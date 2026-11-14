فیڈرل ہیلتھ منسٹر مصطفیٰ کمال: پاکستان میں 9 لاکھ 90 ہزار نرسز کی شدید قلت
پاکستان میں نرسز کی 9 لاکھ 90 ہزار کی شدید کمی کا پتہ چلا ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں 25 لاکھ نرسز کی مطلوبگی ہے۔
فیڈرل ہیلتھ منسٹر مصطفیٰ کمال نے کراچی میں باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ پاکستان کو فی الحال 9 لاکھ 90 ہزار نرسز کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ انہوں نے یہ اہم معلومات 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ عالمی منڈی میں پاکستانی نرسز کی 25 لاکھ کی غیر معمولی طلب موجود ہے۔
نرسز کی قلت اور عالمی منڈی کی طلب
منسٹر مصطفیٰ کمال نے تفصیل سے بتایا کہ جبکہ پاکستان کے اندر نرسز کی شدید کمی پائی جاتی ہے، اسی وقت بین الاقوامی سطح پر پاکستانی نرسز کی بھاری تعداد کی تلاش کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کی داخلی صحت کی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے صرف نرسز کی دستیابی ہی نہیں بلکہ ان کی تربیت اور انتظامی اصلاحات بھی انتہائی ضروری ہیں۔Also readاستیفلن ڈان نے دوسری بچی کی پیدائش اور پوسٹ پیرٹل کمپلیکیشن کے بارے میں بتایا
ڈیجیٹلائزیشن اور صحت کی نگرانی
منگل کو کراچی میں باضابطہ طور پر الائنڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کے ریجنل آفس کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے نرسنگ کی تعلیم میں شفافیت لانے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کے نفاذ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ صرف ہسپتالوں میں مریضوں کا علاج کرنا ہی صحت کی دیکھ بھال کا مقصد نہیں ہے بلکہ اس میں پیدائش میں خلا، ویکسینیشن، پولیو کے خاتمے اور صاف پینے کے پانی تک رسائی جیسے روک تھام کے اقدامات بھی شامل ہیں۔
صوبائی کونسلز اور صحت کی بنیادی ضروریات
فیڈرل ہیلتھ منسٹر نے تمام صوبوں میں الائنڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کے مراکز قائم کرنے کا واضح احکامات جاری کیے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے یہ ادارے صوبائی سطح پر بھی فعال ہونی چاہئیں تاکہ عوام کو جدید اور معیاری صحت کی خدمات فراہم کی جا سکیں۔
ہیپاٹائٹس سی کا وبائی مرض
مصطفیٰ کمال نے ایک تشویشناک اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے بتایا کہ تقریباً 11 ملین پاکستانی شہری ہیپاٹائٹس سی کے مرض سے الجھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنی ہیلتھ ٹیسٹنگ کروائیں اور ساتھ ہی یہ یقین دہانی کرائی کہ حکومت متاثرہ افراد کے لیے تین مہینے کا علاج مکمل طور پر فراہم کر رہی ہے۔
اوورسیس پاکستانیوں کا معاشی کردار
منسٹر مصطفیٰ کمال نے اوورسیس پاکستانیوں کو ملک کی معاشی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا ہے، کیونکہ وہ سالانہ 32 ارب ڈالر سے زائد کی ریمٹینسز بھیجتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان 2030 تک آبادی کی لحاظ سے دنیا کا چوتھا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن جائے گا، اس لیے مؤثر حکمرانی اور استحکام کے لیے نئے صوبے بنانا انتہائی ضروری ہے۔
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