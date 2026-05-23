فیڈرل مارشل تہران روانگی، امریکا، ایران معاہدے میں پیش رفت کا امکان

📆23/05/2026 2:34 pm
📰arynewsud
فیڈرل مارشل عاصم منیر تہران سے روانہ ہوگئے جس کے بعد امریکا، ایران معاہدے میں پیش رفت کا امکان ہے۔ ایرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران سے روانہ ہوگئے، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی تہران سے روانہ ہوگئے ہیں۔ خبرایجنسی کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل نے تہران کے ایک روزہ دورے میں صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی، ان کی ایرانی اسپیکر باقر قالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے نئی دہلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہفتے تک ایران کی جانب سے ڈیل قبول کرنے کا امکان ہے، ہوسکتا ہے ہفتے تک مشرق وسطی٦ کی جنگ کا خاتمہ ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ آج، کل یا کچھ دنوں میں ہمارے پاس کہنے کو کچھ ہوسکتا ہے، امید ہے کہ ایران سے متعلق کوئی اچھی خبر جائے۔ واضح رہے کہ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان معاہدے کے حتمی متن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران امریکا معاہدے کے حتمی متن کے حوالے سے پاکستانی وفد جمعے کی شام پہنچا جبکہ پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی پہلے ہی چند روز سے تہران میں تھے۔آبنائے ہرمز کے حوالے سے انہوں نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز سے امریکی فریق کا کوئی تعلق نہیں اس پر ایران و عمان آپس میں مل کر لائحہ عمل بنائیں گے، آبی گزرگاہ سے متعلق ہم دوسرے ممالک سے بھی گفتگو کریں گے، اس سے گزرنے والے بحری جہاز کی سکیورٹی کا ادراک.

