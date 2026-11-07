قصور میں خاتون قتل کیس: بھائی اور شوہر گرفتار، پراسرار موت کا راز افشا
قصور پولیس نے بہادر پورہ روہی نالے سے ملی خاتون مہک بی بی کے قتل کا معمہ حل کرتے ہوئے اس کے بھائی سید وقار حسین اور شوہر بشارت کو گرفتار کر لیا ہے۔
قصور کے علاقہ بہادر پورہ روہی نالے سے ملی ایک خاتون کی لاش کے پراسرار قتل کا معمہ ڈی پی او قصور آفتاب احمد پھلروان کی قیادت میں پولیس ٹیموں کی کامیاب کارروائی کے بعد حل ہو گیا ہے۔ مقتولہ مہک بی بی کے قتل میں ملوث اس کے بھائی سید وقار حسین اور بہنوئی بشارت کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے ان دووں کے قبضے سے قتل کا مبینہ آلہ بجلی کی تار اور آٹو رکشہ برآمد کر لیا ہے۔
واقعہ کا پس منظر اور ابتدائی تحقیقات
مقتولہ مہک بی بی کی لاش 21 اکتوبر کو بہادر پورہ روہی نالے سے برآمد ہوئی تھی۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پر مقتولہ کے بھائی سید وقار حسین نے تھانہ صدر قصور میں نامعلوم افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کروایا تھا۔ ایف آئی آر کے مطابق مہک بی بی رشتہ دیکھنے کے لیے گھر سے نکلی تھی تاہم وہ واپس نہ آ سکی۔ اس کے بعد اس کی لاش نالے کے قریب پھینکی گئی جس پر پولیس نے ابتدائی طور پر نامعلوم ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا تھا۔Also readپولینڈ میں کراکوف پلےس فائرنگ: 5 افراد ہلاک
جدید ٹیکنالوجی اور جیو فینسنگ کا کردار
ڈی پی او قصور آفتاب احمد پھلروان نے بتایا کہ پولیس نے جدید اور سائنسی بنیادوں پر تفتیش کرتے ہوئے جائے وقوعہ کی جیو فینسنگ کرائی۔ تحقیقات کے دوران سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز کا گہرائی سے جائزہ لیا گیا جس میں جائے وقوعہ کے قریب ایک مشکوک آٹو رکشہ کی موجودگی کی نشاندہی ہوئی۔ پولیس کی ٹیم نے اس آٹو رکشے کے روٹ کو بیک ٹریک کرنے کا فیصلہ کیا جس کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ یہ گاڑی مقتولہ کے گھر کی جانب سے آتی ہوئی پائی گئی۔
ملزمان کی گرفتاری اور حقائق کا انکشاف
پولیس کی تحقیقات میں مدعی مقدمہ سید وقار حسین کے بیانات میں تضادات سامنے آنے لگے۔ جب اسے سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھائی گئیں تو اس نے اصل حقائق کا اعتراف کیا۔ تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ مقتولہ مہک بی بی کے بھائی وقار حسین اور بہنوئی بشارت اس کے قتل میں براہ راست ملوث تھے۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے مبینہ طور پر مہک بی بی کے گلے میں بجلی کی تار ڈال کر اسے قتل کیا۔
جرائم کے طریقہ کار اور برآمدگی
گرفتار ملزمان کے مطابق انہوں نے قتل کے بعد لاش کو بوری میں بند کرکے آٹو رکشے میں منتقل کیا۔ اس کے بعد وہ بہادر پورہ روہی نالے کے کنارے لاش پھینک کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ ڈی پی او قصور آفتاب احمد پھلروان نے بتایا کہ پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے مبینہ آلہ قتل بجلی کی تار اور واردات میں استعمال ہونے والا آٹو رکشہ برآمد کر لیا ہے۔
پولیس کی تعریفی اسناد اور آئندہ کارروائی
ڈی پی او قصور آفتاب احمد پھلروان نے اس کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیموں کے لیے نقد انعام اور تعریفی اسناد دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کیس میں جدید تکنیکیات کا استعمال اور فوری کارروائی نے عام شہریوں کے لیے تسلی کی بات ہے۔ پولیس نے تصدیق کی ہے کہ واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے اور ممکنہ طور پر مزید تفصیلات سامنے آ سکتی ہیں۔
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