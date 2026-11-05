فیمیلیئل نیچرل شارٹ سلیپ جینیاتی تحقیقات اور کم نیند کا سائنسی حقیقت
سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ جینیاتی تبدیلیاں کچھ لوگوں کو تھوڑی نیند میں توانا رہنے کی اجازت دیتی ہیں، خاص طور پر FNSS کی وجہ سے یہ تحقیق اہم ہے۔
امریکن یونیورسٹی آف کولوراڈو کی امیونولوجی پروفیسر برنارڈ کو روزانہ تقریباً پانچ گھنٹے نیند لینے کے باوجود اپنی روزمرہ کی مصروفیات کو پورا کرتی ہیں اور صبح سویرے چار بجے جاگ جاتی ہیں۔ ان کی صحت اور توانائی کی یہ حیران کن کیفیت فیمیلیئل نیچرل شارٹ سلیپ نامی جینیاتی حالت کی وجہ سے ہے جس میں چند افراد کو باقاعدہ سات سے نو گھنٹے نیند کی ضرورت نہیں ہوتی۔
جینیاتی تحقیق اور کم نیند کا سائنسی حقیقت
امریکی نیشنل سلیپ فاؤنڈیشن کے حالیہ جائزے کے مطابق چھبیس سے چھتالیس سال کی عمر کے عام بالغ افراد کو ہر چوبیس گھنٹوں میں سات سے نو گھنٹے نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم محققین نے دریافت کیا ہے کہ کچھ خاص جینیاتی تبدیلیاں انہیں تھوڑی نیند میں بھی بالکل ٹھیک محسوس کرنے کی صلاحیت دیتی ہیں۔Also readکرِسٹینو رونالڈو کا پرتگال قومی ٹیم سے ریٹائرمنٹ کا اعلان
سائنسدانوں نے اب تک متعدد جینیاتی اقسام کی نشاندہی کی ہے جو اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ کیوں بعض لوگ دوسروں کے مقابلے میں بہت کم نیند لینے کے باوجود تازہ دم محسوس کرتے ہیں۔ اس تحقیق کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جینیات کس طرح نیند کے دوران جسمانی اور ذہنی تحفظ فراہم کرتی ہے۔
فیمیلیئر نیچرل شارٹ سلیپ کی جینیاتی ساخت
سان فرانسسکو کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی تحقیقی ٹیم نے انسانوں میں نیند کے دورانیے سے متعلق ایک خاص جینیاتی تبدیلی دریافت کی تھی۔ اس جینیاتی تبدیلی والے افراد رات کو معمول کے اوقات میں سوتے ہیں لیکن صبح جلدی جاگ جاتے ہیں اور رات میں صرف چار سے چھ گھنٹے نیند لیتے ہیں۔
اس نایاب موروثی کیفیت کو فیمیلیئل نیچرل شارٹ سلیپ کہا جاتا ہے جس میں مریضوں کو کم نیند کے منفی اثرات کا سامنا نہیں ہوتا۔ ینگ ہوئی فو کی قیادت میں کی گئی تحقیق میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ جینیاتی تبدیلیاں نہ صرف نیند کا دورانیہ کم کرتی ہیں بلکہ یادداشت اور صحت کو بھی محفوظ رکھتی ہیں۔
چوہوں اور جڑواں بچوں پر کیا گیا اہم تجربات
سائنسدانوں نے 2019 میں ایف این ایس ایس سے منسلک جینیاتی تبدیلی چوہوں میں منتقل کی تو پتہ چلا کہ یہ چوہے کم سوتے تھے لیکن یادداشت کے مسائل سے محفوظ تھے۔ ان تحقیقات میں یہ بھی واضح ہوا کہ ان چوہوں میں الزائمر بیماری کا خطرہ بھی عام چوہوں کے مقابلے میں کم تھا۔
2014 میں ایک بین الاقوامی ٹیم نے جڑواں بچوں کا مطالعہ کیا جن میں سے ایک میں کم نیند والی جینیاتی تبدیلی موجود تھی جبکہ دوسرے میں نہیں۔ پچپن گھنٹے مسلسل جاگنے کے بعد جینیاتی تبدیلی والے بچے میں کارکردگی میں کمی کے واقعات تقریبا چالیس فیصد کم تھے۔
آئندہ ادویات اور علاج کے نئے مواقع
ینگ ہوئی فو کے مطابق اس شعبے میں جاری تحقیقات مستقبل میں ایسی ادویات کی تیاری میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں جو نیند کے مسائل کا علاج کریں۔ طبی صنعت کی امید ہے کہ یہ تحقیقات فوجی اہلکاروں کو کم نیند کے باوجود بہتر کارکردگی دکھانے میں بھی معاون ثابت ہوں گی۔
برنارڈ کو اپنی روزمرہ کی ورزش اور کام کے دوران توانا محسوس کرتی ہیں اور ان کے خاندان میں یہ کیفیت کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اس تحقیق کا اہم مقصد ایسے افراد کی مدد کرنا ہے جو اپنی ضرورت کے مطابق نیند پوری نہیں کر پاتے ہیں۔
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