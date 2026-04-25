قدرتی پیدائش کنٹرول: بڑھتا رجحان اور خبرداریاں

خواتین میں قدرتی پیدائش کنٹرول کے طریقے تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں، لیکن ماہرین ان کی محدود تاثیر اور ممکنہ خطرات کے بارے میں خبردار کرتے ہیں۔
آج کل خواتین میں قدرتی پیدائش کنٹرول کے طریقے تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں، جس میں اپنی زرخیزی کو ٹریک کر کے حمل سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایلوڈی مونیر لیگرینڈ نے دس سال تک گولی لینے کے بعد قدرتی طریقے پر آنے کا فیصلہ کیا، لیکن چھ ماہ کے اندر دو بار اسقاط حمل کروانے کے بعد، انہیں معلوم ہوا کہ وہ ایپ جو وہ استعمال کر رہی تھیں، اس نے ان کے زرخیزی چکر کی تھوڑی غلط حساب لگائی تھی۔ وہ ان خواتین میں سے ایک ہیں جو ہارمونل حمل مخالف طریقوں جیسے گولی کو چھوڑ رہی ہیں۔ فرانس میں، 2023 میں 7.
5 فیصد خواتین نے قدرتی حمل مخالف طریقے استعمال کیے، جو 2016 میں 4.6 فیصد تھے۔ یہ رجحان سوشل میڈیا کے انفلونسرز کی مدد سے بڑھ رہا ہے، جو اکثر قدرتی پیدائش کنٹرول کو خواتین کو ہارمونل اثرات سے 'آزاد' کرنے کے طریقے کے طور پر فروغ دیتے ہیں۔ تاہم، ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ گولی کے ضمنی اثرات کے بارے میں کچھ عام دعوے غلط معلومات ہیں - اور زرخیزی کو ٹریک کرنے پر مبنی طریقوں کو موثر ہونے کے لیے سخت عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرانس کے لِل یونیورسٹی ہسپتال کے گائناکولوجسٹ جیوفروائے روبن نے اے ایف پی کو بتایا کہ قدرتی طریقوں میں دلچسپی 'ہارمون فوبیا کے ماحول' سے بڑھ رہی ہے۔ مختلف طریقے ہیں۔ لوئس، فرانس کی 26 سالہ خاتون، جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، اے ایف پی کو بتایا کہ ہارمونل حمل مخالف اس کے لیے 'مکمل تباہی' تھی۔ جب وہ 18 سال کی تھیں، تو اس کے جسم نے ہارمونل آئی یو ڈی کو مسترد کر دیا۔ ایمپلنٹ لگوانے کے بعد، انہوں نے کہا کہ انہیں وزن میں اضافہ، مزاج میں اتار چڑھاؤ اور افسردگی سمیت ضمنی اثرات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں وہ وقت کا حساب لگانا شامل ہے جب خواتین زرخیز ہوتی ہیں - جو مہینے میں تقریباً 10 دن ہوتی ہے - اور اس عرصے کے دوران جنسی تعلقات سے گریز کرنا۔ درجہ حرارت کے طریقہ میں روزانہ یہ دیکھنے کے لیے چیک کیا جاتا ہے کہ خواتین کے جسم کا درجہ حرارت تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، جو ان ovulation کے دوران ہوتا ہے۔ 'بلنگز' طریقہ کے لیے، خواتین کو روزانہ اپنی فرج کی جانچ کرنی چاہیے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا سروسیکل مکسس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ 'سیمپٹو تھرمَل' طریقہ پچھلی دو تکنیکوں کو یکجا کرتا ہے۔ قدرتی حمل مخالف طریقوں کو اپنانا - جسے زرخیزی کی بیداری بھی کہا جاتا ہے - اس وقت ہو رہا ہے جب گولی کا استعمال کئی ممالک میں کم ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال بی ایم جے سیکسول اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں شائع ہونے والے ایک مطالعے سے پتہ چلا کہ انگلینڈ اور ویلز میں ہارمونل حمل مخالف طریقوں کا استعمال 2018 میں 19 فیصد سے گھٹ کر 2023 میں 11 فیصد ہو گیا۔ تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا کہ قدرتی پیدائش کنٹرول کے بڑھتے ہوئے استعمال اور اسقاط حمل کی بڑھتی ہوئی تعداد کے درمیان ایک تعلق ہے۔ اے ایف پی سے بات کرنے والے ماہرین کے مطابق، قدرتی تکنیکیں روایتی طریقوں سے نمایاں طور پر کم موثر ہیں۔ INSERM کی جانب سے 2022 میں کیے گئے ایک جائزے میں پایا گیا کہ تقریباً 100 زرخیزی ایپس میں سے کم از کم 20 فیصد نے زرخیزی چکروں کے بارے میں درست پیش گوئیاں کی ہیں۔ جائزہ میں یہ بھی پایا گیا کہ زیادہ تر ایپس صارفین کے ڈیٹا کو تیسرے فریقوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، اکثر ان کی معلومات کے بغیر۔ روبن نے خبردار کیا کہ 'قدرتی طریقے ان لوگوں کے لیے بالکل غیر موثر ہیں جن کا چکر غیر منظم ہے' - تقریباً ہر پانچ خواتین میں سے ایک۔ مثال کے طور پر، خمیر کا انفیکشن یا اینٹی ہسٹامین جیسی دوائیں سروسیکل مکسس کے اخراج کو خراب کر سکتی ہیں۔ پیراسیٹامول، اینٹی بائیوٹکس یا یہاں تک کہ کام کے شیڈول میں تبدیلی ایک خاتون کے درجہ حرارت کو بدل سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قدرتی طریقے ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہیں، ماہرین نے زور دیا، اور تجویز دی کہ خواتین جو تبدیلی پر غور کر رہی ہیں وہ اپنے گائناکولوجسٹ سے مشورہ کریں۔ فرانسیسی ماہر سماجیات سیسیل تھوم نے کہا کہ قدرتی حمل مخالف طریقوں کا بڑھنا، 'اپنے جسم کو کنٹرول کرنے' کے وعدوں سے چلایا جا رہا ہے، پرائمنگ ویلنس انڈسٹری کا حصہ ہے۔ یہ دلائل لیگرینڈ کے لیے پرکشش تھے، جنہوں نے زرخیزی ایپ کے لیے ماہانہ سات یورو ادا کیے اور اپنے درجہ حرارت کی نگرانی کے لیے 200 یورو سے زیادہ کی 'اسمارٹ رنگ' خریدی۔ 'ان کے جوابات بہت سرد تھے، یہ بہت انسانی نہیں تھا'، انہوں نے کہا۔ اگرچہ لیگرینڈ کو یہ موضوع ابھی بھی 'بہت دلچسپ' لگتا ہے، لیکن وہ حیران تھیں کہ 'بالآخر، کیا یہ صرف ایک اور کاروبار ہے'۔ قدرتی پیدائش کنٹرول کے طریقے خواتین کو اپنے جسم کے بارے میں زیادہ آگاہی حاصل کرنے اور اپنے زرخیزی چکر کو سمجھنے میں مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ طریقے 100 فیصد موثر نہیں ہیں
