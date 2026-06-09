قابل تقسیم محاصل کے تنازع سے وفاقی بجٹ میں تاخیر

وفاق اور صوبوں کے درمیان قابل تقسیم محاصل کی تقسیم پر شدید اختلاف کے باعث آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی پیش رفت میں رکاوٹ، نئی این ایف سی ایوارڈ اور وسائل کے نئے فارمولے پر مذاکرات جاری
قابل تقسیم محاصل کے شعبے میں وفاق اور صوبائی حکومتوں کے درمیان شدید اختلاف نے آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی پیش رفت میں رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاق نے صوبوں سے تقریباً ایک ٹریلین دو سو ارب روپے اضافی رقم کا مطالبہ کیا ہے جبکہ صوبے اپنے مقررہ حصے میں کمی کرنے پر راضی نہیں ہیں۔ یہ تنازع اس وقت بڑھ گیا جب صدر آصف علی زرداری اور وزیرِ اعظم کے درمیان ملاقات میں اس معاملے پر ابتدائی تبادلۂٔ خیال ہوا، اور اس کے بعد خیبرپختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے بھی وفاقی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ گفت و شنید کی۔ وفاق کا موقف ہے کہ یہ اضافی وسائل دفاع، قومی سلامتی اور ریلیف کے شعبوں میں صرف کیے جائیں گے، لیکن صوبائی حکومتیں اپنی مالی ضرورتوں اور موجودہ بجٹ کے تناظر میں اس کمی کو ناقابلِ قبول سمجھ رہی ہیں۔ اس تنازع کے حل کے لیے متعدد ورکنگ گروپ تشکیل دیے گئے ہیں جنہوں نے نئی این ایف سی ایوارڈ کے فریم ورک پر تبادلۂ خیال کیا ہے۔ تاہم اب تک اس پر کوئی متفقہ فیصلہ نہیں ہو سکا اور قانون سازی یا صوبوں کی رضامندی کے بغیر این ایف سی میں تبدیلی ممکن نہیں۔ وفاق کی جانب سے پیش کردہ نئے فارمولے کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی حکومت صوبوں کو کل ۸۲۰۰ ارب روپے فراہم کرنے کی خواہاں ہے، جو اس وقت کے موجودہ فارمولے کے تحت صوبوں کے کل ۹۴۰۰ ارب روپے کے حصے سے کم ہے۔ اس تناظر میں وفاق نے مختلف صوبوں سے مخصوص رقم کی کٹوتی کا مطالبہ کیا ہے: پنجاب سے ۶۵۰ ارب، سندھ سے ۳۰۰ ارب، خیبرپختونخوا سے ۱۸۰ ارب اور بلوچستان سے ۱۱۰ ارب روپے۔ دوسری جانب، سندھ کے لیے ترقیاتی بجٹ کو پہلے کے ۵۰ ارب سے بڑھا کر ۶۲ ارب روپے طے کیا گیا ہے۔ دوسری جانب، نئی این ایف سی ایوارڈ کے تحت مختلف ورکنگ گروپوں کے اجلاس منعقد ہو چکے ہیں اور ان میں سے کچھ نے وسائل کی نئی تقسیم کے اصول وضع کرنے کی طرف پیش قدمی کی ہے۔ تاہم، اس عمل میں صوبائی رائے اور تناظر کو مدنظر رکھنا لازمی سمجھا جا رہا ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا اندازہ ہے کہ مذاکرات کے بعد اگر اتفاق رائے حاصل ہو جائے تو وفاقی بجٹ کو ۱۲ جون تک پیش کرنے کی تجویز پر عملدرآمد ممکن ہو سکے گا۔ اس دوران، پیپلز پارٹی کے نظام کی توسیع گلگت‑بلتستان تک پہنچ گئی ہے اور مختلف سیاسی اور معاشی مباحثوں کے ساتھ ساتھ ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری کو بھی حکومت کی ترجیح کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال کے پیشِ نظر عوام اور تجزیہ کاروں کی توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ آیا وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم کے اس بڑے جھگڑے کا کوئی منصفانہ حل نکل پائے گا یا نہیں.
قابل تقسیم محاصل کے شعبے میں وفاق اور صوبائی حکومتوں کے درمیان شدید اختلاف نے آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی پیش رفت میں رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاق نے صوبوں سے تقریباً ایک ٹریلین دو سو ارب روپے اضافی رقم کا مطالبہ کیا ہے جبکہ صوبے اپنے مقررہ حصے میں کمی کرنے پر راضی نہیں ہیں۔ یہ تنازع اس وقت بڑھ گیا جب صدر آصف علی زرداری اور وزیرِ اعظم کے درمیان ملاقات میں اس معاملے پر ابتدائی تبادلۂٔ خیال ہوا، اور اس کے بعد خیبرپختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے بھی وفاقی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ گفت و شنید کی۔ وفاق کا موقف ہے کہ یہ اضافی وسائل دفاع، قومی سلامتی اور ریلیف کے شعبوں میں صرف کیے جائیں گے، لیکن صوبائی حکومتیں اپنی مالی ضرورتوں اور موجودہ بجٹ کے تناظر میں اس کمی کو ناقابلِ قبول سمجھ رہی ہیں۔ اس تنازع کے حل کے لیے متعدد ورکنگ گروپ تشکیل دیے گئے ہیں جنہوں نے نئی این ایف سی ایوارڈ کے فریم ورک پر تبادلۂ خیال کیا ہے۔ تاہم اب تک اس پر کوئی متفقہ فیصلہ نہیں ہو سکا اور قانون سازی یا صوبوں کی رضامندی کے بغیر این ایف سی میں تبدیلی ممکن نہیں۔ وفاق کی جانب سے پیش کردہ نئے فارمولے کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی حکومت صوبوں کو کل ۸۲۰۰ ارب روپے فراہم کرنے کی خواہاں ہے، جو اس وقت کے موجودہ فارمولے کے تحت صوبوں کے کل ۹۴۰۰ ارب روپے کے حصے سے کم ہے۔ اس تناظر میں وفاق نے مختلف صوبوں سے مخصوص رقم کی کٹوتی کا مطالبہ کیا ہے: پنجاب سے ۶۵۰ ارب، سندھ سے ۳۰۰ ارب، خیبرپختونخوا سے ۱۸۰ ارب اور بلوچستان سے ۱۱۰ ارب روپے۔ دوسری جانب، سندھ کے لیے ترقیاتی بجٹ کو پہلے کے ۵۰ ارب سے بڑھا کر ۶۲ ارب روپے طے کیا گیا ہے۔ دوسری جانب، نئی این ایف سی ایوارڈ کے تحت مختلف ورکنگ گروپوں کے اجلاس منعقد ہو چکے ہیں اور ان میں سے کچھ نے وسائل کی نئی تقسیم کے اصول وضع کرنے کی طرف پیش قدمی کی ہے۔ تاہم، اس عمل میں صوبائی رائے اور تناظر کو مدنظر رکھنا لازمی سمجھا جا رہا ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا اندازہ ہے کہ مذاکرات کے بعد اگر اتفاق رائے حاصل ہو جائے تو وفاقی بجٹ کو ۱۲ جون تک پیش کرنے کی تجویز پر عملدرآمد ممکن ہو سکے گا۔ اس دوران، پیپلز پارٹی کے نظام کی توسیع گلگت‑بلتستان تک پہنچ گئی ہے اور مختلف سیاسی اور معاشی مباحثوں کے ساتھ ساتھ ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری کو بھی حکومت کی ترجیح کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال کے پیشِ نظر عوام اور تجزیہ کاروں کی توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ آیا وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم کے اس بڑے جھگڑے کا کوئی منصفانہ حل نکل پائے گا یا نہیں
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