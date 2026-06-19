فیڈرل بچٹ 2026-27 میں مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ یہ کمیٹی ڈیٹا کے مطابق پاکستان کے صنعتوں اور کاروباروں کے لیے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گی۔
فیڈرل بچٹ 2026-27 میں مسائل اور خالی جگہوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ یہ کمیٹی ڈیٹا کے مطابق پاکستان کے صنعتوں اور کاروباروں کے لیے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی حکومت نے فیڈرل بچٹ میں مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ فیڈرل بچٹ میں مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں ایف پی سی سی کے صدر عتیق اکرام شیخ کو اس کمیٹی کا مشترکہ چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ فیڈرل بچٹ 2026-27 میں مسائل اور خالی جگہوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ یہ کمیٹی ڈیٹا کے مطابق پاکستان کے صنعتوں اور کاروباروں کے لیے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گی.
فیڈرل بچٹ 2026-27 میں مسائل اور خالی جگہوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ یہ کمیٹی ڈیٹا کے مطابق پاکستان کے صنعتوں اور کاروباروں کے لیے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی حکومت نے فیڈرل بچٹ میں مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ فیڈرل بچٹ میں مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں ایف پی سی سی کے صدر عتیق اکرام شیخ کو اس کمیٹی کا مشترکہ چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ فیڈرل بچٹ 2026-27 میں مسائل اور خالی جگہوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ یہ کمیٹی ڈیٹا کے مطابق پاکستان کے صنعتوں اور کاروباروں کے لیے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گی
فیڈرل بچٹ 2026-27 مسائل کو حل کرنے کے لیے کمیٹی، صنعتوں اور کاروبارو
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
بلوچستان بجٹ 2026-27: تعلیم، صحت اور امن وامان ترجیحبلوچستان بجٹ 2026-27: تعلیم، صحت اور امن وامان ترجیح
Read more »
بلوچستان کا 1.089 ٹریلین روپے کا بجٹ پیشبلوچستان حکومت نے مالی سال 2026-27 کے لیے 1.089 ٹریلین روپے کا بجٹ پیش کیا جس میں ترقیاتی منصوبوں، عوامی خدمات اور فلاحی اقدامات پر توجہ دی گئی۔
Read more »
PCB to introduce new central contracts with higher salaries, revised categoriesPCB's new central contracts for 2026-27 will increase player salaries, introduce format-based categories, and allow T20 specialists unlimited participation in franchise leagues.
Read more »
All major women protection, welfare efforts in Punjab budgetPunjab Budget 2026-27 includes women protection centres, hostels, universities and welfare projects to empower women.
Read more »
Punjab Assembly starts debate on provincial budgetPunjab Assembly started debate on proposed provincial budget 2026-27 on Friday. Opposition leader Moin Riaz Qureshi talking about budget proposals said that it
Read more »
KP cabinet approves Rs1.52 trillion deficit budgetKhyber-Pakhtunkhwa Chief Minister Sohail Afridi on Friday described the province's budget for fiscal year 2026-27 as prosperous and revolutionary after the
Read more »