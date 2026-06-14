فیفا ورلڈ کپ کے گروپ اے کے میزبان قطر نے سوئٹزرلینڈ کے خلاف اپنے پہلے عالمی کپ میچ میں ایک تاریخ --the addition of time: 4 minute, Boualem Khoukhi equalized via header on a wonderful cross from Homam Al-Amin, sparking wild celebrations among Qatari fans. Despite Switzerland dominating much of the match and having several chances to extend their lead through Denis Zakaria, Ruben Vargas, and Breel Embolo, they failed to convert, ultimately costing them dearly. Qatar, though under pressure, showed resilience and fought until the end. The late equalizer changed the course of the match and marked a historic moment for Qatari football. Spanish coach Julian Lopetegui praised his team's determination, discipline, and fighting spirit, stating that fortune favors the brave and his players never gave up, earning them a historic point as a reward.
فیفا ورلڈ کپ کے گروپ اے کے میزبان قطر نے سوئٹزرلینڈ کے خلاف اپنے پہلے عالمی کپ میچ میں ایک تاریخی-blooded مقابلے کے بعد 1-1 مساوی حاصل کی۔ یہ میچ قطر کے لیے تاریخی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ ان کا پہلا پوائنٹ عالمی کپ میں ہے۔ میچ کا فیصلہ کن لمحہ اضافی وقت کے چوتھے منٹ میں آیا جب بوعلام خوخی نے ہومام الامین کے شاندار کراس پر ہیڈر کے ذریعے گول کرکے میچ کو برابر کیا۔ اس گول کے بعد قطر ی شائقین خوشی سے گunj اٹھے۔ میچ کا بیشتر حصہ سوئٹزرلینڈ کے کنٹرول میں رہا اور وہ زیادہ.br>93:59 - Boualem Khoukhi's equaliser for Qatar is the third-latest equaliser in the group stages of the FIFA World Cup on record (since 1966), behind only Silvestre Varela for Portugal v USA in 2014 (94:34) and Luis Hernández for Mexico v Netherlands in 1998 (94:04).
سوئس ٹیم کو پہلے ہاف میں برتری اس وقت ملی جب اسٹرائیکر بریل ایمبولو نے پنالٹی پر گول اسکور کیا۔ یہ پنالٹی ریمو فریولر کو قطری گول کیپر محمود ابوندا کی جانب سے گرائے جانے کے بعد دی گئی اگرچہ ری پلے میں حملے کے آغاز پر معمولی آف سائیڈ کا شبہ بھی ظاہر کیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کو میچ کے دوران برتری مزید مستحکم کرنے کے کئی مواقع ملے لیکن ڈین نڈوئے، روبن ورگاس اور بریل ایمبولو اہم مواقع ضائع کرتے رہے یہی ناکامی آخرکار ان کے لیے مہنگی ثابت ہوئی۔ دوسری جانب قطر کھیل کے دوران دباؤ کا شکار رہا تاہم ٹیم نے ہمت نہیں ہاری اور آخری لمحات تک جدوجہد جاری رکھی۔ اضافی وقت میں آنے والے گول نے نہ صرف میچ کا نقشہ بدل دیا بلکہ قطری فٹبال کی تاریخ میں ایک یادگار لمحہ بھی رقم کر دیا۔ میچ کے بعد قطر کے ہسپانوی کوچ جولن لوپیٹیگی نے اپنی ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہیں کھلاڑیوں کے عزم، نظم و ضبط اور لڑنے کے جذبے پر فخر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قسمت بہادروں کا ساتھ دیتی ہے اور ان کے کھلاڑیوں نے آخر تک یقین اور محنت کا دامن نہیں چھوڑا، جس کا صلہ انہیں تاریخی پوائنٹ کی صورت میں ملا
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