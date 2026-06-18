قومی اسمبلی خزانہ کمیٹی نے سوشل میڈیا ٹیکس اور وراثتی جائیداد پر نیا قوانین منظور کر لیے

قومی اسمبلی کی خزانہ کمیٹی نے سوشل میڈیا کی آمدن پر 5 فیصد ودہولڈنگ ٹیکس عائد کرنے اور وراثت میں ملنے والی جائیداد کی قیمتوڑی پر کیپیٹل گین ٹیکس لگانے کی تجویز منظور کر لی۔ ایف بی آر نے واضح کیا کہ یوٹیوب سے وardinڈالرز آئیں تو엇ر袜ھولڈنگ ٹیکس لگے گا اور سوشل میڈیا سے کل کمائی 10 ارب روپے تک ہے۔ وراثت میں ملنے والی جائیداد کی قیمتوڑی والد کی وفات کے دن کی مارکیٹ ویلیو پر ہوگی اور فیملی سیٹلمنٹ کے ذریعے منتقل ہونے والی جائیداد کو قانونی تحفظ دیا جائے گا۔
قومی اسمبلی کی خزانہ کمیٹی نے سوشل میڈیا آمدن پر ٹیکس کی تجویز منظور کر لی ہے۔ ایف بی آر حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ یوٹیوب سے وardinڈالرز بینک میں آئیں گے تو وہاں ودہولڈنگ ٹیکس لگے گا اور ملک میں سوشل میڈیا سے کمائی 10 ارب روپے تک ہے، سوشل میڈیا سے آمدن پر 5 فیصد ودہولڈنگ ٹیکس لگے گا۔ اس کے علاوہ وراثت میں ملنے والی پراپرٹی اور پلاٹس کی فروخت پر کیپیٹل گین کی تجویز دی گئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ وراثت میں ملنے والی جائیداد کی لاگت والد کی وفات کے دن کی مارکیٹ ویلیو تصور ہوگی، فیملی سیٹلمنٹ کے ذریعے منتقل ہونے والی وراثت ی جائیداد کو قانونی تحفظملے گا جس دن والد کی وفات ہوگی اسی دن سے پراپرٹی کی اصل قیمت تصور ہوگی.
قومی اسمبلی کی خزانہ کمیٹی نے سوشل میڈیا آمدن پر ٹیکس کی تجویز منظور کر لی ہے۔ ایف بی آر حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ یوٹیوب سے وardinڈالرز بینک میں آئیں گے تو وہاں ودہولڈنگ ٹیکس لگے گا اور ملک میں سوشل میڈیا سے کمائی 10 ارب روپے تک ہے، سوشل میڈیا سے آمدن پر 5 فیصد ودہولڈنگ ٹیکس لگے گا۔ اس کے علاوہ وراثت میں ملنے والی پراپرٹی اور پلاٹس کی فروخت پر کیپیٹل گین کی تجویز دی گئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ وراثت میں ملنے والی جائیداد کی لاگت والد کی وفات کے دن کی مارکیٹ ویلیو تصور ہوگی، فیملی سیٹلمنٹ کے ذریعے منتقل ہونے والی وراثتی جائیداد کو قانونی تحفظملے گا جس دن والد کی وفات ہوگی اسی دن سے پراپرٹی کی اصل قیمت تصور ہوگی
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