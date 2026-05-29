قریحی ایمر کے ٹرمپ سے تلفونی گفتگو میں مشرق وسطیٰ کی کشیدگی اور سفارتی حل پر زور

قطر کے شیخ تمیم بن حمد ال تھانی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان فون پر کی جانے والی گفتگو میں مشرق وسطی کے تنازعے، ایرانی سفارتکاروں کی دوہا آمد اور پاکستان کی ثالثی کے کردار پر تفصیل سے گفتگو ہوئی۔
قطر کے حکمران شیخ تمیم بن حمد ال تھانی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ فون پر مشرق وسطیٰ کے تنازعے کے تازہ ترین حالات پر گفتگو کی، یہ بات قطر کی سرکاری ایجنسی نے جمعرات کو اطلاع دی۔ دوہا میں اس ہفتے ایرانی عہدیداروں کی آمد ہوئی، جب خطے کے ممالک امریکہ - آئرن کے تنازعے کے حل کے لیے بین الاقوامی سطح پر کوششیں بڑھا رہے ہیں، حالانکہ 8 اپریل سے جاری نازک امن معاہدہ برقرار ہے۔ ایجنسی کے بیان کے مطابق، اس کال میں خطے میں جاری سیاسی اور حفاظتی تبدیلیوں، ساتھ ہی کشیدگی کو کم کرنے اور استحکام کو مضبوط کرنے کی کوششوں پر گفتگو ہوئی۔"\n\nامیر نے تمام فریقین کے درمیان سیاسی اور سفارت ی حل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ علاقائی سکیورٹی اور استحکام کے لئے مذاکرات کو اولین ترجیح دی جانی چاہیے تا کہ خطے میں مزید تناؤ اور بڑھتی ہوئی کشیدگی سے بچا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے امریکہ کے اس شکریہ کا اظہار کیا کہ قطر نے پاکستان کے ذریعے ثالثی کے عمل میں اہم کردار ادا کیا، جو اب واشنگٹن اور تہران کے بیچ ایک کلیدی پُل بن چکا ہے۔ پاکستانی ثالثی نے گزشتہ ہفتے دونوں طاقتوں کے درمیان مذاکرات کے دروازے کھولنے میں مدد کی اور خطے کے مستقبل کے لیے ایک ممکنہ راہ ہموار کی۔\n\nایرانی اعلیٰ سطحی وفد، جس میں تہران کے سرفہرست مذاکرات کار اور مرکزی بینک کے سربراہ شامل تھے، نے پیر کے دن دوہا کا رخ کیا تاکہ امریکی حکام کے ساتھ ایک معاہدے اور منجمد شدہ فنڈز کی نجات پر بات چیت کی جا سکے۔ یہ دورہ اس دوران کا پہلا سنگین ایرانی دورہ تھا جب سے مشرق وسطیٰ میں جنگ کا آغاز ہوا تھا، جس کے دوران تہران نے خلیج کے کئی ممالک، بشمول قطر ، پر ہزاروں ڈرون اور راکٹ متبادل حملے کیے تھے۔ اس ملاقات نے خطے میں امن کی بحالی کے لئے ایک نیا موڑ فراہم کیا اور بین الاقوامی برادری کو امید دلائی کہ سفارت ی مذاکرات کے ذریعے جنگ کے خاتمے کی سمت میں پیش رفت ممکن ہو سکتی ہے.
