فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بلوچستان کا دورہ تربت میں سیکیورٹی اور ترقیاتی امور کا جائزہ
چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تربت کا دورہ کیا اور سیکیورٹی صورتحال و ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا، جبکہ 183 شہداء کے حوالے سے خواجہ آصف کا بیان اور موٹروے ایم 4 کی بندش کی خبر شامل ہے۔
پاکستان کے سرحدی اور انتہائی اہم صوبے بلوچستان میں سلامتی اور ترقیاتی امور کو یقینی بنانے کے لیے پاک فوج کے سربراہ نے کل اہم دورہ کیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے صوبے کے جنوب مغربی حصے میں واقع تربت کا معائنہ کیا۔ اس دورے کے دوران انہیں بلوچستان کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال، دہشت گردی کے خلاف جاری ہونے والی کارروائیوں اور صوبے میں چل رہے مختلف ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر جب تربت پہنچے تو انہوں نے مقامی یادگار شہدا پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدا کی روح کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر کور کمانڈر بلوچستان نے ان کا رسمی استقبال کیا۔ دورے کے دوران آرمی چیف کو بلوچستان میں سیکیورٹی کی موجودہ کیفیت، آپریشنل تیاریوں اور بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف جاری کامیاب کارروائیوں سے آگاہ کیا گیا۔ انہیں صوبے کے عوام کی سماجی و معاشی ترقی کے لیے جاری مختلف منصوبوں پر پیش رفت سے بھی بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مشکل آپریشنل حالات کے باوجود جوانوں کی اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں، تیاری اور ملک کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ اس موقع پر انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاک فوج بلوچستان کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور صوبے میں امن، خوشحالی اور پائیدار ترقی کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گی۔ اسی دوران دیگر اہم خبروں کی روشنی میں پڑھا جائے تو اقوام متحدہ کے امن مشنز میں خدمات انجام دینے والے پاکستان ی اہلکاروں کی شہادتوں پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات خواجہ آصف نے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اقوام متحدہ کے امن مشنز میں کل 183 پاکستان ی اہلکاروں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ تعداد پاکستان کی جانب سے امن کے قیام کے لیے کی جانے والی تاریخی قربانیوں کی عکاسی کرتی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان ی فوج اور ٹرکس اپنی پرعزم اور بہادری کی وجہ سے پوری دنیا میں قابل تعریف ہیں اور ان کی قربانیوں کو عالمی سطح پر سراہا جاتا ہے۔ ان کی شہادتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان دنیا میں امن کے قیام کے لیے کتنی بڑی قربانی دے رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ ایسے ممالک پر دباؤ ڈالے جو دہشت گردی کو سپانسر کرتے ہیں تاکہ امن مشنز میں تعینات اہلکار محفوظ رہ سکیں۔ صاف اور پرسکون سفر یقینی بنانے کے حوالے سے بھی انتظامیہ نے اہم اقدامات اٹھائے ہیں۔ شدید دھند کے باعث موٹروے ایم 4 کے مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موٹرویز کے حکام کے مطابق دھند کی وجہ سے نظر اندہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک حادثات کے خطرات بڑھ گئے تھے جس کے پیش نظر حفاظتی تدابیر کے طور پر ٹریفک کو کئی مقامات پر بند کر دیا گیا۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سفری منصوبہ بندی کرتے وقت موسم کی صورتحال کا خاص خیال رکھیں۔ تاہم یہ بھی قابل ذکر ہے کہ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے جس پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔ اس ویب سائٹ پر ہونے والی رپورٹنگ عوام کو بروقت اور درست معلومات فراہم کرنے کے لیے کی جاتی ہے تاکہ لوگ اپنے فیصلے درست معلومات کی بنیاد پر کر سکیں۔ حکومت اور محکمہ جات کی جانب سے یہ کوششیں جاری ہیں کہ عوام کو ہر سطح پر بہترین سہولیات فراہم کی جائیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے مکمل یقین دہانی کروائی جائے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اس دورے کو بلوچستان میں امن و امان کی بحالی اور ترقیاتی کاموں کی رفتار کو مزید تیز کرنے کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔.
پاکستان کے سرحدی اور انتہائی اہم صوبے بلوچستان میں سلامتی اور ترقیاتی امور کو یقینی بنانے کے لیے پاک فوج کے سربراہ نے کل اہم دورہ کیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے صوبے کے جنوب مغربی حصے میں واقع تربت کا معائنہ کیا۔ اس دورے کے دوران انہیں بلوچستان کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال، دہشت گردی کے خلاف جاری ہونے والی کارروائیوں اور صوبے میں چل رہے مختلف ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر جب تربت پہنچے تو انہوں نے مقامی یادگار شہدا پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدا کی روح کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر کور کمانڈر بلوچستان نے ان کا رسمی استقبال کیا۔ دورے کے دوران آرمی چیف کو بلوچستان میں سیکیورٹی کی موجودہ کیفیت، آپریشنل تیاریوں اور بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف جاری کامیاب کارروائیوں سے آگاہ کیا گیا۔ انہیں صوبے کے عوام کی سماجی و معاشی ترقی کے لیے جاری مختلف منصوبوں پر پیش رفت سے بھی بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مشکل آپریشنل حالات کے باوجود جوانوں کی اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں، تیاری اور ملک کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ اس موقع پر انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاک فوج بلوچستان کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور صوبے میں امن، خوشحالی اور پائیدار ترقی کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گی۔ اسی دوران دیگر اہم خبروں کی روشنی میں پڑھا جائے تو اقوام متحدہ کے امن مشنز میں خدمات انجام دینے والے پاکستانی اہلکاروں کی شہادتوں پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات خواجہ آصف نے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اقوام متحدہ کے امن مشنز میں کل 183 پاکستانی اہلکاروں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ تعداد پاکستان کی جانب سے امن کے قیام کے لیے کی جانے والی تاریخی قربانیوں کی عکاسی کرتی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستانی فوج اور ٹرکس اپنی پرعزم اور بہادری کی وجہ سے پوری دنیا میں قابل تعریف ہیں اور ان کی قربانیوں کو عالمی سطح پر سراہا جاتا ہے۔ ان کی شہادتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان دنیا میں امن کے قیام کے لیے کتنی بڑی قربانی دے رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ ایسے ممالک پر دباؤ ڈالے جو دہشت گردی کو سپانسر کرتے ہیں تاکہ امن مشنز میں تعینات اہلکار محفوظ رہ سکیں۔ صاف اور پرسکون سفر یقینی بنانے کے حوالے سے بھی انتظامیہ نے اہم اقدامات اٹھائے ہیں۔ شدید دھند کے باعث موٹروے ایم 4 کے مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موٹرویز کے حکام کے مطابق دھند کی وجہ سے نظر اندہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک حادثات کے خطرات بڑھ گئے تھے جس کے پیش نظر حفاظتی تدابیر کے طور پر ٹریفک کو کئی مقامات پر بند کر دیا گیا۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سفری منصوبہ بندی کرتے وقت موسم کی صورتحال کا خاص خیال رکھیں۔ تاہم یہ بھی قابل ذکر ہے کہ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے جس پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔ اس ویب سائٹ پر ہونے والی رپورٹنگ عوام کو بروقت اور درست معلومات فراہم کرنے کے لیے کی جاتی ہے تاکہ لوگ اپنے فیصلے درست معلومات کی بنیاد پر کر سکیں۔ حکومت اور محکمہ جات کی جانب سے یہ کوششیں جاری ہیں کہ عوام کو ہر سطح پر بہترین سہولیات فراہم کی جائیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے مکمل یقین دہانی کروائی جائے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اس دورے کو بلوچستان میں امن و امان کی بحالی اور ترقیاتی کاموں کی رفتار کو مزید تیز کرنے کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔
Get an alert when there is news on پاکستانFollow پاکستان