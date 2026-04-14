قطر کی ایران کے ساتھ معاہدے اور ثالثی کے کردار کی تردید

قطر نے ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کے معاہدے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ثالثی کا کردار بھی ادا نہیں کر رہا ہے۔ ترجمان کے مطابق خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔
قطر نے ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کے معاہدے کی مکمل تردید کی ہے اور واضح کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں ثالثی کا کردار بھی ادا نہیں کر رہا ہے۔ یہ بات قطر ی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہی۔ عالمی خبر رساں اداروں کے مطابق، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ قطر کی جانب سے ایسی خبروں کی سختی سے تردید کی جاتی ہے جن میں ایران کے ساتھ کسی معاہدے یا ثالثی کی بات کی گئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ قطر کا واحد مقصد خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینا ہے اور اس سلسلے میں وہ تمام فریقوں کے ساتھ تعمیری روابط جاری رکھے ہوئے ہے۔
ماجد الانصاری نے مزید کہا کہ جنگ بندی کے قیام کے لیے پاکستان، امریکہ اور دیگر برادر ممالک کے ساتھ اعلیٰ سطحی رابطے مسلسل جاری ہیں۔ انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے پاکستان کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کی تعریف کی اور ان کی حمایت کا اعلان کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان مذاکرات میں قطر سمیت کسی نئے ثالث کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قطر اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے اور خطے میں امن کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار ہے۔
ماجد الانصاری نے بتایا کہ دو ہفتوں کی جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے ایران کی طرف سے قطر پر کوئی حملہ نہیں ہوا ہے، جو امن کے قیام کی جانب ایک مثبت قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا حل تلاش کرنا اب ناگزیر ہو گیا ہے تاکہ خطے میں پائیدار امن کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے قطر پر حملے روکنے کے لیے ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کے ڈیل کی خبروں کی سختی سے تردید کی اور انہیں بے بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ قطر کا فی الحال ایران کے ساتھ کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہو رہا ہے اور ان کی تمام تر توجہ اس وقت اپنے ملک کی سلامتی اور دفاع پر مرکوز ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ آبنائے ہرمز پر کسی ایک فریق کا کنٹرول یا اجارہ داری ناقابل قبول ہے اور قطر اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ قطر آبنائے ہرمز کی دوبارہ بحالی اور بین الاقوامی جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے مذاکرات کی مسلسل حمایت جاری رکھے گا۔ قطر کا ماننا ہے کہ تمام ممالک کو اس اہم آبی گزرگاہ سے آزادانہ اور محفوظ طریقے سے گزرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں وہ تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔
اس کے علاوہ، قطری ترجمان نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ قطر مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو کم کرنے اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے امریکہ کی جانب سے کتائب حزب اللہ کے سربراہ کی گرفتاری پر 10 ملین ڈالر انعام کے اعلان اور امریکہ میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کے خاتمے سے متعلق خبروں پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ قطر خطے میں ہونے والی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور امن و استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ قطر تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے کا خواہاں ہے اور کسی بھی ایسے اقدام کی حمایت کرتا ہے جو خطے میں امن اور خوشحالی کو فروغ دے۔ قطر ہمیشہ سے بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کا احترام کرتا ہے اور تمام ممالک کے ساتھ باہمی احترام اور تعاون کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ قطری حکومت کا مؤقف ہے کہ تمام تنازعات کو سفارتی ذرائع سے حل کیا جانا چاہیے اور جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔