروپ کی مخصوص تربیت، آپریشنل تیاری اور مشن پر مبنی تیاری کے حوالے سے ایک تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے فورس کے استعمال میں آنے والی جدید ترین خصوصی ساز و سامان کا بھی معائنہ کیا، جس سے انہیں یقین ہوا کہ انہیں جدید ترین ٹیکنالوجی فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کمبیٹ پروفیشنسی، لیاقت اور خصوصی آپریشنز کو انجام دینے کی درستگی کو ظاہر کرنے والی ڈیمونسٹریشنز کا بھی مشاہدہ کیا۔
آرمی چیف نے تربیت اور تیاری پر زور دیا
اسپیشل سروسز گروپ کے افسران اور دیگر اہلکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، بلند حوصلے اور فرائض کے لیے بے لوث وقف کا خیرمقدم کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ مسلسل تربیت، مقامی صلاحیتوں کی ترقی اور آپریشنل تیاری پر بے لوث توجہ رکھنا، بدلتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کے مقابلے میں اپنا برتری برقرار رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
سیکیورٹی خطرات کا مقابلہ کرنے کی ضرورت
فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مزید تاکید کی کہ مسلسل تربیت، صلاحیتوں کی ترقی اور آپریشنل تیاری کو برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بدلتے ہوئے سیکیورٹی خطرات اور نئی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی تیاری انتہائی لازمی ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرات کا فوری اور مؤثر جواب دیا جا سکے۔
سیکیورٹی ماحول کے مطابق اپ ڈیٹ ہونا
آئی ایس پی آر کے بیان نے اس دورے کی اہمیت کو اجاگر کیا، جس میں اسپیشل سروسز گروپ کی پیشہ ورانہ معیارات اور آپریشنل صلاحیتوں کو برقرار رکھنے پر زور دیا گیا۔ اس کا اہم مقصد پاکستان کے بدلتے ہوئے سیکیورٹی ماحول کے پیش نظر ایس ایس جی کو ہمہ وقت تیار رکھنا تھا، تاکہ وہ کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر مزبوط ہو۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics