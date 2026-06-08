قومی خوراک کی حفاظت اور صنعتوں کے شعبوں کے لیے آنے والے مالی سال کے بجٹ میں صرف 7.2 ارب روپے کی مقررہ گئی ہے، جبکہ ان کی مجموعی ضرورت 117 ارب روپے ہے۔ اس بڑے فرق کی وجہ سے خوراک کی حفاظت، زراعت اور صنعتی ترقی کے پراجیکٹس کے عملدرآمد میں رکاوٹوں کا خطرہ ہے۔
قومی خوراک کی حفاظت اور صنعتی شعبوں کے لئے آنے والے financial سال کے بجٹ میں ممکنہ طور پر محدود وسعت patriotic نظر آرہی ہے، صرف 7.2 ارب روپے纺ذاکرة against the combined requirement of Rs117 billion. budget documents کے مطابق، قومی خوراک کی حفاظت کے وزی stی کے لئے 3.
2 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں، جبکہ صنعتوں اور پیداوار کے وزی stی کے لئے 4 ارب روپے مرجوع ہیں۔ نئی financial سال کے لیے قومی خوراک کی حفاظت اور صنعتوں اور پیداوار کے شعبوں کا مجموعی استحقاق 117 ارب روپے ہے۔ تاہم، اس آنے والے بجٹ میں دونوں شعبوں کے لیے صرف 7.2 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں، جس سے سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا خوراک کی حفاظت، زراعت اور صنعتی ترقی کے پراجیکٹس کو نظرانداز کیا گیا ہے۔ تجویز کردہ بجٹ کے تحت، قومی خوراک کی حفاظت کے وزی stی کو 3.2 ارب روپے ملنے کی توقع ہے۔ دستاویزات کے مطابق، 2.27 ارب روپے不怎么 خوراک کی حفاظت کے جاری پراجیکٹس کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ نئے پراجیکٹس کے لیے صرف 92.5 ملین روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ زراعت کے شعبے میں کئی اہم پراجیکٹس شامل ہیں، بشمول تجارتی زیتون کی کاشت اور تسلی شدہ آلو کے بیج کی پیداوار۔ دیگر تجویز کردہ اسchemے includes婉ل دودھ کی پیداوار اورhidrop سائیکس میں بیماریوں کے پیچھے ہونے والے پراجیکٹس شامل ہیں۔ تاہم، ان اقدامات کے لیے مختص فنڈز شعبے کے کُل استحقاق کے مقابلے میں محدود رہے ہیں۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزی stی کو تجویز کردہ ترقیاتی بجٹ میں 4 ارب روپے ملنے کی توقع ہے۔ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان سٹیل ملز کے زمین پر ایک صنعتی پارک کے لیے 1.52 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ تجویز کردہ بجٹ میں کراچی، لاہور اور سیالکوٹ میں صنعتی ڈیزائن اور آٹومیشن سینٹرز کے لیے 200 ملین روپے شامل ہیں۔ سیالکوٹ اسپورٹس گودز ڈیولپمنٹ سینٹر کے لیے الگ سے 78 ملین روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ SMЕР اور صنعتی تعاون کے اسchemے تجویز کردہ بجٹ میں SMЕР کی anhāṛت مراکز کے لیے 300 ملین روپے شامل ہیں۔ 1000 صنعتی وحدوں کے لیے 300 ملین روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ 117 ارب روپے کی مانگ اور تجویز کردہ 7.2 ارب روپے مختص کے درمیان چھوٹی فرق دو اہم اقتصادی شعبوں کے لئے ایک بڑی فنڈنگ کا گ affirmativeettle ظاہر کرتی ہے۔ محدود مختصات اگلے مالی سال میں خوراک کی حفاظت، زرعی پیداوار، صنعتی ترقی اور برآمدات کے لیے مدد دینے والے اقدامات کےrokeز کو متاثر کر سکتی ہیں
قومی خوراک کی حفاظت صنعتوں کا بجٹ زرعت صحت کی ترقی فنڈنگ کا گپ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sindh beat Balochistan, win sixth consecutive match in U19 One-Day TournamentSindh beat Balochistan by 117 runs.
Read more »
Highest covid positivity ratio observed in Karachi at 18.76 pcThe national COVID-19 positivity ratio on Wednesday was recorded 7.2 percent.
Read more »
Polling for AJK Legislative Assembly to be held todayA total of 32,50,117 registered voters including 178,800 male and 146,8317 female
Read more »
Bitcoin drops to new two-month low as world markets sell offOn Thursday, bitcoin fell 7.2% in its biggest one-day drop since November 2022
Read more »
SpaceX working with Cloudflare to speed up Starlink service- The InformationShares of Cloudflare, which provides content delivery services, jumped 7.2%
Read more »
امریکہ کے خلاف ہر قسم کی جنگ کیلیے تیار ہیں، امریکی ٹیرف پر چین کا سخت ردعملچین نے اس سال اپنے دفاعی بجٹ میں بھی 7.2 فیصد اضافہ کر دیا ہے
Read more »