فیڈرل کانسٹیبلری کے 983 جوانوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، محسن نقوی نے جوانوں کو مبارکباد دی
وزیر داخلہ محسن نقوی کی موجودگی میں شبقدر ٹریننگ سینٹر میں 983 نئے جوانوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا منعقدہ تقریب، جس میں 35 خواتین کا بھی شاندار شرکت نمایاں رہا۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کی مہمانِ خصوصی طور پر شرکت سے شبقدر ٹریننگ سینٹر میں ہونے والی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا اعزاز ملا۔ فیڈرل کانسٹیبلری کی اسپیشل پروٹیکشن ونگ اور اینٹی رائٹ ونگ کے پہلے بیچ کے 983 جوانوں نے یہ تاریخی تقریب مکمل کی۔
983 جوانوں کی تاریخ ساز پاسنگ آؤٹ
تاریخ میں پہلی بار چاروں صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے 983 جوانوں نے یہاں سے گریجویشن مکمل کی۔ اس بیچ میں 35 خواتین کا بھی شامل ہونا ایک قابل ذکر پہلو ہے۔Also readFirst Muslim US Senator Abdul El-Sayed Launches Habibi PAC
وزیر داخلہ محسن نقوی نے چاک و چوبند دستے کو سلامی پیش کرتے ہوئے پریڈ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے جوانوں کی پیشہ وارانہ تربیت اور نظم و ضبط کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی مظاہرے دیکھے۔
نئے کردار اور ذمہ داریوں کی تفصیلات
یہ پہلا موقع ہے جب یہ جوان وفاقی حکومت کے تحت اسپیشل پروٹیکشن ونگ اور اینٹی رائٹ ونگ کا حصہ بن رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے اسے ایک تاریخی ذمہ داری قرار دیا۔
انہوں نے واضح کیا کہ جوانوں کی پیشہ وارانہ صلاحیت، تحمل اور فیصلہ سازی کا معیار حساس حالات میں امن و امان کے قیام کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوگا۔
وزیر داخلہ کی تعریف اور اصلاحات
محسن نقوی نے جوانوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ شاندار پریڈ نے ثابت کیا کہ آپ سب متحد اور اپنے مشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ جوان فیڈرل کانسٹیبلری میں آنے والی بڑی تبدیلی کے عملی نمائندے ہیں اور اس نئے دور کے پہلے سپاہی ہیں جو ذمہ داری اور جدید تقاضوں پر مبنی ہے۔
ٹریلنگ اکیڈمی میں بہتری کے اقدامات
وزارت داخلہ نے ایف سی ٹریننگ اکیڈمی شبقدر میں بہتری کے لیے عملی اقدامات اٹھائے ہیں۔ 24 گھنٹے بجلی کی فراہمی یقینی بنائی گئی اور جدید سوئمنگ پول کی منظوری دے دی گئی۔
جوانوں کو عربی اور انگریزی زبانوں کے کورسز بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے انسپکٹر جنرل فیڈرل کانسٹیبلری اور ٹیم کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔
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