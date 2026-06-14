قطر کی وفد ایران میں پہنچی

قطر کی وفد ایران میں پہنچ کر جنگ کے خاتمے کے لئے میڈییشن کے عمل کے حصے کے طور پر آج ہی Tehran میں پہنچی ہے۔ ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے اس وفد کا مقصد ہے۔ ایران کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا۔
ایک قطری وفد اسٹیٹس سے تعلق رکھنے والے ایرانی میڈیا اور ایک سفارت کار کے مطابق آج ہی Tehran میں پہنچا ہے، ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے میڈییشن کے عمل کے حصے کے طور پر۔ ایرانی میڈیا اور ایک سفارت کار کے مطابق ایران کے ISNA نیوز ایجنسی کے مطابق قطر کے خارجہ منصوبہ کے مشیر کو ایران کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ دوسرے ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق Iran کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایران کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق Iran کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق Iran کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق Iran کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق Iran کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق Iran کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق Iran کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق Iran کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق Iran کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق Iran کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق Iran کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا.
ایک قطری وفد اسٹیٹس سے تعلق رکھنے والے ایرانی میڈیا اور ایک سفارت کار کے مطابق آج ہی Tehran میں پہنچا ہے، ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے میڈییشن کے عمل کے حصے کے طور پر۔ ایرانی میڈیا اور ایک سفارت کار کے مطابق ایران کے ISNA نیوز ایجنسی کے مطابق قطر کے خارجہ منصوبہ کے مشیر کو ایران کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ دوسرے ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق Iran کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایران کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق Iran کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق Iran کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق Iran کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق Iran کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق Iran کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق Iran کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق Iran کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق Iran کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق Iran کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق Iran کے مشیر کو ایران کی اسلامی جمہوریہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Tasnim کے مطابق اس سفر کا مقصد سیاسی عمل کے متعلق تازہ ترین حالات کو سمجھنے کے لئے تھا۔ ایک ایرانی نیوز ایجنسی Fars کے مطابق اس سفر کا مقصد ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے خاتمے کے لئے طے شدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے تھا
قطر کی وفد، ایران، جنگ کے خاتمے، میڈییشن کے عمل، س
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