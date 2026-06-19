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فیڈرل بچٹ 2026-27 میں مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی

بیوروکریسی News

فیڈرل بچٹ 2026-27 میں مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی
فیڈرل بچٹ 2026-27مسائل کو حل کرنے کے لیے کمیٹی، صنعتوں اور کاروبارو
📆19/06/2026 1:28 pm
📰BOLNETWORK
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فیڈرل بچٹ 2026-27 میں مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ یہ کمیٹی ڈیٹا کے مطابق پاکستان کے صنعتوں اور کاروباروں کے لیے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گی۔

فیڈرل بچٹ 2026-27 میں مسائل اور خالی جگہوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ یہ کمیٹی ڈیٹا کے مطابق پاکستان کے صنعتوں اور کاروباروں کے لیے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی حکومت نے فیڈرل بچٹ میں مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ فیڈرل بچٹ میں مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں ایف پی سی سی کے صدر عتیق اکرام شیخ کو اس کمیٹی کا مشترکہ چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ فیڈرل بچٹ 2026-27 میں مسائل اور خالی جگہوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ یہ کمیٹی ڈیٹا کے مطابق پاکستان کے صنعتوں اور کاروباروں کے لیے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گی.

فیڈرل بچٹ 2026-27 میں مسائل اور خالی جگہوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ یہ کمیٹی ڈیٹا کے مطابق پاکستان کے صنعتوں اور کاروباروں کے لیے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی حکومت نے فیڈرل بچٹ میں مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ فیڈرل بچٹ میں مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں ایف پی سی سی کے صدر عتیق اکرام شیخ کو اس کمیٹی کا مشترکہ چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ فیڈرل بچٹ 2026-27 میں مسائل اور خالی جگہوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ یہ کمیٹی ڈیٹا کے مطابق پاکستان کے صنعتوں اور کاروباروں کے لیے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گی

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فیڈرل بچٹ 2026-27 مسائل کو حل کرنے کے لیے کمیٹی، صنعتوں اور کاروبارو

 

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