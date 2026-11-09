قربانی اور کشیدگی: ایران کے نائب صدر کا امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل جنگ میں الجھانا چاہتا ہے
ایران کے پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر قلیباف نے اسرائیل پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ امریکہ کو ایران کے ساتھ لمبی جنگ میں الجھانا چاہتا ہے۔
ایران کی قومی اسمبلی کے اسپیکر محمد باقر قلیباف نے واضح طور پر الزام عائد کیا ہے کہ اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ ایک انتہائی طویل اور تباہ کن جنگ میں الجھا دیا جائے۔ انہوں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں خبردار کیا کہ اس قسم کی جنگ ریاستہائے متحدہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے مستقل اثرات کی حامل ثابت ہو سکتی ہے۔
امریکی صدر کے لیے دشوار کن صورتحال کا خطرہ
محمد باقر قلیباف نے کہا کہ اسرائیلی حکمت عملی کا مقصد امریکہ کو ایسی مہم جوئی میں لانا ہے جو کوئی بھی امریکی صدر، چاہے وہ جمہوری یا ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، آسانی سے حل نہیں کر پائے گا۔ انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ یہ 'پھنساؤ' جیسی صورتحال مستقبل کے صدور کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ثابت ہوگی۔Also readLED چہرے کے ماسک اور گھر پر سکنکئیر کا رجحان
ایران کے پارلیمنٹ اسپیکر نے واشنگٹن کی موجودہ خارجہ پالیسی پر بھی تنقید کی، جسے انہوں نے 'اسرائیل پہل' کا نام دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ اپنی سوچ میں تبدیلی نہیں لایا، تو یہ ریاست اور اس کے اتحادی ایک تاریک دور کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
مسعود پزشکیان کا بات چیت پر زور اور ڈپلومیسی کا راستہ
اسی دوران، ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے واشنگٹن کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات کی تیار ی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ایران دباؤ کے آگے ہتھیار ڈالنے کے متحمل نہیں ہوگا اور اس کے برعکس، وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ڈپلومیسی کا راستہ اپنانا چاہتا ہے۔
صدر مسعود پزشکیان نے پیر کے روز منعقدہ ایک تقریب میں بتایا کہ سپریم لیڈر مجتبٰی خامنہ ای نے سرکاری افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایران کے طویل عرصے سے چلنے والے 'نہ جنگ اور نہ امن' کے اس عملی مرحلے کو ختم کرنے کا ایک واضح راستہ فراہم کریں۔
مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ منطق یہی کہتی ہے کہ اگر مذاکرات کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کیے جا سکتے ہیں، تو جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ ایران مساوات، انصاف اور باہمی احترام کی بنیاد پر بات چیت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
علاقائی امن کے لیے ایرانی حکمت عملی کی تفصیلات
ایران کی جانب سے دی گئی اس واضح پیغام کا مقصد عالمی برادری کو یہ یقین دلانا ہے کہ وہ قوت کا استعمال کرنے کے بجائے سفارتی طریقوں سے تنازعات کو حل کرنے کے خواہاں ہے۔ صدر نے زور دیا کہ ایران پر جبر یا ڈرا دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔
اس صورتحال میں، ایران کے عہدے داروں کا یہ موقف بیرونی دنیا کے لیے ایک اہم اشارہ ہے کہ وہ علاقائی استحکام چاہتا ہے، بشرطیکہ اس کی سلامتی کے تحفظ کے لیے مناسب ضمانتیں دی جائیں۔ یہ قدم ایرانی صدر کی جانب سے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
دوسری جانب، بین الاقوامی سطح پر اس صورتحال پر غور جاری ہے کہ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ ممکن ہے۔ محلوں کا خیال ہے کہ ایران کی جانب سے 'نہ جنگ نہ امن' کی پالیسی کو تبدیل کرنے کی کوششیں علاقائی توازن کو متاثر کر سکتی ہیں۔
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