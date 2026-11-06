قطر، کویت، بحرین اور اردن نے سعودی عرب پر حوثی حملے کی مذمت کرتے ہوئے یکجہتی کا اظہار کیا
یمن کے حوثی گروپ کی جانب سے سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ پر بیلسٹک میزائل گرانے کی مبینہ کوشش کو قطر، کویت، بحرین اور اردن نے شدید الفاظ میں مسترد کیا ہے۔ ان ممالک نے سعودی عرب کے دفاعی نظام کی کامیابی کی تصدیق کرتے ہوئے خطے میں امن کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
خلیجی ممالک اور اردن نے یمن کے حوثی گروپ کی جانب سے سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ پر کی جانے والی مبینہ بیلسٹک میزائل حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اس واقعے کے بعد قطر ، کویت، بحرین اور اردن نے سعودی عرب کے ساتھ اپنے مکمل تعاون اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ خبر رساں اداروں کی رپورٹس کے مطابق، سعودی قیادت میں قائم عرب اتحاد کے فضائی دفاعی نظاموں نے مدینہ منورہ کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے بیلسٹک میزائل کو فضا میں ہی روک کر تباہ کردیا۔ اس کے علاوہ اتحاد نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ وہ سعودی عرب کے مشرقی صوبے کی فضائی حدود میں ایک حوثی ڈرون طیارے کو بھی مار گرایا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے جاری کردہ بیان میں اس حملے کی کوشش کو مسلمانوں کے لیے کھلی اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ وزارت کے مطابق یہ اقدام نہ صرف سعودی عرب کی خودمختاری کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ بین الاقوامی قوانین اور معیارات کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ قطر ی حکام نے دوبارہ یقین دلاتے ہوئے کہا کہ قطر سعودی عرب کی خودمختاری، قومی سلامتی، علاقائی سالمیت اور اپنے جائز قومی مفادات کے تحفظ کے لیے سعودی عرب کے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اسی طرح کویت، بحرین اور اردن کے حکام نے بھی اس مبینہ حملے کی کھلم کھلا مذمت کی ہے اور سعودی عرب کے ساتھ اپنی سفارتی اور سیاسی یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔ یہ تمام اقدامات خطے میں امن و امان کے بحران اور بڑھتی ہوئی عسکریت پسندی کے خلاف عالمی برادری کی یکجہتی کو ظاہر کرتے ہیں۔ حوثی گروپ کی جانب سے کی جانے والی یہ کارروائیاں خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں، جس پر پڑوسی ممالک سختی سے ردعمل ظاہر کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحاد کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شہریوں اور قومی اداروں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے میں مصروف ہے۔ فضائی دفاعی نظاموں کی کامیابی نے یہ ثابت کیا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ممالک جدید ٹیکنالوجی اور مضبوط دفاعی ساخت کے حامل ہیں۔.
خلیجی ممالک اور اردن نے یمن کے حوثی گروپ کی جانب سے سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ پر کی جانے والی مبینہ بیلسٹک میزائل حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اس واقعے کے بعد قطر، کویت، بحرین اور اردن نے سعودی عرب کے ساتھ اپنے مکمل تعاون اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ خبر رساں اداروں کی رپورٹس کے مطابق، سعودی قیادت میں قائم عرب اتحاد کے فضائی دفاعی نظاموں نے مدینہ منورہ کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے بیلسٹک میزائل کو فضا میں ہی روک کر تباہ کردیا۔ اس کے علاوہ اتحاد نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ وہ سعودی عرب کے مشرقی صوبے کی فضائی حدود میں ایک حوثی ڈرون طیارے کو بھی مار گرایا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے جاری کردہ بیان میں اس حملے کی کوشش کو مسلمانوں کے لیے کھلی اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ وزارت کے مطابق یہ اقدام نہ صرف سعودی عرب کی خودمختاری کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ بین الاقوامی قوانین اور معیارات کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ قطری حکام نے دوبارہ یقین دلاتے ہوئے کہا کہ قطر سعودی عرب کی خودمختاری، قومی سلامتی، علاقائی سالمیت اور اپنے جائز قومی مفادات کے تحفظ کے لیے سعودی عرب کے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اسی طرح کویت، بحرین اور اردن کے حکام نے بھی اس مبینہ حملے کی کھلم کھلا مذمت کی ہے اور سعودی عرب کے ساتھ اپنی سفارتی اور سیاسی یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔ یہ تمام اقدامات خطے میں امن و امان کے بحران اور بڑھتی ہوئی عسکریت پسندی کے خلاف عالمی برادری کی یکجہتی کو ظاہر کرتے ہیں۔ حوثی گروپ کی جانب سے کی جانے والی یہ کارروائیاں خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں، جس پر پڑوسی ممالک سختی سے ردعمل ظاہر کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحاد کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شہریوں اور قومی اداروں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے میں مصروف ہے۔ فضائی دفاعی نظاموں کی کامیابی نے یہ ثابت کیا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ممالک جدید ٹیکنالوجی اور مضبوط دفاعی ساخت کے حامل ہیں۔
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