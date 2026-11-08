قسط 31: ترکی میں خطرات اور عالمی اخذ کی نئی صورت حال
ترکی کے شہر انتالیہ میں شروع ہونے والے COP31 کے اجلاس میں عالمی اخذ کی کوششوں پر جنگوں اور مصنوعی ذہانت کے اثرات کا تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔
نومبر کے شروع میں ترکی کے شہر انتالیہ میں تقریباً دو سو ممالک کے نمائندے عالمی اخذ کی کوششوں پر بات چیت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ دو ہفتوں پر مشتمل مذاکرات اس وقت شروع ہوئے ہیں جب عالمی سطح پر جیو پولیٹیکل تناؤ، مصنوعی ذہانت کی بڑھتی ہوئی توانائی کی طلب، اور امریکہ کی ماحولیاتی تعاون میں کمی نے عالمی گرمائش کے خلاف جدوجہد پر نیا دباؤ ڈال دیا ہے۔
جنگیں اور توانائی کی طلب میں اضافہ
ریاستہائے متحدہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ نے تیل کی فراہمی کے مسائل کو جنم دیا ہے، جس کے نتیجے میں کئی ممالک کو کوئی بجلی گھر چالو کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ یہ صورتحال عالمی سطح پر تیل کی خریڈاری میں تیزی کا سبب بنی ہے اور ماحولیاتی گیسوں کے اخراج میں اضافے کا باعث بنا ہے۔Also readShocking death of TV anchor Rabia Ahsan puts husband under police investigation
یہاں تک کہ امریکہ، جو تاریخ میں سب سے زیادہ گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، نے دوسرے سال کی طرح اس بار بھی عالمی ماحولیاتی تعاون سے دوری اختیار کی ہے۔ اس کی پالیسیاں اب تیل، گیس، اور کوئلے کی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ کرنے پر مرکوز ہیں، جس سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔
مصنوعی ذہانت کا توانائی پر دباؤ
تیز رفتار طریقے سے پھیلتی ہوئی مصنوعی ذہانت (AI) نے عالمی سطح پر بجلی کی طلب میں اضافہ کیا ہے، جو اب ماحولیاتی اخراجات میں ایک نیا چیلنج بن چکی ہے۔ ترکی کے بطور میزبان، COP31 کے اجلاس میں سرکاری اداروں، کاروباری اداروں اور دیگر تنظیموں کو مصنوعی ذہانت کو پائیدار طریقے سے ترقی دینے کے اصولوں پر دستخط کرنے کی اپیل کی جائے گی۔
اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ مصنوعی ذہانت کی ترقی صرف نعرے تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ اسے عملی اقدامات اور صریح پالیسیوں کے ذریعے آگے بڑھانا ضروری ہے تاکہ کاروباری اداروں کو توانائی کے منتقلی کے شعبے میں سرمایہ کاری کا یقین دلایا جا سکے۔
ترکی کا الیکٹرکیشن کا ہدف
ترکی کے COP31 کے صدارتی ہاتھ میں اس سال کے مذاکرات کا بنیادی مقصد 2035 تک عالمی معیشت کے ایک تھر سے زیادہ حصے کو بجلی سے چلانا ہے، جو کہ موجودہ پانچویں حصے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ممالک سے ایک وعدے پر دستخط کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایسا کیا جائے تو یہ عالمی سطح پر فاسل فیول سے چلنے والی گاڑیوں، ہیٹنگ سسٹمز، اور دیگر آلات سے ماحولیاتی گیسوں کے اخراج کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم، ماحولیاتی گروپس کا کہنا ہے کہ یہ وعدہ اس لیے ناقص ہے کیونکہ یہ اس بات کو یقینی نہیں بناتا کہ بڑھتی ہوئی بجلی کی ضروریات کم کاربن ذرائع سے پوری کی جائیں گی۔
بین الاقوامی اختلافات اور مستقبل کا منصوبہ
سامونڈی جزائر کی آبادیاں سمندر کی سطح میں اضافے کا سب سے بڑا خطرہ محسوس کر رہی ہیں، اس لیے وہ فاسل فیول سے دور جانے کے لیے ایک واضح عالمی نقشہ راستے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ دوسری طرف، سعودی عرب جیسے تیل پیدا کرنے والے ممالک کا کہنا ہے کہ اگر ماحول دوست ٹیکنالوجیز استعمال کی جائیں تو فاسل فیول کو ابھی بھی عالمی توانائی کے مختصر حصے کے طور پر شامل کیا جا سکتا ہے۔
متحدہ قومی ماحولیاتی پروگرام کی ایک رپورٹ کے مطابق، دنیا پہلے ہی سے 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ گرمائش سے گزر چکی ہے، جو کہ پیرس معاہدے کے تحت مقرر حد ہے۔ 2026 میں یورپ میں شدید گرمی اور نیپال میں برفانی گلیشیئر کے ٹوٹنے کے بعد آنے والے سیلاب میں 1450 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت ہوئی، جو اس عرصے میں ماحولیاتی آفات سے ہونے والے سب سے زیادہ نقصان میں سے ایک تھا۔
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