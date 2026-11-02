قائد اعظم ٹرافی 2026-27 کا آغاز، بابراعظم اور شہین شاہ افردی کا مقابلہ
قائد اعظم ٹرافی 2026-27 کا آغاز ہو گیا۔ گولڈ اور سلور ٹائر کے ٹورنامنٹز میں 8 اور 12 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ بابراعظم لاہور وائٹس کی قیادت کر رہے ہیں۔
پاکستان کے سب سے پرانے اور باوقار فرسٹ کلاس کرکٹ ٹورنامنٹ قائد اعظم ٹرافی کی 69ویں ایڈیشن کا باقاعدہ آغاز بروز منگل 3 نومبر کو اسلام آباد، ابواباد اور راولپنڈی میں ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ ( پی سی بی) کے جاری کردہ سرکاری بیان کے مطابق، اس سیزن میں گولڈ ٹائر میں مدافع چیمپئنز کراچی بلوز سمیت آٹھ ٹیمیں مقابلہ کریں گی۔ یہ اہم کھیل 3 نومبر سے شروع ہو کر 12 دسمبر تک جاری رہے گا، جس میں چاروں ٹورنامنٹس کے میچز ٹیپ میڈ اور تمasha پلیٹ فارمز پر لائیو سٹریم کیے جائیں گے۔
گولڈ اور سلور ٹائر کی تفصیلات
پی سی بی کے مطابق، اس سال کے ٹورنامنٹ میں گولڈ ٹائر کے ساتھ ساتھ بارہ ٹیموں پر مشتمل ایک متوازی سلور ٹائر بھی شامل ہے۔ سلور ٹائر کا اہم مقصد اگلے سیزن کے لیے گولڈ ٹائر میں رسائی کے لیے کوالیفائی کرنے والے پلیٹ فارم کے طور پر کام کرنا ہے۔ گولڈ ٹائر کے تمام چار میچز اور سلور ٹائر کے ہر راؤنڈ میں سے چار میچز لائیو سٹریم کے ذریعے نشر کیے جائیں گے، جس سے کرکٹ کے شوقینوں کے لیے کھیل دیکھنا آسان ہو جائے گا۔Also readAlex Consani transforms into Mona Lisa for Halloween 2026 alongside Savannah Guthrie's Friends look
قومی کپتان بابراعظم کا میدان میں اتارو
پاکستان کے ٹیسٹ کپتان بابراعظم ٹورنامنٹ کے افتتاحی راؤنڈ میں لاہور وائٹس کی نمائندگی کرتے ہوئے میدان میں نظر آئیں گے۔ ان کی قیادت والی ٹیم کا سامنا شہین شاہ افردی کی سربراہی میں فاٹا ٹیم سے ہوگا۔ یہ میچ اسلام آباد کے ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ میں منعقد ہوگا، جہاں دونوں ٹیموں کے درمیان باریک بین حوالہ ہونے کی امید ہے۔ بابراعظم کی موجودگی سے لاہور وائٹس کے لیے یہ سیزن انتہائی دلچسپ بن جاتا ہے۔
سلور ٹائر کی گروپ بڑی تقسیم
سلور ٹائر میں حصہ لینے والی بارہ ٹیموں کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گروپ اے میں لاہور وائٹس، راولپنڈی، لکڑانا، کوئٹہ، بہاولپور اور پشاور وائٹس شامل ہیں، جن کے میچز کراچی کے کراچی کرکٹ کلب اسٹیڈیم، SBP اور UBL اسپورٹس کمپلیکس میں کھیلے جائیں گے۔ اس گروپ کے میچز 3 سے 30 نومبر کے درمیان منعقد ہوں گے۔
دوسری جانب گروپ بی میں کراچی وائٹس، آزاد جموں و کشمیر، حیدرآباد، ڈیرہ مراد جاملی، ابواباد اور سیالکوٹ وائٹس شامل ہیں۔ ان میچز کو ملتان کرکٹ اسٹیڈیم، سپورٹس کمپلیکس رحیم یار خان اور ڈرنگ اسٹیڈیم بہاولپور میں کھیلنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس گروپ کے میچز بھی 30 نومبر تک جاری رہیں گے۔
میچوں کی تعداد اور فائنل کی تیاریاں
اس سیزن میں کل 29 فرسٹ کلاس میچز گولڈ ٹائر اور 31 میچز سلور ٹائر میں کھیلے جائیں گے۔ گولڈ ٹائر کا فائنل میچ 15 دسمبر سے 19 دسمبر کے درمیان کھیلا جائے گا، جہاں سب سے بہتر کارکردگی دکھانے والی دو ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ سلور ٹائر کا فائنل میچ بھی پانچ دن کا ہوگا اور 3 دسمبر سے 7 دسمبر تک جاری رہے گا، جس میں دونوں گروپس کے ٹاپر ٹیمیں آپس میں ٹکرائیں گی۔
پی سی بی نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ ٹیمیں پورے ٹورنامنٹ کے دوران اپنی کھلاڑیوں کی ٹیم میں تبدیلیاں کر سکتی ہیں۔ ہر ٹیم کے پاس سفر کرنے والے پچھتر رکن ہوں گے اور وہ ریزرو پلان یا قومی ذمہ داریوں والے پلان سے بھی کھلاڑی منتخب کر سکتے ہیں۔ یہ لچکدار نظام ٹیموں کو بہترین کارکردگی دکھانے اور نئے کھلاڑیوں کو موقع دینے میں مدد دے گا۔
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports