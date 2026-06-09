قائد آباد میں پولیس مقابلے: 9 ڈاکو زخمی، اسلحہ اور نقدہ برآمد

پاکستان کے سندھ کی مختلف پولیس اپریشنز اور مبینہ مقابلے میں 9 ڈاکو زخمی ہو کر گریب ہوئے ہیں۔ کارروائیوں میں سے کچھ مهم مارbk میں تین علاقوں آرام باغ، اورنگی ٹاون اور چاکیواڑہ میں ہوئی ہیں جہاں سے اسلحہ، موبائل فونز، نقد رقم اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے۔ زخمی ملزمان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔
شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس کی کارروائیوں اور مبینہ مقابلوں کے دوران 9 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فونز، نقد رقم اور ایک موٹرسائیکل بھی برآمد کر لی گئی۔ پولیس اور ریسکیو حکام کے مطابق آرام باغ تھانے کی حدود میں حقانی چوک ریلوے گراؤنڈ کے قریب مبینہ مقابلے کے دوران ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ اورنگی ٹاؤن کے علاقے بنارسی مارکیٹ میں پولیس اور ملزمان کے درمیان مبینہ مقابلے کے نتیجے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ عباسی شہید اسپتال منتقل کیے گئے ملزم کی شناخت تیمور کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق ملزم سے اسلحہ، موبائل فون، نقد رقم اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی۔ ادھر چاکیواڑہ پولیس نے لیاری کے علاقے مرزا آدم خان روڈ پر مبینہ مقابلے کے بعد 32 سالہ اورنگ زیب کو زخمی حالت میں گرفتار کیا۔ گارڈن کے علاقے میں اسپیشل انویسٹی گیشن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اویس عرف جھینگا نامی ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ ملزم کو سول اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ اس کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون اور نقد رقم برآمد ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب کورنگی انڈسٹریل ایریا پولیس نے صائمہ بند کے قریب مبینہ مقابلے کے دوران دو ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کیا.
شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس کی کارروائیوں اور مبینہ مقابلوں کے دوران 9 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فونز، نقد رقم اور ایک موٹرسائیکل بھی برآمد کر لی گئی۔ پولیس اور ریسکیو حکام کے مطابق آرام باغ تھانے کی حدود میں حقانی چوک ریلوے گراؤنڈ کے قریب مبینہ مقابلے کے دوران ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ اورنگی ٹاؤن کے علاقے بنارسی مارکیٹ میں پولیس اور ملزمان کے درمیان مبینہ مقابلے کے نتیجے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ عباسی شہید اسپتال منتقل کیے گئے ملزم کی شناخت تیمور کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق ملزم سے اسلحہ، موبائل فون، نقد رقم اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی۔ ادھر چاکیواڑہ پولیس نے لیاری کے علاقے مرزا آدم خان روڈ پر مبینہ مقابلے کے بعد 32 سالہ اورنگ زیب کو زخمی حالت میں گرفتار کیا۔ گارڈن کے علاقے میں اسپیشل انویسٹی گیشن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اویس عرف جھینگا نامی ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ ملزم کو سول اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ اس کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون اور نقد رقم برآمد ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب کورنگی انڈسٹریل ایریا پولیس نے صائمہ بند کے قریب مبینہ مقابلے کے دوران دو ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کیا
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