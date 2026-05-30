قومی بچت کے اسکیموں میں منافع کی شرح میں اہم اضافہ

📆30/05/2026 10:32 am
arynewsud
وفاقی حکومت نے قومی بچت کے مختلف سرٹیفکیٹس اور اکاؤنٹس پر منافع کی شرح میں اضافہ کر دیا ہے، جس سے پینشنرز اور سرمایہ کاروں کو فائدہ ہوگا۔

کھیلوں کی دنیا میں پہلی بار ''کتے'' کو ایکریڈیٹیشن کارڈ جاری اسلام آباد : وفاقی حکومت نے قومی بچت کے مختلف سرٹیفکیٹس اور اکاونٹس پر منافع کی شرح میں بڑا اضافہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے اسٹیٹ بینک کے بنیادی شرح سود کے مقابلے میں قومی بچت کے مختلف سرٹیفکیٹس اور اکاونٹس پر منافع کی شرح میں بڑا اضافہ کر دیا ہے۔ محکمہ قومی بچت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ منافع کے ان نئے اور بڑھے ہوئے ریٹس کا اطلاق 26 مئی 2026 سے ہو چکا ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ اقدام سرمایہ کاروں کے لیے قومی بچت کی اسکیموں کو مزید پرکشش بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اسپیشل سیونگز سرٹیفکیٹس اور اکاونٹس میں پہلے 5 منافعوں پر 11.

6 فیصد سالانہ جبکہ آخری منافع پر 12.4 فیصد کی شرح سے بھاری منافع دیا جائے گا۔ شارٹ ٹرم سیونگز سرٹیفکیٹس میں 3 ماہ کے سرٹیفکیٹ پر 10.84 فیصد، 6 ماہ کے سرٹیفکیٹ پر 10.58 فیصد اور 1 سال کے سرٹیفکیٹ پر 11.23 فیصد سالانہ منافع ملے گا۔ شریعت کے مطابق سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے بھی منافع بڑھا دیا گیا ہے، 1 سالہ سروا اسلامک ٹرم اکاونٹ پر اب 10.93 فیصد متوقع سالانہ منافع ملے گا جبکہ 5 سالہ سروا اسلامک ٹرم اکاونٹ پر متوقع منافع بڑھا کر 11.16 فیصد سالانہ کر دیا گیا ہے۔ محکمہ قومی بچت کے مطابق، چند مقبول ترین اسکیاموں کے ریٹس کو فی الحال برقرار رکھا گیا ہے۔ ڈیفنس سیونگز سرٹیفکیٹس، بہبود سیونگز سرٹیفکیٹس، پینشنرز بینیفٹ اکاونٹس اور شہدا فیملی ویلفیئر اکاونٹس پر پہلے کی طرح 12 فیصد سالانہ منافع ملتا رہے گا۔ واضح رہے کہ پاکستان میں پینشنرز، بیواؤں اور خطرے سے پاک سرمایہ کاری کے خواہشمند افراد کی ایک بہت بڑی تعداد نیشنل سیونگز پر بھروسہ کرتی ہے، اور منافع میں یہ اضافہ ان کے لیے ایک بڑا ریلیف ثابت ہوگا

