فیڈرل کنسٹی ٹیوشنل کورٹ نے پہلے سال میں 9000 کیسز طے کیے
چیف جسٹس امین الدین خان کے مطابق فیڈرل کنسٹی ٹیوشنل کورٹ نے اپنے پہلے سال میں 9000 کیسز کا فیصلہ کیا ہے۔ 24000 کیسز سپریم کورٹ سے منتقل کیے گئے۔
چیف جسٹس امین الدین خان نے جمعرات کے روز اعلان کیا کہ فیڈرل کنسٹی ٹیوشنل کورٹ نے اپنے افتتاحی سال کے دوران 9000 کیسز کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اہم کارکردگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عدالتی نظام میں کیے گئے نئے اقدامات سے انصاف کی فراہمی میں تیزی لائی جا سکتی ہے۔
کیسز کی منتقلی اور عملی تفصیلات
سپریم کورٹ سے 24000 کیسز کی منتقلی کے بعد فیڈرل کنسٹی ٹیوشنل کورٹ کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد سنگین آئینی مسائل کو الگ سے حل کرنا تھا۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے پاکستان بار کونسل کے زیر اہتمام منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ اب سپریم کورٹ کے ججز عام شہریوں کی دائر کردہ کیسز پر زیادہ توجہ دے سکتے ہیں۔Also readآئندہ مالی سال کیلئے وفاق کے اخراجات کا تخمینہ 9 ہزار ارب سے زائد ہوگا: بجٹ دستاویز
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ فیڈرل کنسٹی ٹیوشنل کورٹ بنیادی طور پر آئینی امور سے متعلق کیسز سناتی ہے اور اس کا اہم مقصد فیصلے تیزی سے سنانا ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی بتایا کہ عوام کو انصاف کے حصول میں دیر نہ لگے، اس لیے ممکنہ حد تک کیسز کو فوری بنیادوں پر طے کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے تاکہ لاکھوں کا انتظار نہ کرنا پڑے۔
آئینی ترمیم اور قانونی مشاورت
فیڈرل قانونی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے بھی اسی تقریب میں شرکت کی اور کہا کہ فیڈرل کنسٹی ٹیوشنل کورٹ کا قیام موجودہ دور کی ایک ضرورت تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام سیاسی قیادت اور وکلاء کی برادری کی مشترکہ کوشش کا نتیجہ ہے، جسے عملی شکل دینے کے بعد ریاست کے عدالتی نظام کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
اعظم نذیر تارڑ نے تفصیل سے بتایا کہ 27واں ترمیمی بل پیش کرنے سے قبل وکلاء سے ہر ایک شادی اور ہر ایک لفظ پر مکمل مشاورت کی گئی تھی۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ قانون ساز جسم میں پیش کرتے وقت وکلاء کے دیے گئے تجاویز اور سفارشات کو بھرپور انداز میں شامل کیا گیا، جس سے یہ ترمیم زیادہ موزوں اور موثر بنی۔
آئینی ذمہ داریاں اور عوامی انصاف
وزیر قانون نے ماضی میں آئین کی شق 184(3) کے استعمال کے حوالے سے بھی سوال اٹھائے اور وضاحت کی کہ کچھ معاملات فوجی یا انتظامی اختیار میں آتے ہیں نہ کہ عدالتی اختیار میں۔ انہوں نے فیسوں کی قیمتوں کا تعین کرنے کے مثال کے طور پر ذکر کیا کہ کیا یہ عدالت کا کام ہے یا حکومت کا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف اداروں کی حدود کو واضح کرنا ضروری ہے۔
انہوں نے محمد بوتا کے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر سپریم کورٹ میں کیسز طے ہونے میں لمبا عرصہ لگتا تو متاثرہ فریق کو انصاف ملنے میں مزید تاخیر ہوتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب عام شہری سپریم کورٹ اور فیڈرل کنسٹی ٹیوشنل کورٹ دونوں میں بڑھ چڑھ کر اپنا کیس دائر کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے معاملات فوری بنیادوں پر سنوائی کی جائیں گی اور عوامی اعتماد بحال ہو رہا ہے۔
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