قومی ترقیاتی بجٹ اور مخلوط حکومت کے منصوبوں پر وفاق کی منظوری

وفاقی حکومت نے نئے مالی سال کے لیے 43 کھرب روپے کے قومی ترقیاتی پروگرام کی منظوری دیدی، جس کی سفارش سالانہ پلان رابطہ کمیٹی نے 42.64 کھرب روپے میں کی۔ اس میں مخلوط حکومت برقرار رکھنے کے لیے 87 ارب روپے شامل ہیں۔ قومی اقتصادی کونسل حتمی توثیق کرے گا جس کا اجلاس وزیراعظم کی صدارت میں ہوگا۔
وفاقی حکومت نے نئے مالی سال کے لیے 43 کھرب روپے کے قومی ترقیاتی پروگرام کی منظوری دیدی، جس میں مخلوط حکومت برقرار رکھنے کے لیے 87 ارب روپے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، SALIENT پوائنٹس: - سالانہ پلان رابطہ کمیٹی نے نئے مالی سال کے لیے 42.64 کھرب روپے کے مجموعی قومی ترقیاتی بجٹ کی سفارش کی۔ - قومی اقتصاد ی کونسل اس بجٹ کی حتمی توثیق کرے گا، جس کا اجلاس وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کل ہوگا۔ - احسن اقبال کی زیر صدارت کمیٹی نے 11.26 کھرب روپے کے وفاقی پی ایس ڈی پی (etail Development Project) کی سفارش کی، جس میں 267 ارب روپے کی بیرونی امداد شامل ہے۔ - وزیراعظم نے وزارت خزانہ کو 200 ارب روپے کی اضافی گنجائش بنانے کو کہا ہے تاکہ موجودہ 11.26 کھرب روپے کے پی ایس ڈی پی کو مکمل کیا جا سکے۔ - وفاقی حکومت اتحادیوں کی تجویز کردہ منصوبوں پر 87 ارب روپے خرچ کرے گی، جو مخلوط حکومت کی قیمت کے برابر ہے۔ - اس میں تین اہم ڈیموں داسو، دیامر بھاشا اور مہمند کے لیے مختص فنڈز شامل ہیں: داسو اور دیامر بھاشا ڈیموں کے لیے ہر ایک 25 ارب روپے اور مہمند ڈیم کے لیے 39 ارب روپے منظور کیے گئے ہیں۔ - 70 ارب روپے سرکاری بنچوں کے ارکان اسمبلی کی سکیموں کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جس میں ہر رکن کی سفارش کردہ ہر سکیم کے لیے 50 کروڑ روپے درکار ہوں گے۔ - جاری منصوبوں کی تکمیل کے لیے درکار فنڈز 108 کھرب روپے تک بڑھ گئے ہیں، اور اگر کوئی نیا منصوبہ نہ شروع کیا جائے تو انہیں مکمل کرنے میں ایک عشرہ لگ سکتا ہے۔ - مالی مشکلات کے باوجود، وفاقی حکومت نے لاہور بہاولنگر موٹروے کے لیے صرف 25 کروڑ روپے مختص کیے، جس کی کل لاگت 263 ارب روپے ہے۔ - سندھ صوبے نے پنجاب موٹروے کو وفاقی پی ایس ڈی پی میں شامل کرنے کی مخالفت کی ہے۔ - اگلے مالی سال کے پبلک سیکٹر ڈیولیمنٹ پروگرام کے طور پر معاشی نمو میں تیزی لانے والے قومی اہمیت کے منصوبوں پر زور دیا جائے گا۔ - اگلے مالی سال کے اعداد و شمار: پنجاب 14.5 کھرب روپے خرچ کرے گا (رواں سال سے 7 فیصد زیادہ)، سندھ 816 ارب روپے (رواں سال سے 29 ارب کم)، خیبرپختونخوا 564 ارب روپے (رواں سال سے 63 ارب زیادہ)، بلوچستان 308 ارب روپے (رواں سال سے 53 ارب کم).
- ایف بی آر (Federal Board of Revenue) کے آڈٹ نظام میں اہم اصلاحات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
قومی ترقیاتی بجٹ مخلوط حکومت احسن اقبال وزیراعظم شہباز شریف پی ایس ڈی پی ڈیم منصوبے صوبائی ترقیات پبلک سیکٹر ڈیولیمنٹ
