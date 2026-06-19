قمر احمد ایک زندہ دل صحافی اور کرکٹر تھے جنھوں نے اپنے وقت میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ انھوں نے پاکستان میں ایک نیوز ایجنسی کی 100 روپے تنخواہ والی نوکری چھوڑی اور پی آئی اے کا یکطرفہ ٹکٹ خرید کر لندن کی راہ لی۔ انھوں نے لندن میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے بعد شیپرڈ بش میں اپنے فلیٹ میں ایک طویل عرصہ گزارا۔
یہ فروری 1980 کی بات ہے جب آسٹریلوی کرکٹ ٹیم گریگ چیپل کی قیادت میں پاکستان آئی تھی۔ میری اپنے کالج کے ایک ساتھی سے اس بات پر بحث چھڑ گئی کہ کرکٹ ر میگزین اردو اور انگریزی میں گریگ چیپل کی وکٹوں کی تعداد مختلف چھپی ہوئی ہے۔ اس میں کونسی صحیح ہے؟
اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے ہم دونوں دوست کرکٹر میگزین کے دفتر پہنچ گئے۔ ہمیں بتایا گیا کہ کرکٹ رائٹر قمر احمد لندن سے آئے ہوئے ہیں وہی آپ کو درست جواب بتا سکیں گے۔ کرکٹر میگزین کے منیجنگ ایڈیٹر ریاض احمد منصوری کے کمرے میں یہ میری قمر احمد سے پہلی ملاقات تھی جس کے بعد ان سے ایک ایسا تعلق قائم ہو گیا جو ان کی وفات تک قائم رہا۔ قمر احمد صحافی، مصنف اور براڈ کاسٹر تھے۔ وہ فرسٹ کلاس کرکٹر بھی تھے لیکن سب سے بڑھ کر وہ ایک زندہ دل انسان تھے۔ ہماری نسل کے سپورٹس صحافیوں کو ان سے بہت کچھ سیکھنے کا ملا۔ انھوں نے کبھی بھی جونیئرز سے فاصلہ نہیں رکھا بلکہ ہمیشہ ان کی رہنمائی کی اور صحافت کے بنیادی اصول بتاتے اور سکھاتے رہتے۔ میرے علاوہ شاہد ہاشمی، سمیع برنی، وحید خان، رضوان علی جوجی، ماجد بھٹی اور احسان قریشی، وہ صحافی ہیں جنھوں نے قمر احمد کے ساتھ کرکٹ کوریج کے سلسلے میں کافی ٹورز کیے اور ان کی موجودگی کو ہمیشہ اپنے لیے فائدہ مند پایا۔ قمر احمد اپنے وسیع حلقۂ احباب میں 'قمر بھائی' اور 'کیو' کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ کئی غیر ملکی کرکٹرز سے ان کی دوستیاں تھیں جن میں ڈاکٹر علی باقر، ویوین رچرڈز، مائیکل ہولڈنگ، ڈیوڈ گاور اور سنیل گاوسکر قابل ذکر ہیں۔ قمر احمد کے پاس کتابوں کا بیش قیمت خزانہ موجود رہا جسے انھوں نے سنبھال کر رکھا لیکن سب سے قیمتی خرانہ ان کے ذہن میں محفوظ ماضی کی یادیں اور ان گنت واقعات تھے جو 89 سال کی عمر میں بھی ان کی زبردست یادداشت کی وجہ سے تروتازہ تھے۔ مردان میں گوردوارے کے رکھوالے میاں، بیوی کا قتل اور ملزم کی گرفتاری: 'وہ بزرگ تھے، جن کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی' سینٹکام کا ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان، خامنہ نے ایرانی حکام کو امریکہ سے براہِ راست مذاکرات کی اجازت دے دی بی بی سی اردو کی خبروں اور فیچرز کو اپنے فون پر حاصل کریں اور سب سے پہلے جانیں پاکستان اور دنیا بھر سے ان کہانیوں کے بارے میں جو آپ کے لیے معنی رکھتی ہیں قمر احمد نے لندن میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے بعد شیپرڈ بش میں اپنے فلیٹ میں ایک طویل عرصہ گزارا۔ یہ فلیٹ درحقیقت پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں بھی غیرمعمولی اہمیت رکھتا ہے۔ آج ستر کی دہائی کے کسی بھی کرکٹر سے پوچھیں تو وہ یہ دلچسپ بات بتائے گا کہ جب وہ انگلینڈ میں لیگ یا کاؤنٹی کرکٹ کھیلا کرتا تھا تو اس نے قمر احمد کے فلیٹ میں ضرور قیام کیا۔ جاوید میانداد بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں 'قمر بھائی نے مجھے ہمیشہ چھوٹے بھائی یا بیٹے کی طرح پیار دیا۔ مجھے جب بھی ضرورت محسوس ہوئی میں نے ان سے مشورے کیے۔ ہم جب انگلینڈ میں کاؤنٹی کھیلا کرتے تھے تو قمربھائی اپنے فلیٹ کی چابیاں دے کر ہمارے حوالے کرکے خود کوریج کے لیے کہیں نہ کہیں نکل جاتے تھے اور ہم مزے سے فلیٹ میں رہتے تھے۔' سرفراز نواز کہتے ہیں 'کاؤنٹی سیزن میں جب بھی لندن آنا ہوتا تو ہمارا ٹھکانہ کہیں اور نہیں بلکہ قمر احمد کا فلیٹ ہوا کرتا تھا۔ کرکٹرز میں سب سے پہلے کیو سے میری دوستی ہوئی۔ وہ انتہائی نفیس انسان تھے جن کے ساتھ میں نے بہت اچھا وقت گزارا۔' سرفراز نواز کہتے ہیں کہ 'ایک ہفتے پہلے ہی قمر احمد نے مجھے میری کتاب کے لیے مضمون بھیجا تھا جو جلد شائع ہونے والی ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ آخر وقت تک متحرک اور مصروف رہے لیکن اچانک ہارٹ اٹیک اور اسٹنٹ ڈلنے کے بعد وہ سنبھل نہ سکے ۔' ظہیر عباس بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 'قمر نے میرا کریئر کور کیا لیکن صحافی اور کرکٹر سے ہٹ کر ہماری ایسی دوستی تھی کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا حال احوال معلوم نہ کریں۔ لندن اور کراچی میں ہمارا ملنا معمول تھا۔ ان کی موجودگی اور دلچسپ واقعات سے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اینجو پلاسٹی کے بعد ان سے میرا رابطہ ہوا تھا اور اس وقت قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں۔' قمر احمد بتاتے تھے کہ انھوں نے پاکستان میں ایک نیوز ایجنسی کی 100 روپے تنخواہ والی نوکری چھوڑی اور پی آئی اے کا یکطرفہ ٹکٹ خرید کر لندن کی راہ لی تھی جو اس وقت 1787 روپے کا تھا۔ وہ یہ واقعہ بھی سناتے تھے کہ لندن پہنچنے کے بعد انھوں نے ایک دوست کے کہنے پر ایک پاؤنڈ کی شرط لگائی تھی کہ محمد علی باکسر سونی لسٹن کو ہرا دیں گے اور ملکہ برطانیہ کا بیٹا پیدا ہو گا۔ وہ یہ دونوں شرطیں جیت گئے جس پر انھیں اچھی خاصی رقم ملی تھی۔ قمر احمد کا پہلا شوق کرکٹ نہیں بلکہ فٹبال تھا اور وہ بتاتے تھے کہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ انھوں نے لندن میں رہتے ہوئے سنہ 1966 کے فٹبال ورلڈ کپ کا فائنل ویمبلے میں دیکھا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اسی ٹورنامنٹ کے دوران انھیں برازیلین فٹبالر پیلے کو پیکیڈلی سرکس میں کپڑوں کی دکان میں بہت قریب سے بھی دیکھنے کا موقع ملا تھا جہاں وہ شاپنگ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینیجر معین خان (دائیں) نے سینیئر صحافی قمر احمد (بائیں) کو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے افتتاحی دن کے موقع پر ایک تحفہ پیش کیا قمر احمد نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں سندھ اور حیدرآباد کی ٹیموں کی نمائندگی کی، چونکہ اس زمانے میں سندھ کی ٹیم زیادہ مضبوط نہیں ہوا کرتی تھی لہذا وہ فائنل تک نہیں پہنچ پاتی تھی اس کے باوجود قمر احمد نے اس دور میں حنیف محمد، مشتاق محمد اور صادق محمد کو فرسٹ کلاس میچوں میں آؤٹ کیا
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