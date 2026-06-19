قطر کی جانب سے 40 کروڑ ڈالر کے بوئنگ 747 سے امریکہ کے نئے ایئر فورس ون کی تشکیل پر تفصیلی رپورٹ۔
قطر نے 40 کروڑ ڈالر کے تحفے میں ایک جدید بوئنگ 747 طیارہ امریکہ کو دیا جسے فعال صدارتی طیارہ " ایئر فورس ون " کے طور پر کام میں لیا جائے گا۔ سابق طیارہ جو دو دہائیوں سے زائد عرصے تک خدمات انجام دیتا رہا، اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی جگہ یہ لاجواب جہاز ایفادارات میں استعمال ہوگا۔ یہ دوستی سے گره اعتماد کا نشان ہے اور امریکہ-قطر رشتوں میں ایک اہم مقام حاصل کرتا ہے۔ پہلی لائن میں ایئر فورس ون کی تاریخی خدمات کا ذکر ہے؛ یہ طیارہ 1990 میں اپنا پہلا مشن مکمل کر کے، صدر دُس جزوی خدمتوں کا ساتھ دے چکا ہے۔ اس پر امریکہ کے متعدد صدور، پارٹ، اور عالمی سرکردہ اجلاسوں میں سفر کیا گیا، جیسا کہ ٹرمپ کے فرانس میں جے سیون سربراہی اجلاس کے بعد واشنگٹن تک کی آخری سواری۔ صدر کے لیے مخصوص اس جہاز نے تقرری کو ایک فضا میں لے جانے میں مہارتی کردار نبھایا۔ اب جب کہ یہ طیارہ ریٹائر کرنے کے قدم پر ہے، نئے موصول ہونے والے قطر کے جی 747 طیارے سے مرکزیت طے ہوتی ہے۔ دوسری لائن میں بتایا گیا ہے کہ امریکی حکومت نے نئے جے.
سی. 747 کو عارضی طور پر صدارتی فضائی بیڑے میں شامل کیا ہے۔ اس کے ذریعے وہ نئے ایئر فورس ون کی جگہ دوپہر کی ضروریات پوری کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ قدم امریکہ کو خاص مواقع پر سفری سہولت میں مزید لچک دے گا، اور ایک مستحکم عالمی تحریری طیارہ کے دعوے کو جاری رکھے گا۔ تیسری لائن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس جدید جہاز کا ڈیزائن، آرڈر اور استعمال، قطر کی مہمان نوازی اور امریکہ کے تعاون کے دائرہ کار میں ملتانی مدارا کارکوں کو مزید بڑھائے گا۔ سمری اور خریداری کے تاریخیں اور تصویر کے ساتھ ٹرمپ کی آخری سواری کا نقل بھی شامل ہوگا۔ بس اس طرح سے اس مستحکم رشتے اور ترقی کی سمت مدارا اور تاریخی خاطرات کے ساتھ شبیہ ہو گیا ہے
قتر ایئر فورس ون بوئنگ 747 سردرہ دوستی
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