قومی انڈر 19 ایک روزہ کپ: 21 ستمبر سے شروع، 18 ٹیمیں مدمقابل

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے اعلان کیا ہے کہ قومی انڈر 19 مردوں کا ایک روزہ کپ 21 ستمبر سے شروع ہو رہا ہے، جس میں 16 خطوں کی 18 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ ٹورنامنٹ کا فائنل 14 اکتوبر کو کھیلا جائے گا اور فاتح ٹیم کو 20 لاکھ روپے کا انعام ملے گا۔
لاہور (ویب ڈیسک) - قومی انڈر 19 مردوں کا ایک روزہ کپ اتوار، 21 ستمبر سے شروع ہونے والا ہے، جس میں 16 خطوں کی 18 ٹیمیں چارسدہ، مریدکے، پشاور اور شیخوپورہ میں کل 72 گروپ میچوں کے ساتھ ایک فائنل میں ایک دوسرے کے خلاف مقابلہ کریں گی، پی سی بی نے جمعہ کو اس کا اعلان کیا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل منگل، 14 اکتوبر کو طے کیا گیا ہے، جبکہ فائنل کے مقام کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پی سی بی نے 3.
475 ملین روپے کی انعامی رقم مختص کی ہے جس میں فاتح ٹیم کو دو ملین روپے اور رنرز اپ کو ایک ملین روپے ملیں گے۔ بہترین بلے باز، گیند باز، وکٹ کیپر اور ٹورنامنٹ کے کھلاڑی کو ایک لاکھ روپے ملیں گے، جبکہ فائنل کے کھلاڑی کو 75 ہزار روپے سے نوازا جائے گا۔ ٹورنامنٹ پاکستان کی اگلی آئی سی سی مینز انڈر 19 ورلڈ کپ 2026 زمبابوے اور نمیبیا میں تیاری کا تسلسل بھی ہے۔ 18 ٹیموں کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں گروپ اے میں ایبٹ آباد، فیصل آباد، کراچی بلیوز، لاہور بلیوز، لاڑکانہ، ملتان، پشاور، کوئٹہ اور سیالکوٹ شامل ہیں۔ گروپ اے کے میچ شیخوپورہ کرکٹ اسٹیڈیم، رانا نوید الحق کرکٹ اکیڈمی، شیخوپورہ اور لاہور کنٹری کلب، مریدکے گراؤنڈ 1 اور 2 میں ہوں گے۔ آزاد جموں و کشمیر، بہاولپور، ڈیرہ مراد جمالی، فاٹا، حیدرآباد، اسلام آباد، کراچی وائٹس، لاہور وائٹس اور راولپنڈی گروپ بی میں شامل ہیں۔ گروپ بی کے میچ پشاور کے حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس، میر اویس کرکٹ گراؤنڈ اور شما کرکٹ گراؤنڈ اور چارسدہ میں اسحاق کرکٹ گراؤنڈ میں شیڈول کیے گئے ہیں۔ ہر ٹیم اپنے متعلقہ گروپ میں آٹھ میچ کھیلے گی اس سے پہلے کہ ہر گروپ سے ٹاپ کی دو ٹیمیں 14 اکتوبر کے فائنل میں آمنے سامنے ہوں۔ گروپ بی – آزاد جموں و کشمیر، بہاولپور، ڈیرہ مراد جمالی، فاٹا، حیدرآباد، اسلام آباد، کراچی وائٹس، لاہور وائٹس اور راولپنڈی۔ سیالکوٹ بمقابلہ فیصل آباد لاہور کنٹری کلب مریدکے گراؤنڈ 2 پر۔ راولپنڈی بمقابلہ کراچی وائٹس حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس، پشاور میں۔ بہاولپور بمقابلہ حیدرآباد شما کرکٹ گراؤنڈ، پشاور میں۔\اس ٹورنامنٹ کا مقصد نوجوان کھلاڑیوں کو پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کے لیے تیار ہو سکیں۔ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی اور انہیں کرکٹ میں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اس ٹورنامنٹ سے نوجوان کھلاڑیوں کو تجربہ حاصل کرنے اور اپنی مہارت کو بہتر بنانے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ، یہ ٹورنامنٹ پاکستان میں کرکٹ کے فروغ میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ پی سی بی کا مقصد ہے کہ وہ نوجوان کرکٹرز کو بہترین سہولیات فراہم کرے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکیں اور قومی ٹیم کے لیے بہترین کھلاڑی تیار کر سکیں۔ ٹورنامنٹ کے دوران کھلاڑیوں کو کوچنگ اور تربیت بھی فراہم کی جائے گی تاکہ وہ اپنی تکنیک اور مہارت کو مزید بہتر بنا سکیں۔ یہ ٹورنامنٹ پاکستان میں کرکٹ کے مستقبل کے لیے ایک اہم قدم ہے، جس سے نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے اور قومی ٹیم میں جگہ بنانے کا موقع ملے گا۔\اس ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والی ٹیمیں مختلف علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں، جس سے کرکٹ کے کھیل کو ملک بھر میں فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ اس سے نوجوان کھلاڑیوں کو مختلف ثقافتوں اور پس منظر سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملے گا، جو ان کے سماجی اور کھیلوں کے تجربے کو وسعت دے گا۔ ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کے لیے ایک بڑا انعامی پول رکھا گیا ہے، جو انہیں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دے گا۔ اس کے علاوہ، بہترین کھلاڑیوں کو انفرادی انعامات سے بھی نوازا جائے گا، جو ان کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ یہ ٹورنامنٹ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہو گا، جو نوجوان کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے اور ملک کا نام روشن کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ پی سی بی اس ٹورنامنٹ کو کامیاب بنانے کے لیے پرعزم ہے اور اس کے ذریعے پاکستان میں کرکٹ کے کھیل کو مزید فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس ٹورنامنٹ سے نہ صرف نوجوان کھلاڑیوں کو فائدہ ہوگا بلکہ یہ کرکٹ کے شائقین کے لیے بھی ایک دلچسپ اور یادگار تجربہ ثابت ہوگا
