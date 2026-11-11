فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جہلم میں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن کے سلسلے میں اختتامی تقریب میں شرکت کی
جہلم میں 46 ویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن کے اختتامی شجاعت میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے حصہ لیا، جہاں پاک فوج کے 1500 سے زائد نشانہ بازوں نے شاندار کارکردگی دکھائی۔
جہلم میں 46 ویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن کے اختتامی شجنہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے حصہ لیا جہاں پاک فوج کے 1500 سے زائد نشانہ بازوں نے شاندار مہارت دکھائی۔
اختتامی تقریب کا عمل اور اس کے اثرات
یہ ایونٹ 7 اکتوبر سے 11 نومبر 2026 تک چلتا رہا اور آخر میں نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے مہمان اعزاز کے طور پر شرکت کی۔ فیلڈ مارشل کے ساتھ مختلف کیٹیگریز میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں کو ٹرافیاں اور تمغے تقسیم کئے گئے۔Also readدادو: خطرناک مکھی کے کاٹنے سے جلدی مرض وبائی شکل اختیار کر گیا
پاکستان آرمی نے چوتھی انٹر سروسز کومبیٹ شوٹنگ چیمپئن شپ میںٹرافی جیتی، جبکہ آرمی مارکس مین شپ یونٹ نے پرائم منسٹر اسکلز ایٹ آرمز بگ بور نیشنل چیلنج میچ کے عنوان سے ٹرافی حاصل کی۔
بھارت کے مختلف فوجی اور شہری ٹیموں کی شمولیت
مسابقے میں فوج، بحریہ، فضائیہ اور سول آرمڈ فورسز کے 1500 سے زائد نشانہ بازوں کی شرکت کے ساتھ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ساتھ فیڈرل رائفل ایسوسی ایشن اور عام شہریوں کی ٹیمیں بھی نمایاں نمائش میں شامل تھیں۔
پنجاب رجمنٹ کے حوالدار فضل الرحمان کو ماسٹر ایٹ آرمز ٹرافی اور دیگر کامیابیوں کے ساتھ دونوں یونٹ فائرنگ پروفیشنسی میچ اور انفنٹری اسکواڈ میچ میں بھی کامیابی حاصل ہوئی۔
فیلڈ مارشل کی بیانات اور حکمت عملی کی تشخیص
فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے نشانہ بازوں کی غیر معمولی مہارت اور درستی کو سراہا اور کہا کہ چھوٹے ہتھیاروں پر عبور حاصل کرنا بنیادی فوجی تربیت کا لازمی جز ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ شوٹنگ میں مہارت حاصل کرنا ایک پیشہ ور فوجی کی پہچان ہے۔
انسپکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلیوایشن اور کمانڈر راولپنڈی کور نے فیلڈ مارشل کے مقابلے میں آمد پر استقبال کیا اور موجودہ کولور میں فیوچرل ٹریننگ کے لیے کی جانے والی اقدامات کو سرہانے کا اظہار کیا۔
آئندہ اقدامات اور مستقبل کی توقعات
انصاب کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے یہ موقع پیش کرتا ہے کہ پاکستان کی فوج روشنانہ طور پر اپنے شماریات اور کے ساتھ نئے ٹریننگ پروگرامز لاگو کرے۔ اس کے بعد مزید شغلی مجموعی شجاعت کی منصوبہ بندی کی جائے گی تاکہ فوجی کھلاڑیوں کو حقیقی میدان میں استعمال کے لیے بہترین تجربہ حاصل ہو۔
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