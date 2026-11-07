قطر: امریکا اور ایران کے درمیان سفارتی حل کی کوششیں جاری
قطر کے وزیراعظم شیخ محمد نے تصدیق کی ہے کہ امریکی انتظامیہ وسط مدتی انتخابات کے باوجود ایران کے ساتھ سفارتی معاہدے کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہے۔
قطر کے وزیراعظم شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی نے واضح کیا ہے کہ دوحہ امریکا اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کرنے اور خطے میں بڑے تصادم کو روکنے کے لیے اپنی ثالثی کی کوششیں تسلسل سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ امریکی انتظامیہ اب بھی اس مسئلے کا سفارتی حل تلاش کرنے کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہے اور اس حوالے سے امیدیں تازہ ہیں۔
سفارتی پیشرفت اور ثالثی کا کردار
شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان رابطوں اور سفارتی کوششوں کے ذریعے صورت حال کو قابو سے باہر ہونے سے روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان کسی ممکنہ سمجھوتے کے لیے اب تک نمایاں پیش رفت ہوئی ہے جس سے معاہدے تک پہنچنے کے حوالے سے انہیں اعتماد حاصل ہے۔Also readافغان پولیو وائرس پاکستان میں پھیلا، ۴۰ فیصد کیسز کا تعلق افغان سرحد سے
قطر طویل عرصے سے امریکا اور ایران کے درمیان رابطوں اور ثالثی کا اہم کردار ادا کرتا آ رہا ہے۔ حالیہ کوششوں کا بنیادی مقصد دونوں طاقتوں کے درمیان کشیدگی کم کرنا اور خطے کو کسی بڑے تصادم سے بچانا ہے۔ وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ جاری سفارتی کوششوں کے نتیجے میں دونوں ممالک کسی تصفیے تک پہنچ سکتے ہیں۔
امریکی انتخابی نتائج اور سفارتی پالیسی
شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی نے اس بات پر زور دیا کہ امریکی انتظامیہ وسط مدتی انتخابات کے بعد بھی مسئلے کا سفارتی حل تلاش کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ ان کے مطابق انتخابات کے باوجود واشنگٹن کی معاہدے تک پہنچنے میں دلچسپی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔
یہ بیان اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں استحکام برقرار ہے اور وہ خطے میں سکون کے قیام کے لیے اپنی کوششوں پر قائم ہے۔ قطری قیادت کا یہ موقف واضح کرتا ہے کہ سیاسی تبدیلیاں یا انتخابات سفارتی مذاکرات کے تسلسل کو متاثر نہیں کریں گے۔
معاہدے کی تفصیلات اور مستقبل کے اقدامات
تاہم قطری وزیراعظم کے بیان میں مجوزہ معاہدے کی تفصیلات، اس کے ممکنہ نکات یا کسی حتمی اتفاقِ رائے کے لیے وقت کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید وضاحت یا بزنس پلاننگ کے بارے میں کوئی تفصیلی معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔
قطر کی جانب سے جاری یہ سفارتی مہم خطے کی امن کوششوں کے لیے اہم سمجھی جاتی ہے۔ دونوں فریقین کے درمیان بات چیت کے ذریعے مسئلے کے حل کا ہدف رکھا گیا ہے اور دوحہ اس عمل میں نرالی حیثیت رکھتا ہے۔ آنے والے دنوں میں سفارتی دباؤ اور مذاکرات کی رفتار کا تعین اس بات کا تعین کرے گا کہ کیا کوئی حتمی معاہدہ ممکن ہو پائے گا۔
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