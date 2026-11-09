فیڈرل بی ایریا میں اے ٹی ایم فراڈ ملزم گرفتار
کراچی کے فیڈرل بی ایریا میں مقامی شہریوں نے اے ٹی ایم مشینوں سے دھوکہ دینے والے مبینہ فراڈی کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔
کراچی کے فیڈرل بی ایریا میں مقامی رہائشیوں نے ایک مبینہ فراڈی کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا، جس پر الزام ہے کہ وہ اے ٹی ایم مشینوں سے غیرقانونی طور پر رقم نکال رہا تھا۔
مبینہ فراڈی کی شناخت اور گرفتاری
مقامی لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک شخص کو دیر سے مشاہدہ کیا جو ہیلمٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کے موٹرسائیکل پر نمبر پلیٹ موجود نہیں تھی۔Also readڈونلڈ ٹرمپ نے میڈ ٹرم انتخابات کے نتائج پر سوالات اٹھا دیے
یہ شخص مختلف بینکوں کی اے ٹی ایم مشینوں کے پاس جا رہا تھا، جس پر مقامی لوگوں کو شک ہو گیا۔
شہریوں کے مطابق جب وہ اس کی نگرانی کرتے رہے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ شخص اے ٹی ایم مشینوں میں مداخلت کر کے شہریوں کے اکاؤنٹ سے رقم نکال لیتا ہے۔
اس عمل میں ملزم کارڈ پھنسنے کے بہانے لوگوں سے مدد کا بھانسا کرتا ہے اور پھر ان کی رقم چوری کر لیتا ہے۔
گرفتاری کے دوران ملزم نے ویڈیو میں اپنا نام سلیم بتایا اور اس کے پاس سے دیگر شہریوں کے کریڈٹ کارڈ اور اے ٹی ایم کارڈ برآمد ہوئے۔
پولیس کا موقف اور مزید تحقیقات
ایس ایچ او جوہر آباد یوسف مہر نے تصدیق کی ہے کہ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ملزم خود کو قانون کا طالب علم ظاہر کر رہا ہے اور اپنے آپ کو شارع فیصل کا رہائشی بتا رہا ہے۔
پولیس کے ریکارڈ میں معلوم ہوا کہ ملزم کے خلاف ڈسٹرکٹ ایسٹ کے تھانے میں پہلے سے ایک مقدمہ درج ہے۔
آج کی تاریخ میں پولیس اس مقدمے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے تاکہ دوسرے مقدمات میں ملزم کی شراکت کا پتہ لگایا جا سکے۔
یہ کارروائی اس بات کی علامت ہے کہ مقامی شہریوں نے شہر میں ہونے والے جدید جرائم کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔
شہریوں کا ردعمل اور احتیاطی تدابیر
مقامی شہریوں نے بتایا کہ جب انہوں نے ملزم کو پکڑا تو اس پر تشدد بھی کیا گیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔
ایک شہری نے دعویٰ کیا کہ کچھ عرصہ قبل یہی شخص اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا فراڈ کر چکا تھا جسے وہ پہچان گیا۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ کار انتہائی چالاکی سے تیار کیا گیا ہے تاکہ متاثرہ شخص کو علم ہی نہ ہو کہ اس کی رقم نکالی جا رہی ہے۔
اس واقعے کے بعد علاقے میں امن و امان کے تحفظ کے لیے مقامی لوگ مزید حساس ہو گئے ہیں۔
پولیس طرف سے شہریوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اے ٹی ایم مشینوں کا استعمال کرتے وقت احتیاط برتیں۔
اس طرح کے جرائم کا عملی جائزہ
ماہرین کے مطابق جدید دور میں اے ٹی ایم فراڈ ایک نیا چیلنج بن چکا ہے جس سے نمٹنا مشکل ہو گیا ہے۔
یہ دھوکہ دہی اس وقت ہوتی ہے جب لوگ مشین کے کام کرنے میں تاخیر یا کارڈ پھنسنے پر گھبرا جاتے ہیں۔
ملزم اکثر اس موقعے کا فائدہ اٹھاتا ہے اور مشین میں کسی قسم کا ڈیوائس لگا کر یا مداخلت کر کے رقم نکال لیتا ہے۔
یہ واقعہ کراچی سمیت دیگر شہروں میں بھی سائنسی طریقے سے ہونے والے جرائم کا ایک واضح مثال ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ایسے تمام مقدمات کی تیز تر بنیادوں پر تحقیقات کی جائے گی۔
عوامی آگاہی اور مستقبل کی حکمت عملی
اس واقعے سے متعلق شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو ایسے جرائم روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے چاہئیں۔
علاقائی لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے ملزم کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد صرف اس لیے پولیس کے حوالے کیا کہ وہ قانونی کارروائی چاہتے تھے۔
یہ کارروائی نے ثابت کیا ہے کہ عوامی شعور بڑھ رہا ہے اور لوگ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وہ شہریوں کی اس بیداری کا خیرمقدم کرتے ہیں اور مزید تعاون کی اپیل کرتے ہیں۔
آئندہ دنوں میں ایسے جرائم روکنے کے لیے پولیس کی جانب سے مزید سرکلر جاری کرنے کا امکان ہے۔
اس طرح کے واقعات سے عوام کی بے چینی دور کرنے اور امن قائم رکھنے کے لیے جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔
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