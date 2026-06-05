قاری شیخ محمد صدیق المنشاوی: 'ریاستِ قرآت کا چاند'

مصر سے تعلق رکھنے والے معروف قاریِ قرآن شیخ محمد صدیق المنشاوی کی قرآت کی صلاحیت اور ان کی خاندانی تاریخ کا تفصیلی جائزہ۔
وہ قاری شیخ محمد صدیق تھے جن کی دلکش اور پُرسوز آواز میں شامل اُداسی سننے والوں کو مسحور کر لیتی ہے۔ مصری قراء کی Entre world میں انhave شہرت حاصل کرنے والے شیخ محمد صدیق المنشاوی کی قرآت کی صلاحیت ہی ایک منفرد چیز نہیں تھی بلکہ وہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جس کی بنیادیں نسل در نسل مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کی خدمت سے جڑی رہیں۔ خود شیخ محمد صدیق المنشاوی نے اپنے ہم عصر شیخ فتحی الملیجی کے حوالے سے کہا تھا کہ 'انسان اُن کے بارے میں اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بہترین درخت کے بہترین پھل ہیں۔' وہ 'حاملینِ قرآن' کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور مصر میں ان کے آبائی گھر کو ' خانۂ قرآن ' کہا جاتا تھا۔ ان کے دادا شیخ سید المنشاوی اور پڑدادا شیخ طیّب المنشاوی مصر کے ممتاز قراء میں شمار ہوتے تھے، جبکہ ان کے چچا شیخ احمد السید المنشاوی بھی قراتِ قرآن کے حوالے سے نمایاں نام رکھتے تھے۔ شیخ محمد صدیق المنشاوی کے والد کا ورثہ ہمیں دستیاب ریکارڈنگز کے ذریعے منتقل ہوا، انھیں مصر میں 'حارس القرآت' (قرآت کے محافظ) کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ ان کے حوالے سے شیخ محمد صدیق المنشاوی کی صاحبزادی فادیہ محمد صدیق المنشاوی نے بتایا کہ ان کے والد نے بی بی سی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا تاکہ وہ ابتدائی دور میں ان کی عربی ریڈیو نشریات کا آغاز تلاوتِ قرآن سے کریں۔ اس طرح بی بی سی پر خود شیخ محمد صدیق المنشاوی کی آواز میں قرآن کی تلاوت بھی نشر ہوتی رہی، جہاں نشریات کا آغاز عموماً جید قراء کی آوازوں سے کیا جاتا تھا۔ مصری ریڈیو پر حالیہ ادوار میں ان کے چھوٹے بھائی شیخ محمود صدیق کی بھی ریکارڈنگز موجود ہیں، جنھیں شیخ محمد صدیق المنشاوی نے خود تربیت دے کر قرآتِ قرآن میں مہارت دلائی۔ شیخ محمود صدیق آج بھی حیات ہیں۔ شیخ المنشاوی کی بیٹی فادیہ نے اپنے خاندان کو ایک درخت سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ شیخ محمد صدیق المنشاوی اس درخت کی 'آسمان تک پہنچ جانے والی شاخ' تھے۔ انھوں نے اپنے والد کو 'ریاستِ قرآت کا چاند' اور 'انکساری کا پہاڑ' قرار دیا.
وہ قاری شیخ محمد صدیق تھے جن کی دلکش اور پُرسوز آواز میں شامل اُداسی سننے والوں کو مسحور کر لیتی ہے۔ مصری قراء کی Entre world میں انhave شہرت حاصل کرنے والے شیخ محمد صدیق المنشاوی کی قرآت کی صلاحیت ہی ایک منفرد چیز نہیں تھی بلکہ وہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جس کی بنیادیں نسل در نسل مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کی خدمت سے جڑی رہیں۔ خود شیخ محمد صدیق المنشاوی نے اپنے ہم عصر شیخ فتحی الملیجی کے حوالے سے کہا تھا کہ 'انسان اُن کے بارے میں اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بہترین درخت کے بہترین پھل ہیں۔' وہ 'حاملینِ قرآن' کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور مصر میں ان کے آبائی گھر کو 'خانۂ قرآن' کہا جاتا تھا۔ ان کے دادا شیخ سید المنشاوی اور پڑدادا شیخ طیّب المنشاوی مصر کے ممتاز قراء میں شمار ہوتے تھے، جبکہ ان کے چچا شیخ احمد السید المنشاوی بھی قراتِ قرآن کے حوالے سے نمایاں نام رکھتے تھے۔ شیخ محمد صدیق المنشاوی کے والد کا ورثہ ہمیں دستیاب ریکارڈنگز کے ذریعے منتقل ہوا، انھیں مصر میں 'حارس القرآت' (قرآت کے محافظ) کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ ان کے حوالے سے شیخ محمد صدیق المنشاوی کی صاحبزادی فادیہ محمد صدیق المنشاوی نے بتایا کہ ان کے والد نے بی بی سی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا تاکہ وہ ابتدائی دور میں ان کی عربی ریڈیو نشریات کا آغاز تلاوتِ قرآن سے کریں۔ اس طرح بی بی سی پر خود شیخ محمد صدیق المنشاوی کی آواز میں قرآن کی تلاوت بھی نشر ہوتی رہی، جہاں نشریات کا آغاز عموماً جید قراء کی آوازوں سے کیا جاتا تھا۔ مصری ریڈیو پر حالیہ ادوار میں ان کے چھوٹے بھائی شیخ محمود صدیق کی بھی ریکارڈنگز موجود ہیں، جنھیں شیخ محمد صدیق المنشاوی نے خود تربیت دے کر قرآتِ قرآن میں مہارت دلائی۔ شیخ محمود صدیق آج بھی حیات ہیں۔ شیخ المنشاوی کی بیٹی فادیہ نے اپنے خاندان کو ایک درخت سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ شیخ محمد صدیق المنشاوی اس درخت کی 'آسمان تک پہنچ جانے والی شاخ' تھے۔ انھوں نے اپنے والد کو 'ریاستِ قرآت کا چاند' اور 'انکساری کا پہاڑ' قرار دیا
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