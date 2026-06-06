قتل کیس میں عارضی چالان پیش

مبینہ منشیات فروش انمول عرف پنکی کے خلاف قتل کے مقدمے میں تفتیشی افسر نے استغاثہ کو عارضی چالان پیش کر دیا۔
بغدادی پولیس اسٹیشن میں درج قتل کے مقدمے میں مبینہ منشیات فروش انمول عرف پنکی کے خلاف تفتیشی افسر نے استغاثہ کو عارضی چالان پیش کر دیا ہے۔ چالان کے مطابق 7 مئی کو مدعی مقدمہ اپنی موٹر سائیکل پر حاجی پیر محمد روڈ سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک شخص کی لاش فٹ پاتھ پر پڑی دیکھی جس کے گرد لوگ جمع تھے۔ مدعی کے مطابق اس نے ریسکیو اہلکاروں کی مدد سے لاش کو ایمبولینس کے ذریعے بغدادی پولیس اسٹیشن منتقل کیا جہاں معائنے کے دوران پولیس نے متوفی کی جیب سے ایک چھوٹا ڈبہ برآمد کیا۔ چالان میں کہا گیا ہے کہ سنہری رنگ کے ڈبے پر لکھا تھا: کوئین میڈم پنکی ، ڈان نام ہی کافی، انجوائے۔ مزید معلومات حاصل کرنے پر معلوم ہوا کہ انمول عرف پنکی منشیات کی فروخت میں ملوث ہے۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزمہ خاتون کے خلاف تفتیش ابھی مکمل نہیں ہوئی تاہم قانونی مدت پوری ہونے پر عارضی چالان پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب استغاثہ کا کہنا ہے کہ عارضی چالان کی جانچ پڑتال جاری ہے جس کے دوران تفتیشی افسر کی جانب سے کی گئی کوتاہیوں اور خامیوں کو دور کیا جائے گا۔ جانچ پڑتال مکمل ہونے کے بعد عارضی چالان جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ملزمہ انمول عرف پنکی کے خلاف لائنز ایریا کے رہائشی شہروز کی شکایت پر بغدادی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق پنکی منشیات کی بڑی اسمگلر ہے اور اس کے خلاف پہلے بھی متعدد مقدمات درج ہیں۔ اس قتل کی واردات میں ملوث ہونے کے الزام میں پنکی کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں سے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تاہم اب عارضی چالان پیش ہونے کے بعد عدالت مزید کارروائی کرے گی۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ متوفی کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی اور پولیس اس کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کروا رہی ہے۔ متوفی کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد وارثوں کے حوالے کر دی گئی۔ اس دوران استغاثہ نے چالان میں شامل شواہد کا جائزہ لیا ہے اور کچھ کمیوں کو نشاندہی کی ہے جسے تفتیشی افسر کو دور کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امید ہے کہ جلد ہی حتمی چالان پیش کر دیا جائے گا.
بغدادی پولیس اسٹیشن میں درج قتل کے مقدمے میں مبینہ منشیات فروش انمول عرف پنکی کے خلاف تفتیشی افسر نے استغاثہ کو عارضی چالان پیش کر دیا ہے۔ چالان کے مطابق 7 مئی کو مدعی مقدمہ اپنی موٹر سائیکل پر حاجی پیر محمد روڈ سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک شخص کی لاش فٹ پاتھ پر پڑی دیکھی جس کے گرد لوگ جمع تھے۔ مدعی کے مطابق اس نے ریسکیو اہلکاروں کی مدد سے لاش کو ایمبولینس کے ذریعے بغدادی پولیس اسٹیشن منتقل کیا جہاں معائنے کے دوران پولیس نے متوفی کی جیب سے ایک چھوٹا ڈبہ برآمد کیا۔ چالان میں کہا گیا ہے کہ سنہری رنگ کے ڈبے پر لکھا تھا: کوئین میڈم پنکی، ڈان نام ہی کافی، انجوائے۔ مزید معلومات حاصل کرنے پر معلوم ہوا کہ انمول عرف پنکی منشیات کی فروخت میں ملوث ہے۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزمہ خاتون کے خلاف تفتیش ابھی مکمل نہیں ہوئی تاہم قانونی مدت پوری ہونے پر عارضی چالان پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب استغاثہ کا کہنا ہے کہ عارضی چالان کی جانچ پڑتال جاری ہے جس کے دوران تفتیشی افسر کی جانب سے کی گئی کوتاہیوں اور خامیوں کو دور کیا جائے گا۔ جانچ پڑتال مکمل ہونے کے بعد عارضی چالان جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ملزمہ انمول عرف پنکی کے خلاف لائنز ایریا کے رہائشی شہروز کی شکایت پر بغدادی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق پنکی منشیات کی بڑی اسمگلر ہے اور اس کے خلاف پہلے بھی متعدد مقدمات درج ہیں۔ اس قتل کی واردات میں ملوث ہونے کے الزام میں پنکی کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں سے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تاہم اب عارضی چالان پیش ہونے کے بعد عدالت مزید کارروائی کرے گی۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ متوفی کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی اور پولیس اس کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کروا رہی ہے۔ متوفی کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد وارثوں کے حوالے کر دی گئی۔ اس دوران استغاثہ نے چالان میں شامل شواہد کا جائزہ لیا ہے اور کچھ کمیوں کو نشاندہی کی ہے جسے تفتیشی افسر کو دور کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امید ہے کہ جلد ہی حتمی چالان پیش کر دیا جائے گا
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