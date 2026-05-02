قومی ہاکی ٹیم کی FIH پرو لیگ کی تیاریوں کے لیے تربیتی کیمپ کا اعلان

پاکستان ہاکی فیڈریشن نے بین الاقوامی ہاکی فیڈریشن (FIH) پرو لیگ کی تیاریوں کے لیے قومی ہاکی تربیتی کیمپ کا انعقاد کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ صدر پی ایچ ایف، پروفیشنل ڈویلپمنٹ کمیٹی، نیشنل سلیکشن کمیٹی اور ہیڈ کوچ منظور الحسن کی سفارشات کے بعد کیا گیا ہے۔ یہ تربیتی کیمپ نیشنل ہاکی سٹیڈیم لاہور میں 4 مئی 2026 سے 6 جون 2026 تک جاری رہے گا۔ اس کیمپ کا مقصد بیلجیم اور انگلینڈ میں 13 جون سے 28 جون 2026 تک منعقد ہونے والے FIH پرو لیگ کے اہم مقابلوں کے لیے قومی سینئر ہاکی ٹیم کو تیار کرنا ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ایک اعلامیے جاری کیا ہے جس میں تمام مدعو کھلاڑیوں اور آفیشلز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 4 مئی 2026 کو شام 5:00 بجے تک پی ایس بی (PSB) کوچنگ سینٹر لاہور میں ہیڈ کوچ منظور الحسن کو رپورٹ کریں۔ کھلاڑیوں کو اپنے ساتھ متعلقہ محکمے سے این او سی (NOC)، کم از کم 6 ماہ کی میعاد والا پاسپورٹ، 8 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر اور رنگین و سفید پلینگ کٹ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پی ایچ ایف نے تمام متعلقہ محکموں اور اسپورٹس بورڈز کو خط کے ذریعے مطلع کر دیا ہے کہ وہ 3 مئی سے 30 جون 2026 تک کھلاڑیوں اور آفیشلز کی حاضری کو 'آن ڈیوٹی' تسلیم کریں اور انہیں فوری این او سی جاری کریں۔ تربیتی کیمپ کے لیے کھلاڑیوں کی فہرست طویل ہے جس میں منیب الرحمٰن (واپڈا)، علی رضا (نیوی)، وقار (واپڈا)، عبداللہ اشتیاق خان (ایم پی سی ایل)، بلال خان (کوئٹہ)، عون محمد (لاہور)، فیضان جنجوعہ (کسٹمز)، اویس رشید (لاہور)، زبیر (آرمی) سمیت متعدد نام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سفیان خان (کسٹمز)، عماد بٹ (این بی پی)، ابوبکر محمود (این بی پی)، ارباز (ایم پی سی ایل)، ندیم خان (ایم پی سی ایل)، عبدالمنان (پی اے ایف)، حماد انجم (واپڈا)، ایم عبداللہ (ایم پی سی ایل)، ارشد لیاقت (ایم پی سی ایل)، ایم زین (کسٹمز)، علی حمزہ (نیوی)، یاسر اسلام (بنوں)، بابر سادات (کراچی)، سعد شفیق (لاہور)، سفیان (آرمی)، ایم حماد (ڈی ایچ اے)، بشارت علی (نیوی)، سمیع اللہ (کسٹمز)، عمر مصطفیٰ (واپڈا)، عماد (آرمی)، عدنان (کراچی)، ارباز ایاز (کراچی)، یاسر علی (پشاور)، ایم امجد (لاہور) اور احسن ندیم (لاہور) بھی کیمپ میں شرکت کریں گے۔ معین شکیل (واپڈا)، غضنفر علی (ایم پی سی ایل)، زکریا حیات (نیوی)، عمیر ستار (ایم پی سی ایل)، سلمان رزاق (واپڈا)، جنید منظور (این بی پی) اور ایم عماد (کسٹمز) بھی کھلاڑیوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ افراز خان (ایم پی سی ایل)، احمد ندیم (ایم پی سی ایل)، حنان شاہد (واپڈا)، رانا وحید اشرف (واپڈا)، عبدالرحمٰن (پی اے ایف)، حمزہ فیاض (کسٹمز)، ابوذر (کسٹمز)، رانا ولید اشرف (نیوی)، بلال (چکوال)، بلال اکرم (لاہور)، عبداللہ یوسف (رینجرز)، عدیل لطیف (کسٹمز)، علی مرتضیٰ (ایم پی سی ایل)، شاہ زیب (کراچی)، سعد ظہیر (کراچی)، اکبر علی (لاہور)، عثمان اشرف (کراچی)، عبدالوہاب (کراچی) اور محمد محسن خان (لاہور) بھی اس تربیتی کیمپ میں حصہ لیں گے۔ اولمپین منظور الحسن کو ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے جبکہ اولمپین خواجہ محمد جنید اور اولمپین شکیل عباسی کوچز کے طور پر فرائض انجام دیں گے اور سلطان اشرف ویڈیو اینالسٹ ہوں گے.
