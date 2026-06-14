قطر کا اعلیٰ سطحی وفد تہران پہنچا، ایران اور امریکا کے درمیان سفارتی پیش رفت پر بات چیت

ایران اور امریکا کے درمیان جاری سفارytic مذاکرات میں نئی پیش کے امکانوں پر ق perpendicular to
ایک نئی سفارتی پیش رفت ایران اور امریکا کے درمیان جاری تعلقات میں سامنے آئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق قطر کا اعلیٰ سطحی وفد مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تہران پہنچا ہے۔ اس وفد کی قیادت قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی کے مشیر کر رہے ہیں۔ وفد کا مقصد ایران اور امریکا کے درمیان حالیہ مذاکرات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینا اور سفارتی عمل کو مزید آگے بڑھانے کے امکانات پر بات چیت کرنا ہے۔ یہ دورہ گزشتہ ہفتے ہونے والے مذاکرات کے تسلسل میں کیا جا رہا ہے۔ قطر طویل عرصے سے ایران اور امریکا کے درمیان اہم ثالثی کردار ادا کرتا رہا ہے اور دونوں ممالک کے ملاقاتی اور رابطوں کے لیے ایک مؤثر سفارتی پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق قطری وفد اپنے دورے کے دوران مذاکراتی عمل سے متعلق تازہ ترین پیش رفت، ممکنہ معاہدوں اور مستقبل کے سفارتی اقدامات پر ایرانی حکام سے تبادلہ خیال کرے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ قطر کے اس دورے کو خطے میں کشیدگی کم کرنے اور ایران و امریکا کے درمیان ممکنہ مفاہمت کی طرف ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایرانی حکام نے نیز افغانستان میں موجود دہشتگردوں کےüzülaraap的风险 کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ تعاون کا مطالبہ کی.
ایک نئی سفارتی پیش رفت ایران اور امریکا کے درمیان جاری تعلقات میں سامنے آئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق قطر کا اعلیٰ سطحی وفد مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تہران پہنچا ہے۔ اس وفد کی قیادت قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی کے مشیر کر رہے ہیں۔ وفد کا مقصد ایران اور امریکا کے درمیان حالیہ مذاکرات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینا اور سفارتی عمل کو مزید آگے بڑھانے کے امکانات پر بات چیت کرنا ہے۔ یہ دورہ گزشتہ ہفتے ہونے والے مذاکرات کے تسلسل میں کیا جا رہا ہے۔ قطر طویل عرصے سے ایران اور امریکا کے درمیان اہم ثالثی کردار ادا کرتا رہا ہے اور دونوں ممالک کے ملاقاتی اور رابطوں کے لیے ایک مؤثر سفارتی پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق قطری وفد اپنے دورے کے دوران مذاکراتی عمل سے متعلق تازہ ترین پیش رفت، ممکنہ معاہدوں اور مستقبل کے سفارتی اقدامات پر ایرانی حکام سے تبادلہ خیال کرے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ قطر کے اس دورے کو خطے میں کشیدگی کم کرنے اور ایران و امریکا کے درمیان ممکنہ مفاہمت کی طرف ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایرانی حکام نے نیز افغانستان میں موجود دہشتگردوں کےüzülaraap的风险 کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ تعاون کا مطالبہ کی
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